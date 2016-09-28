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Гран-при уральского кинофестиваля взял фильм «Коробка»

28 сентября 2016, 18:59
«Коробка» — это дебют в большом кино Эдуарда Бордукова (в центре). Гран-при ему вручили и.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и Владимир Меньшов. Фото: Павел Ворожцов

«Коробка» — это дебют в большом кино Эдуарда Бордукова (в центре). Гран-при ему вручили и.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и Владимир Меньшов. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №181 от 29.09.2016 

Завершился Первый Уральский открытый фестиваль российского кино. Под занавес — несколько цифр. 93 фильма на шестнадцати площадках в восьми городах Свердловской области. 32 тысячи зрителей — и это только по билетам (которые, напомним, были бесплатными). Но, по утверждению организаторов, ещё 28 тысяч человек проникло на показы без билетов — и мы это наблюдали ежедневно, когда зрители штурмом брали кинозалы, сидели в проходах, на ступеньках… Не это ли главный признак того, что фестиваль состоялся?

Киновед из Пензы Светлана Старостина на закрытии сравнила кино и любовь. «Потому что в кино, как и в любви, чтобы случилось чудо — нужны двое. Только в нашем случае — это фильм и зритель. А главная трагедия российского кино — отсутствие зрителя, отсутствие второй половинки». Так вот, на нашем фестивале всё сложилось — фильм и зритель обрели друг друга.

Павел Креков, и. о. министра культуры Свердловской области, на торжественной церемонии вручения призов раскрыл тайну — перед фестивалем у организаторов были серьёзные опасения насчёт заполнения залов, хотели даже нагнать на показы студентов. Но директор фестиваля Владимир Макеранец отговорил — он в свердловском зрителе был уверен. И не ошибся. А после этих переполненных залов, аншлагов на современном российском кино многим скептикам, в том числе и нам, как-то неудобно ещё раз говорить о том, нужен ли городу этот фестиваль. Главное, чтобы он смог не затеряться среди прочих, и тогда, мы уверены, у Уральского фестиваля российского кино есть все шансы стать заметным явлением в культуре области и страны.

Итоги уральского кинофестиваля

  • Гран-при. Фильм «Коробка» (режиссёр Эдуард Бордуков).
  • Приз за лучшую режиссуру. Михаил Местецкий (фильм «Тряпичный союз»).
  • Специальный приз жюри. Фильм «Наследники» (режиссёр Владимир Хотиненко).
  • Лучшая мужская роль. Алексей Гуськов (фильм «Находка»).
  • Лучшая женская роль. Нанули Сараджишвили (фильм «Тэли и Толи»).
  • Лучшая операторская работа. Павел Емелин (фильм «Коробка»).
  • Лучший дебют. Татьяна Эверестова (фильм «Его дочь»).
  • Приз зрительских симпатий. Фильм «Частное пионерское-2» (режиссёр Александр Карпиловский).
  • Специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков России. Фильм «Коробка» (режиссёр Эдуард Бордуков).

Больше всего наград этого первого фестиваля собрал дебютный фильм режиссёра Эдуарда Бордукова «Коробка». Кстати, одна из первых рецензий на эту картину появилась именно в «ОГ» — ещё в апреле, когда фильм о дворовом футболе вышел в широкий прокат. Вообще, картины о молодом поколении и для него — тренд как этого фестиваля, так и нашего современного кино в принципе. «Коробка», «Хороший мальчик», «Частное пионерское-2» — фильмы, которых давно не хватало нашему зрителю. Над этим кино зритель думает, размышляет, а что может быть лучше? После завершения фестиваля скажем спасибо отборочной комиссии за то, что предложила свердловчанам действительно лучшие российские киноработы последнего времени.

В качестве награды организаторами была выбрана уменьшенная копия скульптуры знаменитого уральского автора Андрея Антонова, которую в народе ласково прозвали «Антоновна». Фото: Павел Ворожцов

И — о главном. Директор фестиваля Владимир Макеранец, закрывая фестиваль, сообщил: решение о Втором Уральском открытом фестивале российского кино уже принято. Ему — быть.

Комментарий

  • Владимир МЕНЬШОВ, народный артист РСФСР, режиссёр и актёр, обладатель премии «Оскар»:
  • — Меня переполняют впечатления и усталость. А также сожаление, что мимо меня прошёл интереснейший город, интереснейшая культурная жизнь. Проезжая мимо афиш, я думал: «Вот чёрт! У них тут и это, и это, и это будет». Правда, на полтора спектакля всё же удалось выбраться — в «Драму» и «Коляду». Сейчас разбежимся и увидимся не раньше, чем через год. Но увидимся ли? Надо! Я очарован вашим городом, очарован людьми. Екатеринбург производит впечатление культурной столицы, соразмерной с Санкт-Петербургом.
  • Со сцены много говорили про успех и продолжение фестиваля. Это немного преждевременно. Как бы не сглазить. Три года назад я был председателем фестиваля «Россия», и там было понятно, что он будет, что он уже устоялся. У него уже есть традиции, зрители его ждут. А это — первая попытка. Первая и удачная. Я всё время видел переполненные залы, внимательных зрителей. В Екатеринбурге очень взрыхлена культурная почва, и, я думаю, что это дерево приживётся, начнёт цвести и в дальнейшем будет приносить плоды.
  • Я горжусь, что был первым председателем жюри Уральского кинофестиваля. Возможно, это будет золотыми буквами впечатано в мою биографию.
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Завершился Первый Уральский открытый фестиваль российского кино. Под занавес — несколько цифр. 93 фильма на шестнадцати площадках в восьми городах Свердловской области. 32 тысячи зрителей — и это только по билетам (которые, напомним, были бесплатными). Но, по утверждению организаторов, ещё 28 тысяч человек проникло на показы без билетов — и мы это наблюдали ежедневно, когда зрители штурмом брали кинозалы, сидели в проходах, на ступеньках… Не это ли главный признак того, что фестиваль состоялся?

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