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...И просто красавица

19 сентября 2016, 17:53
В Екатеринбурге завершился региональный этап конкурса «Краса России». Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге завершился региональный этап конкурса «Краса России». Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №174 от 20.09.2016

В Екатеринбурге завершился финал регионального конкурса «Краса России». Первое место заняла студентка Уральского государственного юридического университета 19-летняя Юлия Игнатова. Юлия — кандидат в мастера спорта по футболу, играет за сборную Уральского федерального университета и сборную Свердловской области. Теперь уральская красавица будет представлять наш регион на Всероссийском этапе «Красы России».

— Юлия, верится, что стала победительницей?

— Я второй день смотрю на букеты цветов — они у нас по всему дому, их столько, что это немыслимо. Я шла за достойным участием, даже не мечтала о тройке финалисток. Главное, думала, чтобы меня запомнили, чтобы получилось яркое выступление… Когда конкурс закончился, я боялась зайти к девочкам в гримёрку — мы так подружились за это время, и я не знала, так же они теперь ко мне относятся или нет. А они меня обнимали, поздравляли, я не почувствовала никакой зависти. Домой пришла уже в семь утра, абсолютно счастливая. И на следующий день они приехали ко мне в гости, я напекла блинов…

Одним из этапов конкурса стало дефиле в купальниках. Фото: Александр Исаков

— Судя по резюме, вы очень разносторонний человек — лыжи, футбол, танцы… И, безусловно, это оценили судьи.

— В детстве я занималась биатлоном и лыжными гонками. В группе была всегда самой младшей, и меня не воспринимали всерьёз. А я наперекор ожиданиям выигрывала. Моя сестра — шестикратная чемпионка мира по синхронному фигурному катанию, вот и я следом за сестрой всегда хотела быть первой. Мама расшивала ей костюмы для выступлений, и мне заодно — для восточных танцев. Однажды я увидела, как мальчишки во дворе играют в футбол, тоже захотелось. Потом был дворовый клуб, соревнования — так меня взяли в команду «ВИЗ-Синара». Мама вытаскивала меня с поля уже глубоким вечером. А я хотела и здесь быть лучше всех.

Приз читательских симпатий «Областной газеты» Марии Копыловой вручил заместитель главного редактора «ОГ» Владимир Васильев. Фото: Александр Исаков

— Трудно представить: сегодня вы — красавица в шикарном платье, а завтра — пацанка в бутсах? Футбол — это синяки, травмы…

— Не поверите, благодаря травме я и попала на первый конкурс красоты. Я упала на футболе — оказалось, сложный перелом ноги. Восстанавливалась почти год. Тогда в нашем колледже проходил конкурс, мне сказали: «Попробуй, может, в жизни что-то изменится». Я сначала отказывалась, больше любила спортивную форму, чем каблуки — бывало, по три тренировки в день ставили, тут не до красоты. Но я рискнула, только сняли гипс — пошла дефилировать. Мне организаторы говорили: «Как ты будешь участвовать? Ты еле ходишь!..» Я поборола себя и выиграла этот конкурс.

Юлия Игнатова покорила жюри красотой, танцем живота и разносторонностью интересов. Фото: Александр Исаков

— Представляю, какая у вас была группа поддержки теперь — друзья с футбола и с лыж, с колледжа, университета?

— Да, за меня в зале болело около ста человек. В том числе и мой молодой человек. Он не ревнует, наоборот, говорит, что я молодец. Я ведь пришла на кастинг довольно поздно — и взяли меня уже 30-й, хотя всего набирали 25 участниц. Мне дали две недели, чтобы доказала, что достойна. Вот две недели у меня были истерики — выгонят, не выгонят. А мой парень в шутку говорил, что будет гордиться мной, если только принесу ленту победительницы. Ну что ж, я принесла.

Главная красавица по версии «ОГ»

На сайте «Областной газеты» было организовано голосование за лучшую уральскую красавицу. Первое место заняла Мария Копылова — она набрала 1211 голосов. Марии 20 лет, она студентка третьего курса Уральского архитектурно-художественного университета.

— Для победы мне, наверное, не хватило энергии. Девушки, которые победили, несли в себе мощный заряд. Жюри и зрители это видели. Но, когда узнала, что победила в голосовании «ОГ» — стало очень приятно. Это неплохой бонус. Участие в «Красе России» для меня — уже победа. Я очень стеснительный человек, и мне пришлось многое в себе перебороть, чтобы принять этот вызов.

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