Восемь муниципалитетов Среднего Урала получат субсидии на ремонт учреждений культуры

Опубликовано в №185 от 05.10.2016

Правительство Свердловской области утвердило перечень из восьми муниципалитетов, получающих в нынешнем году субсидию на ремонт учреждений культуры и оснащение их необходимым оборудованием (в том числе и музыкальными инструментами). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В общей сложности эти территории получат из областного и федерального бюджетов 12,5 млн рублей. Сразу из двух бюджетов получит средства Красноуфимский округ (1,1 млн рублей для ремонта его учреждений культуры выделяет региональная казна, а 0,5 млн рублей – федеральная).

Остальные семь муниципалитетов ждут средства только из областного бюджета. Самая большая субсидия предусмотрена для Новоуральска – почти 3 млн рублей. Вслед за ним идёт Тавдинский городской округ – более 2,7 млн рублей. Ирбитское муниципальное образование получит 2,26 млн рублей, а город Ирбит – 1,1 млн рублей. В Нижнюю Салду поступят 1,2 млн рублей, в Староуткинск – 356 тыс. рублей, в Пышминский городской округ – 330 тыс. рублей.