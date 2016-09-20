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Первый – дебютный или первый и последний?

20 сентября 2016, 18:22
Сегодня в кинотеатре «Космос» фестиваль откроет Сергей Безруков. Он представит фильм «После тебя», где сыграл гениального танцора, лишённого возможности танцевать. Кадр из фильма

Сегодня в кинотеатре «Космос» фестиваль откроет Сергей Безруков. Он представит фильм «После тебя», где сыграл гениального танцора, лишённого возможности танцевать. Кадр из фильма

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2016

Сегодня в Екатеринбурге стартует Уральский открытый фестиваль российского кино. Наш регион славится своим фестивалем документального кино, студенческими и антропологическими кинофорумами, а вот серьёзных фестивалей художественного кино в области не было давно.

С одной стороны, радостно, что в Год кино свердловский зритель наконец-то сможет насладиться лучшими художественными картинами последнего времени, пообщаться с современными режиссёрами, посетить интересные круглые столы. А с другой – хоть организаторы и оптимистично ставят перед названием фестиваля порядковое числительное – «первый», есть опасение, что это фестиваль-одногодка, и его дальнейшая судьба ещё не решена.

Уже сейчас понятно, что к этому фестивалю не стоит относиться как к конкурсу. Да, у него есть жюри во главе с Владимиром Меньшовым, есть номинации, конкурсная программа. Но многие из номинированных картин уже принимали участие в других, более крупных, зарекомендовавших себя фестивалях – «Кинотавре», Московском международном кинофестивале и других. Трудно представить, что режиссёры-участники будут сильно переживать о том, какое место займут на совершенно новом, пока ещё никому неизвестном Уральском фестивале российского кино.

Но если воспринимать его не как конкурс, а именно как смотр и шанс для зрителя за неделю увидеть лучшее, что сняли российские режиссёры за последнее время, то у него, безусловно, есть перспектива. Тем более, что насладиться отечественными новинками можно будет абсолютно бесплатно.

И в этом плане программа Уральского открытого фестиваля российского кино впечатляет: 14 фильмов – в конкурсе и ещё 79 – в специальных программах. Так, свердловчане смогут увидеть фильм «Хороший мальчик» в главной роли с Константином Хабенским. Сценаристом картины выступил Михаил Местецкий, который, напоминаем, за сценарий фильма «Легенда номер 17» получил премию «Золотой орёл». В российский прокат «Хороший мальчик» выйдет только 10 ноября, так что свердловчане будут одними из первых зрителей фильма.

Всего лишь третий показ в стране на Уральском фестивале ждёт новый фильм Сергея Соловьёва – «Ке-ды». О нём давно говорят, пишут, спорят критики. В картине снялся Баста и любимая мэтром Татьяна Друбич – поэтому многим будет особенно интересно составить своё мнение о неоднозначной работе режиссёра, тем более, что презентует фильм в Екатеринбурге сам Сергей Соловьёв.

Да и вообще, организаторы гордо заявляют, что звёзд на фестивале будет много. В день открытия фильм Анны Матис «После тебя» представит Сергей Безруков, сыгравший в нём главную роль. Также поздравить зрителей с открытием приедут Инна Чурикова, Сергей Астахов, президент фестиваля Глеб Панфилов и другие. Кто-то посетит лишь открытие, кто-то будет представлять фильмы, с кем-то можно будет пообщаться в рамках творческих встреч. Но в этом вопросе есть некий сумбур – мол, знаменитости люди занятые, и доподлинно ещё неизвестно, кто всё-таки приедет наверняка.

Но не это самое важное. Как нам видится, главным пре­имуществом фестиваля – если всё получится – станет широкий охват нашей области. Где-то один, а где-то и несколько фильмов покажут в девяти кинотеатрах за пределами Екатеринбурга – в Нижнем Тагиле, в Каменске-Уральском, Асбесте, Красноуфимске, Верхней Пышме, в недавно открытом кинозале в Буланаше. Более того, планируется что и в области фильмы будут представлять участники съёмочных групп – режиссёры или актёры.

Что ж, теперь дело за зрителем, ведь, по сути, ему решать – будет ли в следующем году и второй Уральский фестиваль российского кино…

Комментарий

Владимир Макеранец, директор Уральского открытого фестиваля российского кино:

– Советовать, куда именно идти зрителю, не берусь, но одно могу сказать точно – плохих картин в программе фестиваля нет. Что касается специальных программ, то мы в этом году не могли не показать фильмы великого режиссёра, ушедшего из жизни 30 лет назад, – Андрея Тарковского. Программа «Неизвестный Владимир Мотыль» состоит из фильмов, которые в советское время не допустили к показу, их ещё практически никто не видел. Или картины Эльдара Рязанова – не те комедии, которые мы знаем наизусть, а не очень известные его картины. Я уверен, каждый найдёт у нас что-то по вкусу.

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