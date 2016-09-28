Гран-при уральского кинофестиваля взял фильм «Коробка»

«Коробка» — это дебют в большом кино Эдуарда Бордукова (в центре). Гран-при ему вручили и.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и Владимир Меньшов. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №181 от 29.09.2016

Завершился Первый Уральский открытый фестиваль российского кино. Под занавес — несколько цифр. 93 фильма на шестнадцати площадках в восьми городах Свердловской области. 32 тысячи зрителей — и это только по билетам (которые, напомним, были бесплатными). Но, по утверждению организаторов, ещё 28 тысяч человек проникло на показы без билетов — и мы это наблюдали ежедневно, когда зрители штурмом брали кинозалы, сидели в проходах, на ступеньках… Не это ли главный признак того, что фестиваль состоялся?

Киновед из Пензы Светлана Старостина на закрытии сравнила кино и любовь. «Потому что в кино, как и в любви, чтобы случилось чудо — нужны двое. Только в нашем случае — это фильм и зритель. А главная трагедия российского кино — отсутствие зрителя, отсутствие второй половинки». Так вот, на нашем фестивале всё сложилось — фильм и зритель обрели друг друга.

Павел Креков, и. о. министра культуры Свердловской области, на торжественной церемонии вручения призов раскрыл тайну — перед фестивалем у организаторов были серьёзные опасения насчёт заполнения залов, хотели даже нагнать на показы студентов. Но директор фестиваля Владимир Макеранец отговорил — он в свердловском зрителе был уверен. И не ошибся. А после этих переполненных залов, аншлагов на современном российском кино многим скептикам, в том числе и нам, как-то неудобно ещё раз говорить о том, нужен ли городу этот фестиваль. Главное, чтобы он смог не затеряться среди прочих, и тогда, мы уверены, у Уральского фестиваля российского кино есть все шансы стать заметным явлением в культуре области и страны.

Итоги уральского кинофестиваля Гран-при. Фильм «Коробка» (режиссёр Эдуард Бордуков).

Фильм «Коробка» (режиссёр Эдуард Бордуков). Приз за лучшую режиссуру. Михаил Местецкий (фильм «Тряпичный союз»).

(фильм «Тряпичный союз»). Специальный приз жюри . Фильм «Наследники» (режиссёр Владимир Хотиненко ).

. Фильм «Наследники» (режиссёр ). Лучшая мужская роль. Алексей Гуськов (фильм «Находка»).

(фильм «Находка»). Лучшая женская роль. Нанули Сараджишвили (фильм «Тэли и Толи»).

(фильм «Тэли и Толи»). Лучшая операторская работа. Павел Емелин (фильм «Коробка»).

(фильм «Коробка»). Лучший дебют. Татьяна Эверестова (фильм «Его дочь»).

(фильм «Его дочь»). Приз зрительских симпатий. Фильм «Частное пионерское-2» (режиссёр Александр Карпиловский ).

Фильм «Частное пионерское-2» (режиссёр ). Специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков России. Фильм «Коробка» (режиссёр Эдуард Бордуков).

Больше всего наград этого первого фестиваля собрал дебютный фильм режиссёра Эдуарда Бордукова «Коробка». Кстати, одна из первых рецензий на эту картину появилась именно в «ОГ» — ещё в апреле, когда фильм о дворовом футболе вышел в широкий прокат. Вообще, картины о молодом поколении и для него — тренд как этого фестиваля, так и нашего современного кино в принципе. «Коробка», «Хороший мальчик», «Частное пионерское-2» — фильмы, которых давно не хватало нашему зрителю. Над этим кино зритель думает, размышляет, а что может быть лучше? После завершения фестиваля скажем спасибо отборочной комиссии за то, что предложила свердловчанам действительно лучшие российские киноработы последнего времени.

В качестве награды организаторами была выбрана уменьшенная копия скульптуры знаменитого уральского автора Андрея Антонова, которую в народе ласково прозвали «Антоновна». Фото: Павел Ворожцов

И — о главном. Директор фестиваля Владимир Макеранец, закрывая фестиваль, сообщил: решение о Втором Уральском открытом фестивале российского кино уже принято. Ему — быть.