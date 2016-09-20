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От театра не уйдёшь...

20 сентября 2016, 18:27
Ирина Анатольевна принимает поздравления от главного редактора «ОГ» Дмитрия Полянина. Фото: Наталья Поташева

Ирина Анатольевна принимает поздравления от главного редактора «ОГ» Дмитрия Полянина. Фото: Наталья Поташева

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2016

Вчера редакция «ОГ» поздравляла с необычным юбилеем Ирину Анатольевну КЛЕПИКОВУ – первого заместителя главного редактора. 20 сентября 1971 года, 45 лет назад, она начала работу в газете.

Во время поздравления коллеги оговорились: «Начала работу журналистом». Но Ирина Анатольевна – опытный журналист и редактор – тут же подметила неточность…

– Начинала я как корректор. Это была сухоложская газета «Знамя победы» – она и сейчас существует. Кстати, учиться на журналиста я не собиралась. Собиралась подружка, но боялась одна, и я пошла за компанию. Она, кстати, так и не поступила. А я в итоге оказалась на журфаке…

Но, начав погружаться в профессию, Ирина Анатольевна засомневалась – а её ли это?

– Я решила взять год паузы, уйти в академический отпуск – и за это время разобраться в своих чувствах. Уже тогда меня привлекал театр – на курсе говорили, если найти не могли: «Её можно искать либо в библиотеке, либо в театре». И я натыкаюсь на объявление – «Театру драмы требуется уборщица!». Мне казалось, лучшего и не придумать. Я пришла, со мной поговорили… И не взяли. Уже сейчас я понимаю – они просто не поверили: как можно ради этого бросать журфак! Конечно, я расстроилась. Сильно. Шла по УрГУ полная решимости всё-таки уходить, пусть даже в никуда. И меня остановила подруга. У нас с ней был очень важный разговор… И после этого у меня словно второе дыхание открылось.

Сейчас Ирина Анатольевна – автор, способный в своих интервью заглянуть в самую душу героя и вытащить удивительные подробности и истории… Но, пожалуй, самые любимые читателями тексты – это театральные рецензии. Даже нет – рецензия – слово слишком узкое. Это, скорее, откровенный разговор с читателем-зрителем не только об увиденном, но и о нём самом, о тех струнах души, которые задевает спектакль.

Так что в итоге судьба всё-таки связала Ирину Анатольевну с театром. Но – к счастью для всех – несколько иначе, чем студентке Ирине когда-то хотелось…

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