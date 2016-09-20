В Богдановиче открылся первый 3D-кинотеатр

Богдановичский кинотеатр находится на улице Советской, и горожане решили назвать его «Совкино». Фото: vk.com

Опубликовано в №175 от 21.09.2016

Новый кинозал в Богдановиче – уже четвёртый в регионе – модернизирован в этом году по программе Фонда кино. Богданович был назван в числе победителей в конкурсе по поддержке кинотеатров в населённых пунктах России с количеством жителей менее 100 тысяч.

Всего в Фонд кино поступило 810 заявок из 693 населённых пунктов страны. Общая сумма запрашиваемых средств составила более

3,9 млрд рублей. Чтобы выиграть конкурс, жители города в заявке должны были доказать, что современный зал им действительно нужен. Богдановичу это удалось – и теперь горожане могут оценить новый зал, который оборудован по последнему слову техники. Это и система многоканального звука, 2D- и 3D-формат, новый экран. Также сделан капитальный ремонт зала. Для удобства зрителей даже перенесли стены и сделали отдельную входную группу, установили современную систему вентиляции.

– Открытие зала в Богдановиче – это возвращение кино, в том числе нашего российского, зрителям, – сказал на открытии министр культуры Свердловской области Павел Креков.