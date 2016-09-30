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«Это так просто — сочинять песни…»

30 сентября 2016, 17:41
Настя Полева и Егор Белкин на сцене, Илья Кормильцев виртуально тоже присутствует. Фото: Павел Ворожцов

Настя Полева и Егор Белкин на сцене, Илья Кормильцев виртуально тоже присутствует. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №183 от 01.10.2016 

29 сентября в Ельцин-Центре прошёл День Ильи Кормильцева с виртуальной лекцией, показом документального фильма «Зря ты новых песен…» и концертом с песнями на его стихи. Описывать в жанре репортажа происходившее в Ельцин-Центре вряд ли нужно — кто действительно хотел, тот пришёл сам, а в пересказе, как ни старайся, это будет выглядеть пошло.

Кстати, с датой не совсем понятно. Некоторые коллеги утверждали даже, что мероприятие приурочено к дню его рождения, тогда как во всех доступных источниках указано, что родился Кормильцев 26 сентября. Впрочем, кинолетописец свердловского рока и близкий друг Кормильцева Олег Ракович ситуацию ещё больше запутал, рассказав давнишнюю байку про то, что по словам самого Ильи, родился он вовсе 22-го, но чтобы он был не Девой, а Весами, бабушка настояла на вписании в метрику другой даты…

Разумеется, персону такого масштаба, как Кормильцев, должны окружать мифы, байки и легенды. Хотя для многих в Екатеринбурге он был реальным человеком из плоти и крови, с которым вот так запросто разговаривали, выпивали, спорили и даже иногда ругались. Но, пожалуй, должно пройти какое-то, пусть небольшое, время, чтобы до конца осознать — рядом с нами жил человек масштаба гения, коих за всю историю человечества наперечёт. У многих есть позыв к рифмованию, но лишь некоторым действительно есть что сказать. Поэтому из одних и тех же слов у кого-то складываются только надписи на заборе, а у кого-то возникают Смыслы. Причём каждый видит и цепляется за своё — от «рвать ткань» до «я резал эти пальцы». Кому что в данную конкретную минуту ближе, от того он и впадёт в ступор.

Сочиняющие хиты для официальной советской эстрады зачастую, смущаясь, поправляли, что они не поэты, а всего лишь поэты-песенники. Песни на стихи Кормильцева в своё время взорвали всю большую страну именно тем, что это была настоящая поэзия, положенная на музыкальный ритм момента. Сейчас готовится материал для сборника новых песен на стихи Кормильцева — как уже известные тексты, так и не имевшие прежде музыкального оформления. Задача не из простых — у «Чайфа», записавшего недавно свою версию «Живой воды», на мой взгляд, получилось. У «Курары», представившей в Ельцин-Центре кавер «Всего лишь быть» — не получилось. Интересные поиски «своего» Кормильцева у молодых ребят из коллектива «Cosmic Latte». Но, возможно, это уже будут хиты не для тех, кто вырос на «Урфине Джюсе» и «Наутилусе».

А День Ильи Кормильцева — начинание нужное. И хорошо бы, чтобы он стал традиционным.

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