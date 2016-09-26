Горельеф с бюстом Ярополка Леонидовича разместили на здании по адресу Ленина, 50 (нынешний «Сити-центр»), где располагался самый первый корпус Свердловской киностудии. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №179 от 27.09.2016

Вчера в Екатеринбурге открыли горельеф уральскому кинорежиссёру Ярополку Лапшину. Событие состоялось в рамках Уральского открытого фестиваля российского кино и прошло накануне памятной даты. Завтра — 91 год со дня рождения Ярополка Леонидовича.

Открыть горельеф выпала честь тем, кто работал с режиссёром на протяжении многих лет — монтажёру Светлане Тарик и звукорежиссёру Маргарите Томиловой.

— Конечно, мы рады, — поделилась с «ОГ» Светлана Тарик, — это большое событие для всех нас. Для горельефа выбрали очень удачное место, именно здесь Лапшин жил и работал как секретарь Свердловского отделения союза кинематографистов, сюда выходили его окна.

Лапшин возглавлял наше отделение союза более 30 лет. В 1983 года по его инициативе был открыт Дом кино — творческий клуб кинематографистов, место проведения российских и международных кинофестивалей.

— Главным нерушимым памятником Ярополку Лапшину останется наш Дом кино, — говорит Борис Шапиро, последний оператор, с которым работал Лапшин. — Но и горельеф такой, безусловно, нужен. Ярополк Леонидович был неординарным человеком, непростым в общении, в работе. Он был очень требовательным. Многим он помогал, и мне в том числе — правда, иногда и колотил (смеётся).

Автор памятника — скульптор Борис Рыжков. На открытии горельефа он скромно стоял в стороне, улыбаясь на одобрительные комментарии толпы: «Хороший получился памятник, необычный, как и сам Лапшин».