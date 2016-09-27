«Шайба» открыла свои двери для всех

Не выходя из выставочного зала в ИКЦ можно будет сплавиться по реке Чусовой… Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №180 от 28.09.2016

Идея создания в России инновационно-культурных центров (ИКЦ) появилась ещё в 2012 году. По поручению правительства РФ первые из них было решено построить в Калуге, во Владивостоке и в Первоуральске. С тех пор выполнить задачу оказалось под силу лишь Свердловской области – первоуральский ИКЦ, который из-за необычной формы окрестили шайбой, открыл свои двери для посетителей. Журналисты «ОГ» были в числе тех, кто первыми увидел, что находится внутри ИКЦ.

Не хуже, чем в Абу-Даби

Первоуральцы уже привыкли к переливающемуся зданию круглой формы на берегу пруда, для гостей же города это красивое сооружение в диковинку. Первое здание подобной формы было возведено в Абу-Даби, им до сих пор по праву восхищаются туристы. И кто бы мог подумать, что в уральской глубинке можно будет увидеть что-то подобное.

Впечатляет уже территория возле ИКЦ: во-первых, масштабом, а во-вторых – красотой. Здесь находятся амфитеатр для летних мероприятий, большая площадь для массовых гуляний, детская площадка. К слову, облагородить нужно было территорию размером в 5 гектаров, на что из бюджетных средств области было выделено более 190 миллионов рублей.

С виду – просто карта нашей области, но стоит нажать на кнопку рядом с ней, как начинается инсталляция, где отражена история нашего края с самых древних времён. Фото: Александр Зайцев

По следам Иванова

Мы заходим в здание – цокольный этаж в нём отдан под выставочные площади. Сейчас здесь располагается экспозиция работ молодых художников, недавно вернувшихся с форума «Таврида». Кстати, здесь можно увидеть увеличенную копию картины, которая очень понравилась Владимиру Путину: полотно под названием «Мирная гавань. Балаклава» уральцев Руслана Саржанова и Елизаветы Нетребы. Оригинал был подарен президенту.

Второй этаж центра занимает постоянная экспозиция «Музей горнозаводской цивилизации». Музейщики попытались рассказать о городах – индустриальных памятниках нашей области: Нижнем Тагиле, Сысерти, Полевском, Алапаевске. Есть здесь даже большой макет Невьянской башни, также воссоздана знаменитая гора Благодать.

– Мы делали музей необычный и с точки зрения темы, и с точки зрения экспозиционных приёмов, – рассказывает Людмила Зорина, заместитель директора Уральского регионального института музейных проектов. Нужно сказать спасибо Алексею Иванову, который мощно продвигал в своих произведениях тему горнозаводской цивилизации – совершенно точно особой территории, где по особому была устроена жизнь.

Библиотека будущего и студия анимации

Поднимаемся выше и попадаем в современный информационно-библиотечный центр. Но книг здесь нет. В ИКЦ считают, что это уже прошлый век. В современной библиотеке можно зарегистрироваться и получить доступ ко всем интересующим вас книгам в электронном формате. Есть здесь компьютеры, ноутбуки, а на дом могут даже выдать электронные книжки. Насколько такая библиотека будущего будет популярна, покажет время, но сейчас – за компьютерами в зале нет свободных мест.

В общественном центре установлено оборудование, для того чтобы подключиться к любой точке мира и проводить онлайн встречи, семинары… или же просто посмотреть кино.

Одной из самых интересных площадок стала проектно-издательская лаборатория или попросту мини-типография. Главное направление здесь – работа с 3D-принтером и 3D-сканером. Сюда приходят заниматься учащиеся Уральской инженерной школы, студенты-архитекторы, которым по современным требованиям необходимо представлять свои работы в объёмном виде.

Ещё два этажа в ИКЦ оставлены под студию анимации, открытие которой запланировано на сентябрь 2017 года.

– Не секрет, что проект ИКЦ воплотить было очень непросто, – вспоминает директор Инновационно-культурного центра Николай Михайлов. – Здание обросло слухами, многие говорили, что у нас вообще ничего не получится. А сколько раз менялась концепция наполнения центра… Но сегодня всё это позади, мы открыли свои двери для всех. Сейчас наша главная задача – студия анимации, где будут созданы все условия, для того чтобы сделать полноценный полнометражный фильм, в том числе и в 3D.