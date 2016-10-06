«Главная достопримечательность вашего города - публика»

Фото: Ольга Кошкина

Солисты поп-группы «Время и стекло», которые впервые приехали с гастролями в Екатеринбург, в эксклюзивном интервью «ОГ» поделились впечатлениями от уральской столицы и новыми задумками.

Вчера в Екатеринбурге прошёл первый концерт украинской поп-группы «Время и стекло» - ранее артисты объехали с гастролями страны СНГ. Короткое интервью исполнители группы - Алексей Завгородний (Позитив) и Надежда Дорофеева - вписали в десятиминутный отдых между репетицией и выступлением на сцене Дворца Молодёжи.

ОГ: Успели познакомиться с Екатеринбургом?

Надежда: Сам Екатеринбург не успели посмотреть, но так у нас происходит в любом городе: времени хватает только на выступления и репетиции. Обратила внимание: мы прилетели в дождливую погоду, но люди всё равно улыбаются, и это здорово…

Позитив: Потому что для артиста главная достопримечательность города – это публика. Если удалось наладить эмоциональный контакт почувствовать себя единым целым с аудиторией, значит, и с городом будут связывать тёплые воспоминания. (Прим.авт.: Уральские слушатели оказались благодарной аудиторией: во время заключительной части концерта половина зала встала с кресел и начала танцевать)

ОГ:В названии группы «Время и Стекло» часто ищут второй смысл: мол, время для старых исполнителей истекло, пришла пора для новой музыки»…

Позитив: На самом деле история названия группы давно обросла легендами (Прим. Авт. – считается, что оно приснилось продюсеру проекту Алексею Потапенко). Быть современным исполнителем – значит исполнять модные песни, которые будут интересны молодёжи.

ОГ: В клипах ваш дуэт можно увидеть в различных образах – от романтического до эпатажного, а какие образы ближе лично каждому из вас?

Позитив: Нам нравятся образы, которые максимально приближены к нам самим. Мы хотим быть искренними и настоящими: какие в жизни – такие и на сцене…

Надежда: У нас так произошло с клипом на песню «Имя 505». Раньше продюсеры очень экспериментировали с нашими образами: от нежных и романтичных, как в клипе на песню «Так выпала карта», до дерзких, как в «Гармошке». Образы менялись в каждом клипе. А потом мы поняли, что хотим быть такими, какими являемся в жизни, просто сценичнее и ярче. С этого момента в творчестве всё стало очень гармоничным.

Позитив: Не надо бояться быть самим собой, даже если это эпатирует и удивляет. Сегодня публика хочет слышать настоящих искренних артистов, и чувствует фальшь.

ОГ: Стиль вашей группы ни с чем не спутаешь. И всё-таки: есть ли у вас кумиры в музыкальном творчестве?

Надежда: Мы ищем вдохновение в творчестве наших современников, всегда прослушиваем новые, интересные работы западных и отечественных артистов. Потому что если человек делает что-то действительно круто и выкладывается на все сто, это вдохновляет и заставляет тебя расти.

ОГ: Клип «Так выпала карта» вы снимали в заброшенном здании Киева, «Гармошку» - в калифорнийской пустыне... Какое место съёмок из всех было самым экзотическим?

Позитив: Пожалуй, мексиканские тропики, где мы снимали клип на песню «Забери». Вот это было действительно экзотическое место. В джунглях нельзя взять и прогуляться, как в наших лесах: можно наткнуться на ядовитую сколопендру (что с нами и произошло) или другое опасное для жизни насекомое. А поскольку многие сцены приходилось снимать именно на природе, иногда босиком, мы с Надей всерьёз опасались таких «встреч».

ОГ:А есть место, где хотелось бы снять один из следующих клипов?

Позитив: Есть миллион таких мест!

Надежда: Мы мечтаем о Новой Зеландии. Это безумно красивое место, но ещё неизведанное артистами. Обычно все едут в Америку или в Венецию, а вот новозеландские пейзажи в клипах еще не попадались. С удовольствием съездила бы туда.

ОГ: В любом творческом дуэте участники дополняют друг друга. А в чём дополняете друг друга вы?

Позитив: (Смеётся – Авт.) Во всём. Надю можно назвать «моторчиком» команды. Она очень энергична и настраивает на рабочий лад – в итоге время для написания песни или для постановки номера сокращается в разы.

Надежда: А Лёша заряжает спокойствием, которого мне не всегда хватает. У меня на запястье есть татуировка с надписью «Relax», которая всё время напоминает мне о Позитиве: он все время говорит: «Расслабься, относись к ситуации спокойнее». Спустя шесть лет у нас сложилось редкое взаимопонимание. Мы даем интервью и иногда продолжаем друг друга – как сейчас. Или на сцене - я без слов, уже по выражению лица Лёши понимаю, что он хотел сказать. Уже после номера, за кулисами, оказывается, что не ошиблась.