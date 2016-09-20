Автор


В Богдановиче открылся первый 3D-кинотеатр

20 сентября 2016, 18:20
Богдановичский кинотеатр находится на улице Советской, и горожане решили назвать его «Совкино». Фото: vk.com

Богдановичский кинотеатр находится на улице Советской, и горожане решили назвать его «Совкино». Фото: vk.com

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2016

Новый кинозал в Богдановиче – уже четвёртый в регионе – модернизирован в этом году по программе Фонда кино. Богданович был назван в числе победителей в конкурсе по поддержке кинотеатров в населённых пунктах России с количеством жителей менее 100 тысяч.

Всего в Фонд кино поступило 810 заявок из 693 населённых пунктов страны. Общая сумма запрашиваемых средств составила более

3,9 млрд рублей. Чтобы выиграть конкурс, жители города в заявке должны были доказать, что современный зал им действительно нужен. Богдановичу это удалось – и теперь горожане могут оценить новый зал, который оборудован по последнему слову техники. Это и система многоканального звука, 2D- и 3D-формат, новый экран. Также сделан капитальный ремонт зала. Для удобства зрителей даже перенесли стены и сделали отдельную входную группу, установили современную систему вентиляции.

– Открытие зала в Богдановиче – это возвращение кино, в том числе нашего российского, зрителям, – сказал на открытии министр культуры Свердловской области Павел Креков.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Культура

9 минут назад

От театра не уйдёшь...
Первый заместитель главного редактора «Областной газеты» отпраздновала 45-летие в журналистике.

13 минут назад

Первый – дебютный или первый и последний?
Сегодня в Екатеринбурге стартует Уральский открытый фестиваль российского кино.

15 минут назад

В Богдановиче открылся первый 3D-кинотеатр
Новый кинозал в Богдановиче – уже четвёртый в регионе – модернизирован в этом году по программе Фонда кино.

19 сентября 2016

...И просто красавица
В конкурсе «Краса России» победила футболистка, лыжница и будущий прокурор

19 сентября 2016

Дубровский запоёт благодаря продюсеру «Битвы хоров»
На сцене Свердловской государственной детской филармонии готовится премьера мюзикла «Дубровский». Помимо Александра Сергеевича Пушкина, чей роман лёг в основу, в авторском коллективе — люди, хорошо известные в мире популярной музыки.

19 сентября 2016

Читатели "Областной газеты" выбрали свою "Красу России"
Читатели "Областной газеты" выбрали свою победительницу конкурса "Краса России". Ею стала 20-летняя Мария Копылова.

18 сентября 2016

В Екатеринбурге прошёл финал конкурса "Краса России"
Во Дворце молодёжи в Екатеринбурге завершился финал регионального тура Всероссийского конкурса красоты "Краса России". В борьбе за главную корону принимали участие 24 уральские красавицы.

16 сентября 2016

Сегодня в Екатеринбурге выберут «Красу России»
В субботу, 17 сентября, в 19.00 в Екатеринбургском Дворце молодёжи пройдёт финал регионального тура Всероссийского конкурса красоты «Краса России». В борьбе за главную корону примут участие 24 уральские красавицы.

16 сентября 2016

Это больше, чем театр
Впервые в России поставлена опера Моисея Вайнберга «Пассажирка»

16 сентября 2016

Екатеринбургский театр оперы и балета представил "Пассажирку" из Освенцима
Екатеринбургский театр оперы и балета 15, 16, 17 и 18 сентября представляет премьерные показы оперы польского и российского композитора Моисея Вайнберга «Пассажирка». Спектакль поставил британский режиссёр и сценограф Тадэуш Штрасбергер.

Последние новости
Что было раньше