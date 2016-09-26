Стартовало голосование за талисман чемпионата мира-2018

Изображения талисманов – Кота, Тигра и Волка – были спроецированы на фасад главного здания МГУ на Воробьёвых горах. Фото: Анна Осипова

Опубликовано в №179 от 27.09.2016

В воскресение, 25 сентября, ровно в 20:18 по московскому времени стартовало голосование за талисман чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году.

Презентация финалистов конкурса состоялась в рамках фестиваля «Круг света» в Москве. Теперь пользователи сети Интернет могут отдать свои голоса за какой-либо из вариантов на соответствующих страницах в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте. Голосование продлится четыре недели, результаты будут объявлены 21 октября в прямом эфире «Первого канала».