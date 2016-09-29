Уральский государственный академический филармонический оркестр отметил 80-летие

«Желаю нашему оркестру всегда оставаться на пике творческой формы, – поздравляет свой коллектив Дмитрий Лисс. – Здоровья, интересных проектов, замечательных концертов. И чтобы у музыкантов были силы выдержать наши колоссальные нагрузки». Фото: Архив СГАФ

Опубликовано в №182 от 30.09.2016

Этот музыкальный коллектив славен богатой, громкой историей, замечательными музыкантами, блестящей репутацией. Организатором и первым руководителем оркестра был выпускник Московской консерватории — легендарный Марк Паверман. Новая же эпоха в жизни Уральского филармонического оркестра началась с приходом главного дирижёра Дмитрия Лисса. Сегодня наш оркестр известен не только по всей России, но и далеко за её пределами.

Афиша первых двух концертов Свердловского государственного симфонического оркестра «У нас нет жлобства» — Дмитрий Ильич, вы возглавили оркестр не в самое простое время, но за эти 20 лет слава вашего коллектива на всероссийском уровне всё сильнее и сильнее набирала обороты… — В стране — уже потом. Так получилось, что сначала оркестр стал известен за рубежом, вот так у нас бывает… Как это достигалось? Планомерной многолетней работой, грамотно выстроенным менеджментом. Сначала с Александром Николаевичем Колотурским мы составили план сохранения и развития оркестра. Это были 90-е, время очень тяжёлое — и без этого плана оркестр можно было потерять. С планом я пошёл к Эдуарду Росселю — он стал покровителем оркестра. Вот с того момента мы начали развиваться. Потихоньку начала расти заработная плата, начались зарубежные поездки. Музыкантам это далось очень непросто: не всегда хорошие условия, не всегда хорошие залы — нужно было пробиваться. Годы ушли на то, чтобы сделать оркестр известным, но мы совершенно точно не собираемся останавливаться и будем двигаться вперёд во всех смыслах. — Можете охарактеризовать уральских музыкантов, с которыми давно работаете? — Когда я начинал, было ощущение очень академичного оркестра, даже, можно сказать, несколько суховатого. За рубежом часто говорят, что мы — нетипичный для русских оркестр: есть и русский звук, и при этом оркестр может звучать абсолютно по-западному — культурно, собранно и прозрачно. Если говорить о личностных качествах музыкантов, то это интеллигентность и отсутствие, простите за грубое слово, жлобства. Ну что греха таить, часто некоторые музыканты из-за того, что чувствуют себя обиженными, несчастными, включают механизм самозащиты — от дирижёров, от начальства: есть вы — есть мы. У нас по-другому. Во многом благодаря выдающимся людям, которые работали в оркестре и сумели создать атмосферу требовательности к себе, к другим и, прежде всего, чувство ответственности перед музыкой. В этом смысле у нас нетипичный оркестр.

Историческая справка Первый концерт Свердловского государственного симфонического оркестра состоялся 29 сентября 1936 года. У истоков оркестра Свердловской филармонии (в 1990-м переименованного в Уральский филармонический оркестр) стояли дирижёры Марк Паверман и Александр Фридлендер. В разные годы главными дирижёрами оркестра были: Арнольд Маргулян, Нариман Чунихин, Валентин Кожин, Андрей Чистяков, Андрей Борейко. С 1995 года Уральский филармонический оркестр возглавляет Дмитрий Лисс.

Марк Паверман и Александр Фридлендер с оркестром 1959 год. Фото: Архив СГАФ

«Могу и потребовать»

— Какова ваша роль в оркестре, есть грань, за которую не заходите?

— Как у главного дирижёра помимо творческих задач у меня есть и административные. Но в нашей филармонии мне повезло с очень хорошим уровнем менеджмента. Я вообще считаю, что у нас лучший директор в стране, поэтому я избавлен от многих проблем. Главный дирижёр полностью отвечает за творческое состояние оркестра, за направление его развития. Поэтому я не только советую, я могу и потребовать. Это приглашённые дирижёры — сегодня приехал, завтра уехал. Они не могут навязывать свои правила игры. У нас же, безусловно, другой уровень отношений.

— Главная ваша с оркестром победа за эти годы?

— Я не почиваю на лаврах. Ну что значит победа? Как в спорте — сегодня ты пробежал сто метров за 9 секунд, а завтра ты выйдешь из формы и окажешься на обочине. Поэтому главное — завоёвывать новые рубежи. У нас каждые гастроли — что-то новое. В этом сезоне получилось семь поездок, такого никогда не было. Обычно мы ездим два раза, ну три… Дело, конечно, и в юбилее оркестра — получается, что мы достойно его отметили. Были гастроли по Европе с Дмитрием Хворостовским и залы, в которых мы раньше не выступали — Вена, Будапешт, Германия, три самых крупных города Австрии. Я не говорю о фестивалях во Франции и Токио, к которым мы уже привыкли. Выступление в Париже на дне независимости России, и первая в истории оркестра поездка в Китай, второй на фестиваль Бетховена в Бонне…

— У вас остаётся время на то, чтобы остановиться и подумать?

— Нет. Всё меньше времени на то, чтобы вообще отдохнуть. Сейчас мой агент говорит мне, что меня хотели бы видеть в филармонии в Петербурге. Просит меня дать сроки. Я посмотрел в свой план и ужаснулся. План не на этот сезон, а на следующий — мне стало не по себе, потому что у меня этих сроков просто нет…

— Наш оркестр был единственным, имевшим абонемент в Мариинском театре…

— Я бы сказал, не единственный (возможно был ещё кто-то), но он был первым. Два года подряд мы там выступали. Это была инициатива Валерия Абисаловича Гергиева, не секрет, что он здесь начинал работать, до сих пор очень тепло относится к нам, следит за нашими успехами. Это был очень благородный жест — одним из концертов он дирижировал. У абонемента был большой успех, очень тепло нас принимала публика.

— Мы уже привыкли, что с Уральским филармоническим оркестром с удовольствием выступают звёзды классической музыки. И многие из них говорят, что для них гарантом качества этих выступлений является главный дирижёр…

— Не только главный дирижёр, в первую очередь — оркестр. И то, что у коллектива столько друзей — здорово. Из года в год с нами работают Борис Березовский, Сергей Крылов, Саяка Сёджи. И это взаимное чувство. Тот же Боря Березовский, Саша Князев, Вадик Репин — очень много сделали для того, чтобы оркестр стал известен, помогали устанавливать контакты, продвигать коллектив. Валерий Гергиев и Денис Мацуев — почётные члены попечительского совета оркестра, люди, которые близко к сердцу принимают его проблемы.

Оркестр всегда выступал с самыми известными артистами страны и мира. На снимке - Эмиль Гилельс, 1966 год. Фото: Архив СГАФ

«Дирижёр — не профессия. Это привилегия…»

— Не спросить именно у вас: не так давно смотрела интервью Владимира Познера с пианистом Борисом Березовским…

(Дмитрий Ильич рассмеялся. А для тех, кто этой передачи не видел — поясню. Один из самых известных пианистов современности на всю страну заявил, что значимость профессии дирижёра преувеличена, он скорее выступает в роли «регулировщика движения». Более того, если повесить занавеску между ним и слушателем, никто никогда не угадает, кто стоит за дирижёрским пультом…)

— Мы с Борей очень дружим, — комментирует эту историю Дмитрий Лисс. — Ко мне после выхода этой передачи подходили, спрашивали: «Ты слышал»? Я говорил — «Нет». Конечно, нашёл в Интернете, посмотрел. Сидел и хохотал!

— Березовский шутил?

— Нет, нельзя сказать, что он шутил. Но он абсолютно спонтанный человек, и в этот момент у него просто было такое настроение. Перед этим интервью он сыграл в Москве концерт Бетховена без дирижёра — и всё получилось. Тогда он подумал «А зачем вообще нужен дирижёр?» И всё. У Познера он говорил ещё и о пианистах — мол, все мы одинаковые, играем одни и те же ноты. Это, конечно, немного ёрнический подход. Но ещё смешнее, что незадолго до этого у Познера был Михаил Плетнёв, который со свойственной ему парадоксальностью сказал: «Дирижёр — не профессия. Это привилегия…» Я тоже долго смеялся. Я очень хорошо знаю их обоих, и понимаю, что к их словам нужно относиться с определённой долей иронии.

Никому не дадим жить спокойно

Уральский государственный академический филармонический оркестр. Фото: Архив СГАФ

— Свердловская филармония давно уже взяла курс на область. Вы с оркестром поддерживаете это направление, несмотря на большое количество мировых гастролей?

— Мы постоянно играем не только в нашем зале, но и в области. Слушатели очень ждут наш оркестр, это всегда праздник. Другое дело, что нет концертных залов — выступаем в театрах, во дворцах культуры — по-разному… У нас был показательный момент в европейском туре. Мы приехали на концерт в небольшой немецкий город Ливеркузен. От Ливеркузена до центра Дюссельдорфа — 10 минут на электричке, примерно столько же до Бонна, Кёльна. Но в 1910 году известная фирма «Байер» построила в Ливеркузене концертный зал. Там выступали все, включая Рихтера и Ростроповича. Не скажу, что это шедевр архитектуры, но это нормальный зал с хорошей акустикой. А у нас людям из того же Ирбита тяжело доехать до Екатеринбурга ради одного концерта. Поэтому так активно развивается наш виртуальный концертный зал. Кстати, я знаю, что сейчас концертный зал собираются построить в Верхней Пышме, надеюсь, всё получится. Да и в нашем городе новый зал — это одна из наших главных целей, от которой мы не отступимся. Получится — не получится, но мы сами успокаиваться не собираемся и жить спокойно никому не дадим!