«Толстая тетрадь» потянула на Гран-при

«Толстая тетрадь» — это записки братьев Клауса и Лукаса об их жизни в венгерском городке во времена Второй мировой войны. Фото: kuklindom.perm.ru

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

В Екатеринбургском театре кукол состоялась церемония закрытия VIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий».

В этом году на фестивале — небывалый ажиотаж. Почти сто театров из России, ближнего и дальнего зарубежья захотели показать свои работы в Екатеринбурге. Но это и неудивительно — таких фестивалей, как «Петрушка», в России практически нет. За четыре дня зрители смогли увидеть на сцене четырнадцать историй от театров России, Белоруссии, Польши, Франции и Чили. Кстати, в афишу фестиваля попали как самые свежие работы театров, для которых «Петрушка Великий» — это первый конкурс, так и спектакли последних двух лет, уже получившие призы лучших фестивалей.

Гран-при фестиваля в этом году получил спектакль «Толстая тетрадь», поставленный Пермским театром кукол. «Толстая тетрадь» — это спектакль для взрослых. В его основу положен одноимённый роман швейцарской писательницы Аготы Кристоф, который повествует об ужасах Второй мировой войны. Режиссёр Александр Янушкевич ставил спектакль не для детей, но через детское мировосприятие, что сделало его ещё более трагичным. Кстати, российские театры не получали Гран-при три фестиваля подряд. Последний раз это было в 2008 году, тогда Гран-при удостоился спектакль «Капричио» курганского театра «Гулливер».

— Пять дней, пять ночей принимал своих гостей фестиваль-лаборатория, — рассказывает «ОГ» Пётр Стражников, директор Екатеринбургского театра кукол и фестиваля «Петрушка Великий». — На каждом спектакле яблоку было негде упасть. Такому уровню спектаклей любые российские и зарубежные фестивали могут только позавидовать: у нас принимали участие несколько лауреатов национальной премии «Золотая маска». Кстати, спектакль «Толстая тетрадь» имеет две «маски». Должен добавить, что екатеринбургский спектакль «Ромео и Джульетта» тоже был очень хорошо оценён — мы получили награду в номинации «Лучший актёрский ансамбль», а также была отмечена работа художника и индивидуальная работа одного актёра. То есть Екатеринбург получил три награды. Я сам очень доволен, как прошёл фестиваль — была очень тёплая и дружеская атмосфера. Ведь здесь встретились старые друзья, пообщались, обменялись идеями…

Вообще, тема фестиваля в этом году — «Любовь и смерть». Да, может быть, и не очень детская, но безусловно важная для всех возрастов. «Петрушка Великий» с каждым годом растёт не только в плане участников, но и по глубине смыслов. В этом году организаторы отмечали, что одна из задач — это сломать стереотип, что театр кукол — только для детей. Что ж, первый камень заложен.