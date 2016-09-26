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Первый фестиваль еврейской культуры удался!

26 сентября 2016, 18:04
Аркадий Клейн из «David Ochestra» давно и успешно специализируется на этноджазе. Фото: Павел Ворожцов

Аркадий Клейн из «David Ochestra» давно и успешно специализируется на этноджазе. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №179 от 27.09.2016 

Четыре дня проходил в Екатеринбурге первый фестиваль еврейской культуры: гости из Израиля рассказывали о жизни на земле обетованной, на нескольких площадках шли джазовые концерты, танцевальные и кулинарные мастер-классы.

— Идею такого фестиваля мы вынашивали несколько лет, — рассказала «ОГ» на его открытии в Ельцин-Центре директор еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гуткина. — Мы много раз сталкивались с тем, что люди мало знают о культуре нашего древнейшего народа. Представления о ней не идут дальше кошерной кухни, шабата (запрета на работу в субботу), изворотливости при ведении финансовых дел. И мы хотели показать еврейскую культуру как динамичную, развивающуюся и многогранную. Всё задуманное удалось, на лекции, концерты и мастер-классы пришли не только екатеринбуржцы, были гости и из Перми, Челябинска, Нижнего Тагила.

Журналист и музыкальный критик из Израиля Владимир Макприехал в Екатеринбург с лекцией-демонстрацией «Сюжеты Торы в музыке»:

— С удовольствием принял приглашение на фестиваль. Подобного — чтобы в одном городе провели такой фестиваль, где случилось буквально джазовое пиршество, да ещё с таким национальным колоритом — я не припомню…

Пожалуй, самым массовым — все билеты ушли влёт — были концерты, организованные екатеринбургским клубом «EverJazz» в КРК «Урал». На фестивль приехал с концертом знаменитый советский и израильский джазмен и композитор Вячеслав Ганелин. Старшее поколение поклонников джаза наверняка помнит концерты знаменитого трио Ганелин-Тарасов-Чекасин. Кстати, именно в Свердловске Вячеслав Ганелин и Владимир Тарасов познакомились с Владимиром Чекасиным, и трио с успехом гастролировало в СССР и за рубежом 16 лет, до тех пор, пока Ганелин не переехал в Израиль.

На открытии фестиваля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман очень тепло отозвался об этой инициативе и намерении сделать такой фестиваль ежегодным и пообещал организатором всяческую поддержку.

Фестиваль шёл четыре дня, и в субботу тоже — а как же шабат, что скажет ребе? Ну, во-первых, не все же евреи строго соблюдают Тору, а во-вторых, музицировать в субботу не запрещено!

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