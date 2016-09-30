Стартовал приём работ на Бажовскую премию

Опубликовано в №183 от 01.10.2016

Екатеринбургское отделение Союза писателей России начинает приём работ на соискание Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова.

В этот раз жюри определит победителей в четырёх номинациях: «Мастер. Проза», «Мастер. Поэзия», «Мастер. Публицистика» и «Польза дела». К участию в конкурсе принимаются произведения, опубликованные в период с 15 декабря 2015 по 1 января 2016 года.

Приём работ продлится до 15 декабря текущего года. Документы необходимо представить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 12. Полный список необходимых документов можно узнать в Екатеринбургском отделении Союза писателей России и на официальном сайте министерства культуры Свердловской области.

Итоги будут подведены 27 января 2017 года.