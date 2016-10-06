Автор


«Главная достопримечательность вашего города - публика»

6 октября 2016, 00:54
Фото: Ольга Кошкина

Фото: Ольга Кошкина

Солисты поп-группы «Время и стекло», которые впервые приехали с гастролями в Екатеринбург, в эксклюзивном интервью «ОГ» поделились впечатлениями от уральской столицы и новыми задумками.

Вчера в Екатеринбурге прошёл первый концерт украинской поп-группы «Время и стекло»  - ранее артисты объехали с гастролями страны СНГ. Короткое интервью исполнители группы - Алексей Завгородний (Позитив) и Надежда Дорофеева -  вписали в десятиминутный отдых между репетицией и выступлением на сцене Дворца Молодёжи.

ОГ: Успели познакомиться с Екатеринбургом?

Надежда: Сам Екатеринбург не успели посмотреть, но так у нас происходит в любом городе: времени хватает только на выступления и репетиции. Обратила внимание: мы прилетели в дождливую погоду, но  люди всё равно улыбаются, и это здорово…

Позитив: Потому что для артиста  главная достопримечательность города – это публика. Если удалось наладить эмоциональный контакт почувствовать себя единым целым с аудиторией, значит, и с городом будут связывать тёплые воспоминания. (Прим.авт.: Уральские слушатели оказались благодарной аудиторией: во время заключительной части концерта половина зала встала с кресел и начала танцевать)

ОГ:В названии группы «Время и Стекло» часто ищут второй смысл:  мол, время для старых исполнителей истекло, пришла пора для новой музыки»…

Позитив:  На самом деле история названия группы давно обросла легендами (Прим. Авт. – считается, что оно приснилось продюсеру проекту Алексею Потапенко). Быть современным исполнителем – значит исполнять модные песни, которые будут интересны молодёжи.

ОГ: В клипах ваш дуэт можно увидеть в различных образах – от романтического до эпатажного, а какие образы ближе лично каждому из вас?

Позитив: Нам нравятся образы, которые максимально приближены к нам самим. Мы хотим быть искренними и настоящими: какие в жизни – такие и на сцене…

Надежда: У нас так произошло с клипом на песню «Имя 505». Раньше продюсеры очень экспериментировали с нашими образами: от нежных и романтичных, как в клипе на песню «Так выпала карта», до дерзких, как в «Гармошке». Образы менялись в каждом клипе. А потом мы поняли, что хотим быть такими, какими являемся в жизни, просто сценичнее и ярче. С этого момента в творчестве всё стало очень гармоничным.

Позитив: Не надо бояться быть самим собой, даже если это эпатирует и  удивляет. Сегодня публика хочет слышать настоящих искренних артистов, и чувствует фальшь.

ОГ: Стиль вашей группы ни с чем не спутаешь. И всё-таки: есть ли у вас кумиры в музыкальном творчестве?

Надежда: Мы ищем вдохновение в творчестве наших современников, всегда прослушиваем новые, интересные работы западных и отечественных артистов. Потому что если человек делает что-то действительно круто и выкладывается на все сто, это вдохновляет и заставляет тебя расти.

ОГ: Клип «Так выпала карта» вы снимали в заброшенном здании Киева, «Гармошку» - в калифорнийской пустыне... Какое место съёмок из всех было самым экзотическим?

Позитив:  Пожалуй, мексиканские тропики, где мы снимали клип на песню «Забери». Вот это было действительно экзотическое место. В джунглях нельзя взять и прогуляться, как в наших лесах: можно наткнуться на ядовитую сколопендру (что с нами и произошло) или другое опасное для жизни насекомое. А поскольку многие сцены приходилось снимать именно на природе, иногда босиком, мы с Надей всерьёз опасались таких «встреч».

ОГ:А есть место, где хотелось бы снять один из следующих клипов?

Позитив: Есть миллион таких мест!

Надежда: Мы мечтаем о Новой Зеландии. Это безумно красивое место, но ещё неизведанное артистами. Обычно все едут в Америку или в Венецию, а вот новозеландские пейзажи в клипах еще не попадались. С удовольствием съездила бы туда.

ОГ: В  любом творческом дуэте участники дополняют друг друга. А в чём дополняете друг друга вы?

Позитив:  (Смеётся – Авт.) Во всём. Надю можно назвать «моторчиком» команды. Она очень энергична и настраивает на рабочий лад  – в итоге время для написания песни или для постановки номера сокращается в разы.

Надежда: А Лёша заряжает спокойствием, которого мне не всегда хватает. У меня на запястье есть татуировка с надписью «Relax», которая всё время напоминает мне о Позитиве: он все время говорит: «Расслабься, относись к ситуации спокойнее». Спустя шесть лет  у нас сложилось редкое взаимопонимание. Мы даем интервью и иногда продолжаем друг друга – как сейчас. Или на сцене - я без слов, уже по выражению лица Лёши понимаю, что он хотел сказать. Уже после номера, за кулисами, оказывается, что не ошиблась.

Кстати:

«Время и Стекло» – продюсерский проект Потапа и Ирины Горовой. В состав группы входят Алексей Завгородний (Позитив) и Надежда Дорофеева. Премьера дебютной работы «Время и Стекло» «Так выпала Карта» состоялась в ноябре 2010 года, а уже десять дней спустя ролик попал на пятое место по количеству просмотров на YouTube в рубрике «Мировые музыканты».

В 2011 году Позитив и Надя презентовали  клипы «Любви Точка Нет», «Серебряное море» и «Кафель», в 2012 году - песню и клип «Гармошка», съемки которого прошли в Лос-Анджелесе.  В 2014 году вышел дебютный диск «Время и Стекло». Весной 2015 года группа презентовала песню и клип «Имя 505», ставшим на YouTube одним из самых популярных клипов года: к сегодняшнему дню видео набрало почти 113 миллионов просмотров. В конце 2015 года артисты представили сингл и клип «Песня 404», а к новому 2016 году группа выпустила мини-альбом «Глубокий дом», в который вошли новинки «Ритм 122» и «Опасно 220». 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Культура

час назад

«Главная достопримечательность вашего города - публика»
Солисты поп-группы «Время и стекло», которые впервые приехали с гастролями в Екатеринбург, в эксклюзивном интервью «ОГ» поделились впечатлениями от уральской столицы и новыми задумками.

7 часов назад

Василий Сигарев получил премию от киножурналистов
Премию Ассоциации независимых киножурналистов при Союзе кинематографистов РФ — «Резонанс» впервые вручили на Ялтинском международном фестивале «Евразийский мост». Победителей путём голосования выбирали киножурналисты со всей страны. В главной номинации — «Лучший фильм» — была выбрана комедия свердловского режиссёра Василия Сигарева «Страна Оз».

4 октября 2016

Что в этой музыке ещё?
Главный дирижёр Госкапеллы России – о главной миссии современного российского музыканта.

4 октября 2016

Косолапая любовь
Уральский фотограф Вадим Балакин вернулся из экспедиции на Камчатку – практически весь сентябрь он снимал там медведей и привёз богатую «добычу» – несколько уникальных кадров.

4 октября 2016

Восемь муниципалитетов Среднего Урала получат субсидии на ремонт учреждений культуры
Правительство Свердловской области утвердило перечень из восьми муниципалитетов, получающих в нынешнем году субсидию на ремонт учреждений культуры и оснащение их необходимым оборудованием (в том числе и музыкальными инструментами).

3 октября 2016

«Что ж тогда счастье, няня?»
Недетские размышления по поводу премьеры в детской филармонии.

30 сентября 2016

Почему Пастернак «удрал с Урала без задних ног»?
Можете себе представить: под одной обложкой — история литературного Екатеринбурга от начала существования города по сегодня?

30 сентября 2016

«Это так просто — сочинять песни…»
29 сентября в Ельцин-Центре прошёл День Ильи Кормильцева с виртуальной лекцией, показом документального фильма «Зря ты новых песен…» и концертом с песнями на его стихи

30 сентября 2016

«Корабль дураков» Виталия Воловича
Вышла в свет книга «Корабль дураков» народного художника России, одного из современных классиков книжной графики Виталия Воловича

30 сентября 2016

Стартовал приём работ на Бажовскую премию
Екатеринбургское отделение Союза писателей России начинает приём работ на соискание Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова

Последние новости
Что было раньше