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Василий Сигарев получил премию от киножурналистов
5 октября 2016, 18:30
- Опубликовано в №186 от 06.10.2016
Премию Ассоциации независимых киножурналистов при Союзе кинематографистов РФ — «Резонанс» впервые вручили на Ялтинском международном фестивале «Евразийский мост». Победителей путём голосования выбирали киножурналисты со всей страны. В главной номинации — «Лучший фильм» — была выбрана комедия свердловского режиссёра Василия Сигарева «Страна Оз».
Премия «Резонанс» в Год отечественного кино учреждена Союзом кинематографистов России, для того чтобы региональные киножурналисты могли высказать своё мнение и отдать предпочтение тем режиссёрам и картинам, которые заслуживают особого признания.
К работе уральца Василия Сигарева, напомним, благосклонно отнеслись и кинокритики. На «Кинотавре» в 2015 году фильм «Страна Оз» получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков России — «Белый слон».
Теперь премию «Резонанс» будут вручать ежегодно в рамках фестиваля «Евразийский мост».
Между тем
Во время визита в Екатеринбург актриса Инна Чурикова рассказала «ОГ» о своём отношении к картине «Страна Оз»:
— Я люблю кино смелое, неординарное. Кино, которое в чём-то ломает каноны. И если говорить о фильмах, которые меня зацепили, из последних — это, конечно, «Страна Оз». Это очень живой фильм, жизненный — над ним можно и посмеяться, и подумать.
Напомним, актриса стала лауреатом премии «Ника» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за работу в этой кинокартине.