Почему Пастернак «удрал с Урала без задних ног»?

Идея энциклопедии принадлежит писателю Владимиру Блинову, но он продвигал прежде всего контент.

Опубликовано в №183 от 01.10.2016

Можете себе представить: под одной обложкой — история литературного Екатеринбурга от начала существования города по сегодня? Почти три века, однако. И тем не менее энциклопедическое издание, о котором в разные времена мечтали корифеи уральской словесности, вышло в свет. Объёмный литературный портрет города, в котором соединились имена, стили, названия, цитаты, жанры, события, тенденции, образы, цифры, даты. И почти на каждой из 500 страниц — открытие.

Знаете ли вы, что...

Почему в 1988 году Евгений Евтушенкопо пути в Иркутск совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово вместе с профессором славистики из США? Когда и по какому поводу Маяковский написал: «Словом, примите меня в Екатеринбурге»? Зачем, приехав в Свердловск в 1941 году на два дня, Александр Фадеев заходил в обком партии? Чем «соблазнили» в Екатеринбурге Достоевского, возвращавшегося из Сибири? Что за магнитофонную запись подарили на Урале Джеймсу Олдриджу? Наконец, знаете ли вы ответ на вопрос, заявленный в заголовке? А вопрос, точнее — повод к нему, дёрнут, между прочим, из книги. Я сама прежде, во всяком случае о Пастернаке, такого не знала. Любопытно? Да. Интригует и хочется погрузиться глубже в любую из историй? Безусловно. Только имейте в виду: все бывавшие в Екатеринбурге знаменитости — всё равно что «гости» и в самом издании. Украшают, но не определяют пространство. Главное всё же — сами уральцы.

Резонно возникает вопрос — насколько полно представляет картину «Екатеринбург литературный»? Количество статей вряд ли даст ответ, хотя… Только персоналий (от именитых Майи Никулиной, Германа Дробиза, Владислава Крапивина до молодых авторов) в словаре-энциклопедии более 500. Но словник издания составлялся не только по принципу имён. Наравне с именами общую картину представляют явления литературной жизни — уральская фантастика, уральский-свердловский рок, свердловский андеграунд и т. д. В этой же «категории» — литература Урала военных лет, первый съезд советских писателей (1934 г.) и участие в нём уральцев, писательская организация Урала в годы сталинских репрессий, цензура. Всё это отдельные, самодостаточные истории, но каждая — часть масштабного целого, именуемого литературной жизнью Урала. И без них эта литературная жизнь была бы неполной.

Так же, как неполной была бы она, не представь создатели энциклопедии всех участников литературного процесса. Собственно литераторы, писатели и поэты — само собой. Но есть ведь ещё те, кто их издают, есть критики, есть периодика, сиюминутно отражающая литературные события. Всё это — те же «кванты» литературного единства, но обо всех ли мы знали до сих пор? С большой долей вероятности могу предположить: для массового читателя «Областная газета» не нуждается в представлении («ОГ» тоже вошла в энциклопедию отдельной статьёй как издание, отражающее современный литературный процесс), но кто знает, например, о сборнике «Урал — земля золотая», который в 1930–40-х представлял тогдашних уральских литераторов? В энциклопедии рассказано о нём. А ещё о журнале «Юный пролетарий Урала», уральской писательской премии «Чаша круговая», ассоциации «Книжный клуб», мастерах художественного слова…

Кстати, география энциклопедии в процессе работы над ней оказалась шире, чем заявлено в названии. Помимо писателей Екатеринбурга, в издание вошли статьи о литераторах Каменска-Уральского, Алапаевска, Нижнего Тагила и других городов области. Вне зависимости от места проживания они входят в единое профессиональное сообщество, писательские союзы, работающие в столице Урала, а стало быть — «они наши», решили составители.

«Уральский самиздат, увы, не осилили...»

Не всё безупречно. И по-другому вряд ли могло быть, учитывая, что масштабный замысел осуществлялся, строго говоря, «могучей кучкой» (абсолютно без иронии!) энтузиастов. Как и многое в нашей культуре. Только на последнем, издательском этапе «Екатеринбург литературный» финансово поддержали журнал «Урал» и Объединённый музей писателей Урала. Но всю работу по собиранию контента взяли на себя шесть человек. И понимали, что берутся за непосильный объём. Но как там у классика? «Безумству храбрых…»

Иные из помощников сходили с дистанции, не вынеся долгих трудов. Но замысел, возникший почти десять лет назад, осуществлён. И хотя издание упрекают в прокравшихся туда нескольких анахронизмах, хотя местами сохранилась разноголосица в статьях разных авторов, хотя не всё, на что замахивались, удалось (главный редактор издания доктор филологических наук, профессор Елена Созина признаётся: не достало сил, знаний и времени для полного исследования такого любопытного явления, как уральский самиздат) — тем не менее вряд ли кто откажется признать: в культуре России состоялось событие. Поднят, исследован, зафиксирован в разных своих проявлениях гигантский пласт отечественной литературы.

Издательство «Кабинетный учёный», выпустившее «Екатеринбург литературный», имеет свои площадки в столичном пространстве (и даже в Лондоне, Тель-Авиве, Париже), так что возможные перспективы распространения энциклопедии заманчивы. Только вот насколько доступно издание будет самим уральцам?

Тираж невелик — 500 экземпляров, но проблема, в общем-то, не в этом. Поскольку даже в Год литературы идея фундаментального историко-литературоведческого и справочного издания не удостоилась официальной поддержки в регионе, то сейчас большой вопрос — попадёт ли хоть сколько-то экземпляров в библиотеки области? Отдельные книгочеи, которые смогут позволить себе приобрести книгу (1 300 рублей — цена немалая, но адекватная масштабам и достоинствам издания), будут счастливы. Но не слишком ли расточительны мы в отношении своего интеллектуального наследия? Издание достойно цепной читательской реакции, многократного пользования. Учитывая, что гораздо более скромный аналог этого труда был издан ровно 30 лет назад, «Екатеринбург литературный» скорее всего сохранит свою актуальность не на одно десятилетие, не для одного поколения читателей.