«Вся Россия» может приехать в Екатеринбург

Опубликовано в №181 от 29.09.2016

Во время представления проектов СМИ Свердловской области на фестивале в Сочи председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов заявил о возможности проведения Всероссийского форума журналистов в Екатеринбурге.

Напомним, что в 2003 году фестиваль «Вся Россия» уже собирался в столице Урала. С 2004 года постоянной пропиской смотра достижений российской журналистики стал сочинский комплекс Управления делами Президента России «Дагомыс». Спустя 13 лет лидер российских журналистов обозначил своё намерение снова собрать всю Россию на стыке Европы и Азии.

Заявление Всеволода Богданова воодушевило свердловскую делегацию. И наверняка благодаря именно этому отношению со стороны федерального руководителя к нашему региону все выступающие уральцы смогли представить свои проекты не только на высоком профессиональном уровне, но и на пике эмоций. Достаточно сказать, что люди, которые остались без сидячих мест, провели на ногах целый час. Не покинул презентацию свердловчан и Всеволод Леонидович, который внимательно выслушал все выступления. Следует отметить, учитывая плотный график фестиваля и занятость Богданова, такое случается крайне редко.

Кто же произвёл впечатление на повидавшего многое в своей жизни председателя Союза журналистов России? Началось всё с выступления «Алапаевской искры», которая привлекла новых читателей тем, что один рубль с каждого проданного экземпляра направила на помощь детям-инвалидам. Газета «Народное слово» из Богдановича придумала проект, позволяющий землякам экономить семейный бюджет.

Редакция «Красного знамени» из Верхней Пышмы оригинально представила находящийся в этом городе Музей военной техники УГМК, рассказав о великих военных конструкторах и их однофамильцах среди своих читателей. «Шалинский вестник» напомнил о том, что в Свердловской области «есть такие три дыры: Шаля, Гари, Таборы», и… вычеркнул свой населённый пункт из этого списка.

Талицкий медиахолдинг «Восточная провинция-6 канал-ТалицаFM» продемонстрировал включение в работу телерадиогазетной редакции школьников и их родителей. А телеканал «7 ТВ» из Полевского привлёк дополнительную аудиторию сюжетами о дружных трудовых коллективах. Редакция газеты «Знамя Победы» (Сухой Лог) обратила внимание собравшихся на экономику издания и новые технологии сбыта прессы в продуктовых магазинах.

Заключительным аккордом прозвучало выступление начальника отдела «Областной газеты» Дарьи Белоусовой, которая представила один из самых действенных и известных проектов «ОГ» — «Прямая линия с губернатором». Газета помогла большому количеству людей, и, как отметила Дарья, это заметно повлияло на популярность издания, которая, в свою очередь, преобразовалась в его влияние на жизнь в регионе.

Председатель Союза журналистов России, пожимая руку лидеру регионального союза Александру Левину, сказал в заключение: «Снова приходит время людей, которые видят дальше и больше, двигают страну. Урал и Сибирь — это сила и мощь. Мы должны собрать в Екатеринбурге всех лучших журналистов и губернаторов и провести открытый разговор о нашем будущем».