Дубровский запоёт благодаря продюсеру «Битвы хоров»

На сцене Свердловской государственной детской филармонии репетируют мюзикл «Дубровский», премьера которого запланирована на начало октября. Фото: Детская филармония

Опубликовано в №174 от 20.09.2016

На сцене Свердловской государственной детской филармонии готовится премьера мюзикла «Дубровский». Помимо Александра Сергеевича Пушкина, чей роман лёг в основу, в авторском коллективе — люди, хорошо известные в мире популярной музыки.

Создатель либретто Карен Кавалерян — автор песен, исполняемых группами «Браво», «Бригада С», «Чёрный Кофе», «Парк Горького» и множеством других отечественных рок-коллективов, а также Аллой Пугачёвой, Филиппом Киркоровым, Сосо Павлиашвили, Ларисой Долиной, Димой Биланом. Песни на его стихи исполнялись на восьми фестивалях Евровидения. Продюсер и композитор Ким Брейтбург начинал как лидер популярной рок-группы «Диалог», как композитор, звукорежиссёр и продюсер приложил руку к появлению таких исполнителей, как Борис Моисеев, Валерий Меладзе, группа «Премьер-министр», телевизионных проектов «Народный артист», «Секрет успеха», «Битва хоров». С 2009 года Ким Брейтбург занялся созданием мюзиклов — семь его музыкальных спектаклей с успехом идут во многих городах России, Украины и Белоруссии.

— Кто-то из современных театральных режиссёров, кажется, это был Василий Бархатов, дал однажды оригинальное, но по-своему любопытное определение оперы — «опера может говорить обо всём, но говорит только про секс и насилие; практически все они — это страсть, любовь, насилие и смерть». А у мюзикла есть свои обязательные темы?

— В хорошем мюзикле должна быть яркая лирическая линия. Как и в жизни — нужны страсти человеческие, иначе будет пресно. Должно быть динамично развивающееся действие, зрелищность. Ну и без элемента агрессии тоже не обойтись, должно быть какое-то движение в противофазу главному герою, конфликт. Ещё бы хорошо добавить элементы таинственного, мистического. На Бродвее именно такие мюзиклы наиболее успешны.

Ким Брейтбург знает рецепт хорошего мюзикла. Придётся ли он по вкусу свердловской публике? Фото: Алексей Шестопалов

— Я бы не сказал, что «Дубровский» — повесть сказочная или мистическая.

— Но, как во всяком литературном произведении, в нём есть миф. Я уже не говорю, что это отличная любовная история.

— Исполнителей в классических традициях мюзикла вы набирали по кастингу. Абсолютно всю труппу или же, скажем, на какие-то ключевые роли брали проверенных людей?

— Труппа принципиально новая вся. Часть ребят — профессиональные актёры, часть — профессиональные музыканты, а некоторые вообще не профессионалы, но были настолько точны по типажу, что мы их тоже выбрали, и они очень органично влились в спектакль. За полгода, сколько идёт работа, коллектив сдружился, и атмосфера у нас рабочая. Люди в основном молодые, поэтому есть ощущение бодрости.

— Почему для вас так важно работать не с опытными актёрами, а всякий раз фактически начинать с нуля?

— Да, ребята, с которыми мы работаем, не имеют большого театрального опыта. Но значит, у них нет и наработанных профессиональных штампов — когда у актёров, имеющих за плечами пять-десять постановок, есть уже свои наработки, как надо играть героев-любовников или злодеев. И в этом есть определённая прелесть. Они, может быть, где-то не добирают профессионально, но зато они очень искренни.

Любопытная и очень показательная история была в Минске, где мы поставили первый мюзикл «Дубровский» со студентами Белорусского государственного университета культуры и искусств. После премьеры в главной газете страны «Советская Белоруссия» вышла статья, которая в местных театральных кругах имела огромный резонанс, поскольку там наши непрофессиональные актёры приводились в пример профессионалам.

— У вас ведь это уже пятый «Дубровский»?

— Совершенно верно. Первый был в Минске, где он с успехом идёт уже третий год, затем в Оренбурге, Симферополе и Новосибирске. Ставить в Екатеринбурге — это большая ответственность, потому что город высокой театральной и музыкальной культуры — и симфонической, и рок-музыки.

— Спектакли в разных городах отличаются?

— Конечно. Не только актёры привносят каждый раз свою индивидуальность, но и восприятие везде разное — в Белоруссии или южных областях России и, к примеру, в Новосибирске разная ментальность, отличное от других чувство юмора. А как будет на Урале — совсем скоро узнаем. Нам самим это очень интересно, потому что, как нам говорят, тот вариант постановки, который мы предлагаем, для Екатеринбурга новый.

— И в чём новизна?

— У нашей постановочной группы есть своя концепция того, как должен выглядеть мюзикл. Для меня важно, чтобы был полный эмоциональный контакт с залом, чтобы в каждый момент спектакля зрители чувствовали свою сопричастность, воспринимали больше не на интеллектуальном уровне, а на эмоциональном. Для российского музыкального театра это нехарактерно. У нас есть много музыкальных спектаклей, которые являются пищей для ума. А ведь музыкальный театр довольно условный, потому что в жизни люди не поют, а разговаривают, и, мне кажется, что, в отличие от драматического, музыкальный театр больше должен быть адресован к эмоциям.