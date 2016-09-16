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Сегодня в Екатеринбурге выберут «Красу России»

16 сентября 2016, 17:55
Кстати, главные красавицы Свердловской области — читательницы «ОГ». Алексей Кунилов

Кстати, главные красавицы Свердловской области — читательницы «ОГ». Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №173 от 17.09.2016 

Сегодня в 19.00 в Екатеринбургском Дворце молодёжи пройдёт финал регионального тура Всероссийского конкурса красоты «Краса России». В борьбе за главную корону примут участие 24 уральские красавицы.

В финале зрители смогут увидеть семь лучших творческих вокальных и хореографических номеров, которые девушки подготовили за прошедшие недели. Также пройдёт «сказочное» дефиле в костюмах от популярного первоуральского дизайнера Любови Михалёвой. Кроме того, девушки продефилируют в вечерних платьях. В заключение будет дефиле в купальниках.

Оценивать красавиц будет жюри, в состав которого вошли официальный представитель в России мировых конкурсов «Мисс мира» и «Мистер мира», директор конкурсов красоты «Мисс Москва» и «Краса России» Татьяна Андреева, директор Дворца молодёжи Константин Шевченко и директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев. Они выберут одну девушку, которая в финале основного конкурса «Краса России» (состоится осенью в Москве) представит Свердловскую область.

До финала девушкам предстояло пройти несколько испытаний. Так, сначала красавицы показали себя в кулинарном деле, потом представили творческие номера на конкурсе талантов, а несколько дней назад прошли закрытое собеседование во Дворце молодёжи.

На сайте «Областной газеты» было организовано голосование за лучшую уральскую красавицу. Сбор голосов закончился вчера, и мы уже знаем победителя. Но сохраним интригу: результаты будут объявлены на торжественной церемонии сегодня. А во вторничном номере «ОГ» мы подведём итоги конкурса.

Билеты ещё можно купить в кассах Дворца молодёжи.

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Сегодня в Екатеринбурге выберут «Красу России»
Сегодня в 19.00 в Екатеринбургском Дворце молодёжи пройдёт финал регионального тура Всероссийского конкурса красоты «Краса России». В борьбе за главную корону примут участие 24 уральские красавицы.

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