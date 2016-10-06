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Владимир Мединский лично приедет на диссовет в УрФУ

6 октября 2016, 18:09
  • Опубликовано в №187 от 07.10.2016 

МОСКВА. Министр культуры РФ Владимир Мединский лично прибудет на заседание диссертационного совета по историческим наукам Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина, когда будет назначено рассмотрение его научной работы. Об этом «Областной газете» сообщили в пресс-службе Минкульта.

— Владимир Ростиславович лично намерен присутствовать на диссертационном совете, — сообщили в пресс-службе. — Он собирается ответить на вопросы членов совета, если таковые возникнут, и оппонировать тем, кто имеет другие взгляды.

Напомним, назначенное на 4 октября заседание диссовета по вопросу научности докторской работы министра не состоялось из-за неявки автора — он находился в служебной командировке в Казахстане и не смог явиться лично, о чём известил письмом.

Ранее сообщалось, что докторская диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков», которую Мединский защитил в 2011 году в Российском государственном социальном университете (Москва), вызвала вопросы у некоторых представителей научного сообщества. Впрочем, с этой точкой зрения согласны далеко не все: эксперты уверены, что претензии к министру необоснованны.

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