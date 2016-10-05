Василий Сигарев получил премию от киножурналистов

Опубликовано в №186 от 06.10.2016

Премию Ассоциации независимых киножурналистов при Союзе кинематографистов РФ — «Резонанс» впервые вручили на Ялтинском международном фестивале «Евразийский мост». Победителей путём голосования выбирали киножурналисты со всей страны. В главной номинации — «Лучший фильм» — была выбрана комедия свердловского режиссёра Василия Сигарева «Страна Оз».

Премия «Резонанс» в Год отечественного кино учреждена Союзом кинематографистов России, для того чтобы региональные киножурналисты могли высказать своё мнение и отдать предпочтение тем режиссёрам и картинам, которые заслуживают особого признания.

К работе уральца Василия Сигарева, напомним, благосклонно отнеслись и кинокритики. На «Кинотавре» в 2015 году фильм «Страна Оз» получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков России — «Белый слон».

Теперь премию «Резонанс» будут вручать ежегодно в рамках фестиваля «Евразийский мост».