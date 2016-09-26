Как бы про кеды

Татьяна Друбич снялась в фильме в роли самой себя и произносит лишь одну фразу - «Здрасьте». После этого появляется титр – «Всё». Кстати, у военкома Басты на месте фамилии написано «Баста В.М.». Кадр из фильма

Опубликовано в №179 от 27.01.2016

Фильм «Ке-ды» не принимает участие в конкурсной программе. Не в том уже статусе Сергей Соловьёв, чтобы с кем-то и в чём-то соревноваться. Однако его новый фильм стал едва ли не самым ожидаемым на Уральском кинофестивале. Билеты в кассе кончились, как только стартовала их бесплатная раздача. Поэтому «Ке-ды», которые скупо прошлись по прокату, собрали полный зал на 500 человек.

Простое как коленка

«Меня всегда спрашивают, о чём кино. Да оно простое как коленка», – рассказывает перед показом Соловьёв. «Иногда режиссёры такого понаснимают, что все потом долго сидят и разгадывают. А моё кино о кедах. И ещё оно о хорошем времени 60-х годов. Жить тогда было легко», – добавляет он. Соловьёв, конечно, лукавит. Не умеет и не будет он, мэтр отечественного кино, распыляться по мелочам, снимая кино про одни лишь кеды. Это, скорее, уловка, которая заставляет клюнуть и самому проверить – а правда, что фильм такой простой? Хотя сюжет у картины действительно незамысловатый (Кстати, в его основу положен рассказ Андрея Геласимова «Paradise found» («Рай найден»)). Парень Саша (Николай Суслов) по кличке Джаггер (вот уже и первая отсылка к 60-м), доживает последние свободные дни перед призывом в армию. Перед тем как отдать долг государству, он хочет купить кеды. «Кеды не девушка, они бетон дождутся», – аргументирует он свой выбор. Выбирает Джаггер красивые красные кеды. Всё хорошо, только нормально ходить в них мешает заусенец на пальце, который он идёт удалять в соседний салон, где знакомится с мастером по педикюру Амирой (Аглая Шиловская). После знакомства они вместе идут гулять и уже не расстанутся ближайшие два дня.

При участии Калатозова

К середине просмотра ты попадаешься на удочку режиссёра. Кеды – это лишь лейтмотив, который до конца свяжет двух героев, отправившихся проживать свою молодость так, как они хотят. Тут вам и гонки на скейтборде, и драка в туалете, и танцы, и песни. Нежный возраст, который был (или будет) у каждого из нас. Но Соловьёв словно возвращает героев с облаков: у Амиры есть сын аутист. Дальше лёгкость фильма как бы сходит на нет, потому что молодая мать решает отдать мальчика в особый интернат. И вот тут героям нужно шагнуть из молодости во взрослый мир. Вообще, тема аутистов у Соловьёва выходит едва ли не на первый план. В них он видит особенных людей, которые понимают мир по-особенному. «Они не хотят играть по нашим правилам», – говорит Сергей Александрович.

Рассказывать о конце фильма, наверное, бессмысленно. И так понятно, что Джаггер уйдёт в армию, а Амира будет его ждать. Важна кульминация, аккорд, который звучит громче всех и заставляет если не заплакать, то проглотить комок в горле. Вот два дня проходят, кеды куплены, только Амира не успевает проводить свою новую любовь в армию. Джаггер ждёт её и хочет один кед оставить себе, а второй отдать своей девушке. Тут и становится понятно – в самом названии важен лишь дефис как связующее звено.

Но Соловьёв делает иначе и уже откровенно склеивает два момента – свой и знаменитый фрагмент из калатозовского фильма «Летят журавли», где героиня Татьяны Самойловой не успевает проводить героя Алексея Баталова на войну и бежит через толпу. Так же идёт в строю и Джаггер, как баталовский Боря, но встретиться им с Амирой перед разлукой не суждено. А для Соловьёва «Летят журавли» – фильм-идеал, и таким образом он отдаёт дань великому творению. Да и в самом начале картины появляются титры, на которых написано: «Как бы при участии Калатозова, Самойловой, Баталова».

Николай Суслов не зря имеет в фильме кличку Джаггер. Внешне он очень похож на лидера одной из самых популярных рок-групп XX века - «The Rolling Stones» Мика Джаггера. Кадр из фильма

Под музыку Басты

Отдельно стоит сказать об актёрском составе. Выбор его весьма и весьма специ­фический. Николай Суслов – 18-летний дебютант, как и почти все актёры, которые появляются в фильме. Разве что Аглая Шиловская уже отметилась в нескольких серьёзных картинах, в том числе и у Станислава Говорухина.

Суслов играет прямолинейно, просто и, как сказал бы Олег Табаков, с «наигрышем». Говорит громко, выразительно, словно переигрывая, но в чёрно-белом кадре (а фильм снят именно так) это достойный выразительный приём. Главной бомбой фильма, безусловно, стал репер Баста в роли сурового военкома. Приходит он в три часа ночи, чтобы забрать Джаггера в армию. С каменным лицом и грустными глазами Баста словно дополняет чёрно-белый кадр своим присутствием. К слову, именно его музыка звучит по ходу всего фильма. Его и дочери самого режиссёра – Анны Соловьёвой. А вот её мама – муза, талисман и бывшая жена Сергея Александровича – Татьяна Друбич появляется в фильме всего лишь в трёхсекундном эпизоде. Но, как известно, Соловьёв не может снимать без Друбич.

Вечная молодость

Сергей Соловьёв в свои 72 года говорит со зрителем невероятно живым и, что важно, молодым языком. Молодым, но не модным. Он не гонится за достоверностью эпохи и не желает вникать в тренды и веяния. Он снимает так же, как и 1975-м «Сто дней после детства», и как в 1988-м «Ассу», с такими же фантазиями и размышлениями. С такими же красивыми планами, с песнями и танцами, со своими кумирами и идеалами. Кому-то это, конечно, непонятно, но удерживать людей в зале Соловьёв и не стремится. Он вообще не просит быть понятым, он не любит лакейства перед зрителем. В фильме каждый найдёт своё, а может быть, и увидит себя, молодого, кудрявого и беззаботного, как на черно-белой фотографии из армии или в давно забытом сне.