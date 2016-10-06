Зеркало для наследников

Владимир Хотиненко обладает очень заразительным смехом и чувством юмора. Фото: Ксения Лашкова

Опубликовано в №187 от 07.10.2016

Специальный приз Свердловского кинофестиваля получил фильм «Наследники» Владимира ХОТИНЕНКО. Новый фильм режиссёр лично привёз на кинофестиваль — и наш разговор состоялся как раз после его просмотра. Сам автор назвал презентацию в Екатеринбурге «событием особо важным»: с нашим городом его многое связывает. Именно здесь автор любимых многими фильмов — «Зеркало для героя», «Мусульманин», «72 метра» — учился, затем снимал первые работы, которые принесли молодому режиссёру известность.

— Вряд ли название — «Наследники» — было первым. И в таком случае, какое название было рабочим и почему остановились на этом?

— А это очень хороший вопрос — в точку. Потому что первый вариант был самым банальным и очевидным: «Сергий Радонежский». И с этим названием, кстати, случилась одна гениальная история! Когда запускался проект, на компьютере набирали заявку-проект. Так вот, не знает компьютер слова «Сергий» — и исправил на «Сергей» — никто на это не обратил внимания. Документы отправили в минкульт, и фильм в заявке назывался «Сергей Радонежский». Это ошибка непростительная, я даже воспринял это как тревожное предзнаменование, но вроде бы обошлось… А если вернуться к вопросу о названии… Сергия в фильме нет как персонажа. Он присутствует скорее как…

Фото: Ксения Лашкова

— Как образ?

— Я бы даже сказал — как свет. Свет ведь очень важен — в зависимости от того, как его на человека направишь, человек может стать страшным, красивым, засвеченным — всяким. И вот Радонежский — этот самый свет. И поэтому встал вопрос о смене названия. Тогда для меня вдруг совершенно очевидным стало, что главное в фильме — ответ на вопрос: а что осталось от Радонежского сейчас? Не в памяти воцерковлённых людей, а в памяти обычных людей — нас, наследников. Это ведь покровитель земли русской. И он был невероятным человеком, обладающим великой силой. Так вот, что осталось, что от этого света долетело до каждого из нас? Потому что у меня было тревожное ощущение, что пройдёт юбилей, и опять — до следующей памятной даты — мы вообще ничего не вспомним.

Фото: Ксения Лашкова

О СВЕРДЛОВСКЕ «Первый и второй курсы пахнут борщом» Конечно, главной темой разговора стал новый фильм. Но режиссёр в разговоре постоянно вспоминал о свердловском периоде своего творчества... И когда мы заговорили о нём — с особым удовольствием поделился воспоминаниями. — О свердловском периоде своей жизни я напишу когда-нибудь книгу, — рассказывает Хотиненко. — Это было невероятно тёплое и очень важное время для меня. И я очень люблю его вспоминать. — Но ведь родились вы не здесь, а на Алтае, потом жили в Павлодаре… А в Свердловск приехали, чтобы поступить в архитектурный… — Ещё хитрее! Судьба плела свою нить… И я заинтересовался Свердловском, когда поступал сюда в юридический институт. — Неожиданно! — Я даже и не мыслил о кино, а здесь был очень хороший юридический. А у меня была хитрая такая программа в голове: поступить в юридический, потом в МГИМО, стать дипломатом… И вот тогда я впервые оказался здесь. Но потом понял, что юридический — это категорически не моё, я не туда куда-то попал. Я вернулся в Павлодар, и там один мой друг сказал: «А слушай! Ты же был уже в Свердловске. Поехали туда поступать? Там хороший архитектурный институт!» Мы с ним вместе поехали. И поступили. И дальше началось одно из самых волшебных времён моей жизни. Вот это здание, где располагается Арх, тогда был коммунальным домом. Только один этаж был выделен под институт. Всё остальное — квартиры. Поэтому первый и второй курсы пахнут в моей памяти борщом. Мы учились, а в коммуналках шла жизнь. — А потом, насколько знаю, вы ушли в армию… — Да. Меня тогда осенило — на дворе 76-й год. И то, что я хотел строить, мне и не светит. Мне нужен был этот год, чтобы подумать, понять, чем я хочу заниматься. Служил я здесь же, кстати, — моя часть была возле Центрального рынка. А дальше — просто цепь случайностей. Случайно мне дали отпуск. Случайно в это время в Свердловск приехал Никита Михалков — он привёз картину «Неоконченная пьеса для механического пианино» и встречался с творческой молодёжью. Встреча была в Центральной гостинице. И меня туда потащил товарищ — ну я пошёл за компанию, то есть опять же случайно там оказался. И… мы разговорились с Михалковым. Я ему рассказывал, чем занимаюсь, где учился. И он говорит: «А может, тебе в кино попробовать?» Дал мне свой телефон. Уже после окончания службы я поехал в Москву, позвонил ему, мы встретились. Он сказал: «Чего тебе на Мосфильме толпиться? У вас же есть в Свердловске киностудия. У тебя там много знакомых». Я совет принял и вернулся обратно. — А самое первое появление на киностудии помните? — Ха! Помню. Был такой заведующий отделом кадров — Черемисин. На самом деле, замечательный человек, сам киношник, у меня от него тёплые остались впечатления. Я пришёл, и говорю — я к вам сейчас ассистентом, а потом буду у вас тут режиссёром работать. И ему наглость моя не понравилась. Он устроил меня ассистентом художника третьей категории, хотя я должен был быть первой — высшей. Но это позволило мне более длинную дистанцию пройти. Потом были Высшие курсы, и я вновь вернулся сюда — и очень много фильмов снял здесь, конечно. В том числе, ключевых. Но самое главное — именно здесь у меня собралась группа, с которой я всё ещё продолжаю работать. Я связь с Уралом и с киностудией никогда не терял. — У вас есть фильмы о Свердловске. Два совершенно разных города в них… — Да! «Патриотическая комедия» — там действие в Свердловске происходит. И «Макаров» — мы там воспели конструктивизм. Снимали в основном в Городке чекистов, и это придало картине определённый стиль… В общем, две песни городу мы спели. И это очень важно лично для меня.

— Мне показалось, что жанр — или, вернее сказать, приём, через который рассказывается история, — очень прост для восприятия и очень близок зрителю. Ведь мы, по сути дела, видим ток-шоу о Сергии Радонежском… Я для себя задачу фильма определила так — это очень простой разговор о Радонежском.

— Я тоже так на это смотрел. Это и была творческая задача — внятно о нём сказать. Вот есть он сейчас или нет его? В чём суть, кроме мистики? Нет, мистику, конечно, обойти нельзя — и в фильме появляется монах, которого не берут камеры… И, кстати, многие этот образ и воспринимают как образ Радонежского в фильме.

Фото: Ксения Лашкова

— Лично для вас чем этот герой близок? Какая из страниц биографии Радонежского особенно впечатлила?

— Когда начинаешь снимать кино, начинаешь чувствовать персонажа на каком-то другом уровне… Начинаешь проживать с ним какие-то эпизоды жизни. И потом он уже становится настолько персонифицированным, что важно в нём — всё, трогает всё. Конечно, я знал о Радонежском. Да, святцы читал. Знал житие. Но этого мало. Теперь, конечно, я вообще по-другому к нему отношусь. Для меня сейчас он — не просто покровитель Руси, он какой-то близкий мне… Впечатляет в нём многое. Когда человек считает, что монах не может ездить на коне — и 300 километров идёт пешком! И вот ещё момент запомнился. В летописи записано — «говорил голосом тихим». И как-то уговаривал ведь этих упёртых князей не молотить друг друга! Не криками, не митингом… Что-то в нём было такое, что действовало на них. И вот это меня поражает больше всего. Вот это — самое таинственное. Его влияние было огромно — он же благословлял, он вселял уверенность! Без него, наверное, не было бы вообще Куликовской битвы. Неизвестно, как без него пошла бы история Руси. Мне хотелось рассказать о нём не как о святом, а как о человеке. И… Судя по тому, что говорят зрители о фильме, я всё-таки показал и Радонежского как человека, и Радонежского — как свет в каждом из нас. Но это вам судить, конечно, что у меня получилось. Вам — зрителям, наследникам.