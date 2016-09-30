«Корабль дураков» Виталия Воловича

Опубликовано в №183 от 01.10.2016

Вышла в свет книга «Корабль дураков» народного художника России, одного из современных классиков книжной графики Виталия Воловича.

— Когда я пятьдесят лет назад иллюстрировал свою первую книгу — «Слово о полку Игореве» — иллюстрация была одним из самых важных дел, каким занимались художники, — рассказывал на презентации книги автор. — А сейчас это умерший способ художнического существования.

Иллюстрация в этой книге занимает гораздо большее место, чем это принято в традиционном книгоиздании. Как говорит сам Волович, текст и рисунок в ней могут не совпадать буквально, но создают пространство, порождают ассоциации, которые необходимо осмыслить.

Жанр книги — сатирическая комедия, сопровождаемая, по словам автора, великими текстами — из Ветхого завета, поэзии вагантов, Пушкина и Губермана, протоколов инквизиции. «Корабль дураков» — аллегория, рождённая более пятисот лет назад немецким сатириком Себастьяном Брантом а вскоре вслед за ним и нидерландским художником Иеронимом Босхом. С тех пор к этому образу обращались многие великие. Теперь в этом ряду и Виталий Волович.