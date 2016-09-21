На сцене монахи синхронно выполняют боевые приёмы, подлетают над полом и грозно кричат. Фото: Алёна Хазинурова

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

В сентябре журналисты «ОГ» по приглашению Генерального консульства КНР в Екатеринбурге побывали в Китае. Сегодня «Областная газета» начинает серию публикаций о жизни в Поднебесной с одного из самых впечатляющих моментов девятидневного путешествия — посещения китайского театра.

Всё по-настоящему

Мы привыкли, что театр — это нечто немного искусственное. Что актёры выучили текст и воспроизводят его перед публикой, а танцоры из раза в раз повторяют заученные движения… Что даже во время хорошего представления (за очень редким исключением) сложно «выключиться» из реальности — всё равно ты понимаешь, что сидишь в кресле и смотришь на сцену. Пекинский «Красный театр» устроен совершенно иначе.

В постановке “Легенда кунг-фу” перед зрителями выступают не профессиональные актёры, а монахи знаменитого буддийского монастыря Шаолинь. С помощью элементов боевых искусств, акробатических трюков и танца, а также световых и звуковых спецэффектов они рассказывают историю о сложном пути мастера кунг-фу. Возможно, для каждого из этих молодых ребят — это их собственная история, поэтому они не играют, а буквально проживают её на сцене.

Световое и дымовое шоу имитирует на сцене то туман, то огонь, то буйство стихии. Фото: Алёна Хазинурова

Здесь всё по-настоящему: острые иглы, на которые монах ложится голой спиной, чтобы доказать свою силу и выносливость, металлические копья, которые молодые ребята сгибают с такой лёгкостью, как будто это тростинки, капли пота на спинах актёров и тяжёлое дыхание после нескольких минут беспрерывных прыжков по сцене. Даже самые младшие члены труппы — мальчишки 10–12 лет — играют так сильно и правдиво, что не перестаёшь верить им ни на секунду.

Вечная история

История, лежащая в основе постановки, довольно банальна, однако актёрам удаётся рассказать её так, что по всему телу пробегают мурашки. Маленький мальчик, начинающий свой путь монаха в монастыре, боится, что не справится с этой ношей и хочет уйти. Мудрый учитель не отговаривает ученика, но просит выслушать одну историю перед тем, как он покинет монастырь. Он рассказывает, что много лет назад одна женщина привела в Шаолинь такого же маленького и испуганного сына по имени Чун Йи. За годы обучения он сумел найти здесь друзей, пройти через множество испытаний, справиться с гордыней, пережить смерть матери и стать выдающимся бойцом. Много лет спустя этот монах унаследовал звание своего наставника и стал настоятелем монастыря.

«Учитель, скажите, это ваша история? Это вы — Чун Йи?» — спрашивает в последней сцене поражённый мальчик своего рассказчика. «Да, это моя история…», — отвечает старец. В зале стоит звенящая тишина, а мне становится особенно сложно сдерживать слёзы.

Кстати Как рассказали нам наши китайские товарищи, сопровождавшие делегацию в поездке, жители Поднебесной театр любят. Более обеспеченные и образованные люди ходят на оперу и балет, слушают в живом исполнении классическую музыку. Молодёжь предпочитает мюзиклы и лёгкие современные формы представлений. Огромную роль в жизни жителей Китая до сих пор играет и традиционное боевое искусство кунг-фу. В многочисленных парках и на набережных китайских городов вам наверняка встретятся бодрые дедушки в национальных одеждах с мечами в руках, сосредоточенно принимающие боевые стойки и тренирующие выпады. — Владеть кунг-фу обязан каждый солдат в армии Китая. Такие воины более сильные, они смогут выиграть в любой схватке, — пояснил нам начальник второго сектора Центра экономических связей Китая международного отдела ЦК КПК господин Чжан Цзинчжун. — Родители отдают своих детей в монастыри по двум причинам. Во-первых, они верят в буддизм, для них большая честь, если сын станет монахом и выучит искусство кунг-фу. А во-вторых, у малообеспеченных семей иногда просто не хватает средств, чтобы прокормить ребёнка, они вынуждены пойти на этот шаг. Представлению «Легенда кунг-фу» уже больше десяти лет. В основном шоу привлекает туристов. Это хороший способ познакомиться с традиционной культурой Китая и попытаться чуть больше понять эту необычную страну.

Фото: Алёна Хазинурова