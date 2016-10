Косолапая любовь

Уральский фотограф Вадим Балакин вернулся из экспедиции на Камчатку – практически весь сентябрь он снимал там медведей и привёз богатую «добычу» – несколько уникальных кадров. Один из них стал лучшим снимком дня на портале «National Geographic» и вскоре появится и в печатной версии издания – ну а пока их можно увидеть в «ОГ».

– Камчатка – это моя давняя мечта, – рассказал «ОГ» фотограф. – Полуостров приготовил мне несколько сюрпризов – главным, пожалуй, было то, что пришлось просидеть шесть дней, чтобы увидеть извержение – вулкан Ключевская сопка всё время был скрыт в облаках. Ну а само извержение напомнило мне путешествие хоббита Фродо к Огненной горе Ородруин (смеётся).

Кадр сделан на месте, где река сливается с Курильским озером. Там нерка шла на нерест, и медведи вышли на рыбалку. Фото: Вадим Балакин

– Но больше всего, конечно, запоминаются снимки медведей – прежде всего впечатляют крупные планы.

– Много крупных планов, потому что медведи нас не боялись, и мы могли подойти близко – нам даже не приходилось долго выжидать. Я сидел на одном месте, а медведи проходили мимо, иногда даже в десяти метрах… Они гуляют, рыбачат, учат своих малышей охотиться. Удивительно за ними наблюдать! И благодаря инспектору, стоявшему сзади с ружьём, было нестрашно. Хотя оно ни разу не пригодилось – медведи не чувствовали от нас опасности.

Вадим Балакин: «Суслики-евражки там бегают повсюду! Практически как домашние. Поэтому пока фотоаппарат отдыхал, суслик подошёл и решил изучить его. Навредить он точно не мог, ведь зверёк не такой уж большой: наверное, чуть больше кисти руки». Фото: Вадим Балакин

– Наверное, было очень интересно за ними наблюдать…

– Конечно, я даже стал свидетелем одной забавной истории. Признаться, был очень удивлён, когда медвежата-сеголетки пошли на рыбалку. Обычно они ещё не умеют ловить рыбку, а один медвежонок, которого я снимал, ловил такую большую рыбу, что взрослые медведи могли только позавидовать. Рядом с ним крутился второй малыш, он-то как раз ещё не умел рыбачить, просто наблюдал за старшим. И когда юный рыбак поймал очередной улов, малыш к нему подбежал и начал хлопать лапкой ему по спине, словно говоря «дай мне тоже».

Медведицы всегда были рядом, только немного в стороне. Занимались рыбалкой, приглядывали за медвежатами.

Фотограф считает этот кадр одним из самых удачных. Фигуры мишек словно образовали сердце... Фото: Вадим Балакин

– Сеть облетел кадр «Косолапая любовь» (см. первую полосу «ОГ»). Именно он стал кадром дня по версии сайта «National Geographic» из нескольких тысяч кадров со всего мира. Долго ли вы пытались найти нужный ракурс?

– Сначала мы снимали их далеко, а потом рискнули подойти поближе. Потому что решили взять ракурс крупнее, чтобы на фоне появился вулкан. Когда мы к ним подходили, они тоже сделали шаги навстречу, по воде подобрались к нам поближе...

Досье «ОГ»

Вадим Балакин родился 1 мая 1978 года. Живёт и работает в Екатеринбурге.

Имеет множество международных наград, в том числе три серебряных приза в номинации «Фотограф года» Международного конкурса «The Better Photography Magazine Photograph of the Year 14 Award» (Австралия). Победитель «International Conservation Photo Awards-2012» (США). Многократный финалист «Золотой черепахи».