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Программа фестиваля документального кино «Россия»

7 октября 2016, 13:01

С 11 по 15 октября 2016 года в Екатеринбурге состоится XXVII Открытый фестиваль документального кино «Россия». Главной площадкой киносмотра по традиции станет Дом кино, где будут показаны конкурсные фильмы фестиваля и большинство информационных программ. Также площадкой фестиваля в Екатеринбурге станут Библиотека им. В. Г. Белинского и Коляда-Театр и  Духовно-просветительский центр «Царский» (рядом с Храмом-на-Крови). Кроме того, работе киносмотра примут участие два крупных города — Нижний Тагил и Новоуральск. 

Публикуем подробную программу фестиваля.

ЗАЛЫ ФЕСТИВАЛЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ:

1. Кинотеатр «Салют», Большой зал — ул. Толмачёва, 12

2. Дом кино — Большой и Малый залы — ул. Луначарского, 137

3. Свердловская областная универсальная научная библиотека

им. В.Г.Белинского — ул. Белинского, 15

новое здание, конференц-зал (2 этаж), арт-гостиная (4 этаж)

4. Коляда-Театр — пр. Ленина, 97

5. Духовно-просветительский центр «Царский» при Храме-Памятнике на Крови — ул. Царская, 8

конференц-зал

НИЖНИЙ ТАГИЛ:

Кинотеатр «Красногвардеец» — ул. Победы, 26

НОВОУРАЛЬСК:

Киноцентр «Нейва» — ул. Ленина, 85-А

Публичная библиотека (филиал «Детская библиотека») -

ул. Первомайская, 11

11 октября

Дом кино — Большой зал

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

10.00. Катастрофа (12+) Режиссёр А.Рудницкая. ООО «317-Фильм» (Санкт-Петербург), ООО «Фишка-фильм» (Москва), 55 мин.

11.05. Я — Катя Голубева (12+). Режиссёр Н.Ю. ООО «ВИБ-Фильм» (Москва), 52 мин.

12.30. 24 снега (12+). Режиссёр М.Барынин. Кинокомпания «Муус Хайа» (Якутск), 90 мин.

Свердловская областная универсальная научная библиотека

им. В.Г.Белинского (конференц-зал)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЛИТЕРАТУРА — ЖИЗНЬ И СУДЬБЫ»

13.00. Евгений Чириков. Изгнанник земли русской (12+). Режиссёр А.Судиловский. Киностудия «Русский путь», студия социального кино «Вифсаида», 41 мин.

Игра воображения. Гайто Газданов (12+). Режиссёр Р.Гаспарянц. ООО «Кинематографист», 60 мин.

15.00 Человек Великой Смуты. Михаил Пришвин (12+). Режиссёр Г.Щерба. ООО «Краеведофф», 41 мин.

Дорога к дому. Разговор Василия Белова с земляками (12+). Режиссёр Е.Богдань. Издательство «Река Лена», 59 мин.

Коляда-Театр

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«ГОД РОССИЙСКОГО КИНО»

11.30 Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере кино (12+). Режиссёр В.Потёмкин. Международный дом «КИНО ПЛЮС» (Санкт-Петербург), 52 мин.

История голографического кино (12+). Режиссёр С.Тютин. Творческое объединение «Мир искусства» (Москва), 52 мин.

Духовно-просветительский центр «Царский»

при Храме-Памятнике на Крови

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»

13.30 Александровы камни (12+). Режиссёр А.Гребенникова. Производство А.Гребенниковой (Москва), 30 мин.

Двадцать судеб и одна жизнь (12+). Режиссёр Г.Илугдин. ООО «Фортис-Про» (Москва), 39 мин.

15.00 Сёстры (12+). Режиссёр Н.Аниськин. Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург), 17 мин.

Оглашённая (12+). Режиссёр В.Судейко. Производство В.Судейко (Москва), 56 мин.

Кинотеатр «Салют»

19.00 Торжественная церемония открытия XXVII Открытого фестиваля документального кино «РОССИЯ»

Посвящается Году российского кино Упрямец Хуциев (12+). Режиссёр А.Осипов. ООО «Студия 217» (Москва), 53 мин.

12 октября

Дом кино — Большой зал

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

10.00 Путь Нико (12+). Режиссёр Г.Цхведиани. Студия документальных фильмов Общественного Вещателя Грузии (Тбилиси), 37 мин.

Святый Боже (12+). Режиссёр В.Санду. Творческо-производственное объединение «РОК» (Санкт-Петербург), 25 мин.

Мелодия (12+). Режиссёр Ю.Шиллер. Исследовательский центр «Культура народов Сибири» (Новосибирск), 44 мин.

12.00 Дневник училки (18+). Режиссёр Д.Абатурова. Пермская государственная академия искусства и культуры (Пермь), 27 мин.

Собиратели морской травы (18+). Режиссёр М.Мурашова. Фонд этногеографических исследований (Москва), компания «Macalube Films» (Париж), 70 мин.

15.00 Когда тебе горько… (12+). Режиссёр Г.Шеваров. Студия «Урал-Синема» (Екатеринбург), 26 мин.

Потерянный мир (12+). Режиссёр В.Тимощенко. Краснодарская киностудия им. Н.Минервина (Краснодар), 39 мин.

Холодные уши (12+). Режиссёр Л.Микута. Студия «Monoklis» (Вильнюс), 42 мин.

17.10 Донна Лючия (12+). Режиссёр О.Хороших. Производство О.Хороших (Москва), 33 мин.

Забытые полёты (12+). Режиссёр А.Осипов. ООО «Точка зрения» (Москва), 47 мин.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«ТЕЛЕКАНАЛ 24_DOC ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

19.30 Завтра (12+). Режиссёры Мелани ЛОРАН, Сирил ДИОН. Франция, 118 мин., 2015. Фильм представляет главный режиссёр телеканала 24_DOC Елена Смирнова

Дом кино — Малый зал

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

(повтор от 11 октября)

10.00. Катастрофа (12+). Режиссёр А.Рудницкая. ООО «317-Фильм» (Санкт-Петербург), ООО «Фишка-фильм» (Москва), 55 мин.

Я — Катя Голубева (12+). Режиссёр Н.Ю. ООО «ВИБ-Фильм» (Москва), 52 мин.

24 снега (12+). Режиссёр М.Барынин. Кинокомпания «Муус Хайа» (Якутск), 90 мин.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«КИНОЛЕТОПИСЬ РОССИИ. 25 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

15.30 (1991–2016): ПРОЛОГ, КУЛЬМИНАЦИЯ, ВЫВОДЫ»

Встречный иск. Наблюдение (фрагмент) (12+). Режиссёры А.Рудерман, Ю.Хащеватский. Ленинградская студия документальных фильмов, 52 мин., 1987

Тот, кто с песней… (12+). Режиссёр В.Тарик. Свердловская киностудия, 26 мин., 1988

Четвёртый сон Анны Андреевны (фрагмент) (12+). Режиссёр Н.Обухович. Ленинградская студия документальных фильмов, 5 мин., 1988

Новые времена (12+). Режиссёр Г.Негашев. Свердловский телерадиокомитет, 60 мин.

Новые сведения о конце света (12+). Режиссёр Б.Кустов. Студия «Уралфильм», 80 мин., 1988

Революция на Урале (12+). Режиссёр А.Анчугов. Свердловская киностудия, 10 мин., 1999

Программу представляет Андрей Шемякин

ПРЕСС-КЛУБ

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского (арт-гостиная)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЛИТЕРАТУРА — ЖИЗНЬ И СУДЬБЫ»

13.00 На дне города (18+). Режиссёр А.Тремазова. Производство А.Тремазовой, 30 мин.

Пять углов Довлатова (12+). Режиссёры А.Бабаян, В.Дубнов. Производство А.Бабаян и В.Дубнова, 52 мин.

14.50 Земля Иосифа (12+). Режиссёр П.Медведев. ООО «МЕДВЕДЬ-ФИЛЬМ», 115 мин.

Коляда-Театр

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ГОД РОССИЙСКОГО КИНО»

11.30 Массовка (12+). Режиссёр А.Зубовленко. Производство А.Зубовленко (Москва), 20 мин.

Гиперборея (12+). Режиссёр Т.Дубро. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, агентство «Медиа-Фокус» (Санкт-Петербург), 20 мин.

Я — Катя Голубева (12+). Режиссёр Н.Ю. ООО «ВИБ-Фильм» (Москва), 52 мин.

Духовно-просветительский центр «Царский» при Храме-Памятнике на Крови

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»

17.30 Маленькие мамы (12+). Режиссёр Е.Лобачёва-Дворецкая. Продюсерский центр «Кинодвор» (Ярославль), 39 мин.

Сделать влажную уборку (12+). Режиссёр Ю.Дёмин. Кинокомпания «Екатеринбург-фильм» (Екатеринбург), 27 мин.

18.30 Дом (12+). Режиссёр П.Фаттахутдинов. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 31 мин.

Над степью (12+). Режиссёры А.Тимощенко, С.Ставинов. Киностудия им. Николая Минервина (Краснодар), 52 мин.

13 октября

Дом кино — Большой зал

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

10.00 Открытые двери (12+). Режиссёр А.Гаспарян. ООО «Armen Film» (Гюмри), 35 мин.

Конкурс (12+). Режиссёр Е.Ховаев. Студия «Остров» (Москва), 43 мин.

11.35 Корабль дураков (12+). Режиссёр М.М.Мельник. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 22 мин.

Форсаж. Возвращение (12+). Режиссёр Н.Гугуева. Студия «Встреча» (Москва), 96 мин.

15.00 Созвучие (12+). Режиссёр Н.КононенкоСтудия «Фишка-фильм» (Москва), 40 мин.

Маринин хоровод (12+). Режиссёр Г.Леонтьева. ООО «Сибирская кинолетопись» (Новосибирск), 52 мин.

16.45 Счастье не за горами (12+) Режиссёр Н.Саврас. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 26 мин.

Чистый лист (12+). Режиссёр А.Мередова. Производство А.Мередовой (Москва), 29 мин.

На пороге страха (12+). Режиссёры М.Кравченко, Г.Франк. «Ego Media» (Рига), ООО «ВЕРТОВ. Реальное кино» (Москва), 80 мин.

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «ДОКЕР»

19.30 ВОСТОЧНАЯ ОДИССЕЯ (12+). Режиссёр С.Каас. 30 мин., Голландия-Южная Корея

МОЛОКО И МЁД (12+). Режиссёр С.Милбергс. 22 мин., Бельгия

ОМНИЯ (12+). Режиссёр А. эль Новайс. 9 мин., Объединённые Арабские Эмираты

СЕРЕБРЯНАЯ ГОРА (12+). Режиссёр А.Талхаммер. 32 мин., Австрия-Боливия

РУЧ И НОРИ (12+). Режиссёр И.Колмане. 65 мин., Латвия

Программу представляет куратор проекта «ДОКЕР» Ирина Шаталова

Дом кино — Малый зал

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

(повтор от 12 октября)

10.00 Путь Нико (12+). Режиссёр Г.Цхведиани. Студия документальных фильмов Общественного Вещателя Грузии (Тбилиси), 37 мин.

Святый Боже (12+). Режиссёр В.Санду. Творческо-производственное объединение «РОК» (Санкт-Петербург), 25 мин.

Мелодия (12+). Режиссёр Ю.Шиллер. Исследовательский центр «Культура народов Сибири» (Новосибирск), 44 мин.

Дневник училки (18+). Режиссёр Д.Абатурова. Пермская государственная академия искусства и культуры (Пермь), 27 мин.

Собиратели морской травы (18+). Режиссёр М.Мурашова. Фонд этногеографических исследований (Москва), компания «Macalube Films» (Париж), 70 мин.

Когда тебе горько… (12+). Режиссёр Г.Шеваров. Студия «Урал-Синема» (Екатеринбург), 26 мин.

Потерянный мир (12+). Режиссёр В.Тимощенко. Краснодарская киностудия им. Н.Минервина (Краснодар), 39 мин.

Холодные уши (12+). Режиссёр Л.Микута. Студия «Monoklis» (Вильнюс), 42 мин.

Донна Лючия (12+). Режиссёр О.Хороших. Производство О.Хороших (Москва), 33 мин.

Забытые полёты (12+). Режиссёр А.Осипов. ООО «Точка зрения» (Москва), 47 мин.

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

17.00 Герой Франции (12+). Режиссёр Х.Мурадов. Киностудия «Азербайджанфильм», 19 мин., 1975

Диссонанс (12+). Режиссёр Т.Бекирзаде. Киностудия «Азербайджанфильм», 10 мин., 1978

Кочевье (12+). Режиссёр З.Магеррамов. Киностудия «Азербайджанфильм», 10 мин., 1983

Стальные острова (12+). Режиссёр Н.Бекирзаде. Киностудия «Азербайджанфильм», 10 мин., 1985

Свет глаз моих, или Удивительная судьба скульптора (12+). Режиссёр Я.Рзаев. Киностудия «Азанфильм», 27 мин., 2014

Лагич (12+). Режиссёр Т.Шахвердиев. Киностудия «Азанфильм», 23 мин., 2014

Программу представляет Заведующий сектором Отдела кинематографии Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики Юсиф Шейхов

ПРЕСС-КЛУБ

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

19.15 «А СУДЬИ КТО?..»

Кинорежиссёр Игорь Григорьев. Илья Гутман. Человек войны и мира (12+). Киновидеостудия «Риск» (Москва), 26 мин., 2008

Война на территории кино (Семён Школьников) (12+). ООО «Фест-фильм» (Москва), 60 мин., 2012.

Судьба на киноплёнке капитана Посельского (12+)Продюсерский центр «Кинофест» (Москва), 63 мин., 2015

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского (конференц-зал)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЛИТЕРАТУРА — ЖИЗНЬ И СУДЬБЫ»

13.00 Корабль дураков (12+). Режиссёр М.М.Мельник. ВГИК им. С.А.Герасимова, 22 мин.

Наум Коржавин. Время дано… (12+). Режиссёр П.Мирзоев. «Pangloss Studio», 70 мин.

14.45 Перецу Маркишу — неугасимый светильник (12+). Режиссёр М.Ибрагимбеков. «CPI Films», «Brocard», 15 мин.

Иркутская стенка (12+). Режиссёр А.Косенков. Киностудия «Азия-фильм», 26 мин.

Миры Мориса Симашко (12+). Режиссёр А.Головинский. Киностудия «Казахфильм имени Шакена Айманова», 60 мин.

Коляда-Театр

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«ГОД РОССИЙСКОГО КИНО»

11.30 Потерянный мир (12+). Режиссёр В.Тимощенко. Краснодарская киностудия им. Н.Минервина (Краснодар), 39 мин.

От парада до Оскара (12+). Режиссёр Е.Демидова. Киностудия им. М.Горького (Москва), 52 мин.

Духовно-просветительский центр «Царский» при Храме-Памятнике на Крови

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»

13.30. Чемпион и Балерина (12+). Режиссёр Е.Тимошенко. Студия «Урал-Синема» (Екатеринбург), 26 мин.

Лади мари. Напевы (12+). Режиссёр А.Русских. Производство Т.Денисовой и А.Русских (Ижевск), 26 мин.

15.00. Брат твой Каин (12+). Режиссёр И.Васильева. Студия «Фишка-фильм» (Москва), 77 мин.

14 октября

Дом кино — Большой зал

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

10.00 Американская мечта (12+). Режиссёр А.Ананин. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 16 мин.

Старухи (12+). Режиссёр Г.Красноборова. Киностудия «Новый курс» (Пермь), 26 мин.

Прогноз погоды (12+). Режиссёр И.Твердовский. Продюсерский центр «Кинофест» (Москва), 63 мин.

12.05 Два детства (12+). Режиссёр В.Головнёв. Кинокомпания «Игра» (Екатеринбург), 26 мин.

Ветрянка (12+). Режиссёр В. Косаковский. Компания «Sant&Usant» (Норвегия), 26 мин.

Алхимия Арктики (12+). Режиссёр Н.Тарасова. Проект «ДОКЕР» (Москва), «Hummersmith ventures» (США)

15.00 Звёздная пыль (12+). Режиссёр В.Эйснер. Киностудия «Азия-фильм» (Новосибирск), 34 мин.

ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция (12+). Режиссёр В.Непевный. АНО «СевЗапКино» (Санкт-Петербург), 60 мин.

16.45 Человек (12+). Режиссёр М.Ибрагимбеков. Компания «CPI Films», студия «Brocard» (Москва), 8 мин.

Переведи меня через майдан (12+). Режиссёр В.Филипчук. Производство В.Филипчук (Москва), 22 мин.

«Сердце» сорок лет спустя (12+). Режиссёр Е.Голынкин. Киностудия «КЛИО» (Москва), 65 мин.

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

К 75-ЛЕТИЮ ТЕНГИЗА СЕМЁНОВА

19.00 Юбилейная ретроспектива

Скамейка Силуана (12+). Студия «Человек и время», 26 мин., 1991

Исчезнувшие без следа (12+). Студия «Человек и время», 26 мин., 1994

Великая Отечественная (Неизвестная война). Серия 7-я. Величайшее танковое сражение (12+). Центральная студия документальных фильмов, «Совинфильм», по заказу «Эйр Тайм Интернейшнл», 52 мин., 1978

Дом кино — Малый зал

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

(повтор от 13 октября)

10.00. Открытые двери (12+). Режиссёр А.Гаспарян. ООО «Armen Film» (Гюмри), 35 мин.

Конкурс (12+). Режиссёр Е.Ховаев. Студия «Остров» (Москва), 43 мин.

Корабль дураков (12+). Режиссёр М.М.Мельник. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 22 мин.

Форсаж. Возвращение (12+). Режиссёр Н.Гугуева. Студия «Встреча» (Москва), 96 мин.

Созвучие (12+). Режиссёр Н.Кононенко. Студия «Фишка-фильм» (Москва), 40 мин.

Маринин хоровод (12+). Режиссёр Г.Леонтьева. ООО «Сибирская кинолетопись» (Новосибирск), 52 мин.

Счастье не за горами (12+). Режиссёр Н.Саврас. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 26 мин.

Чистый лист (12+). Режиссёр А.Мередова. Производство А.Мередовой (Москва), 29 мин.

На пороге страха (12+). Режиссёры М.Кравченко, Г.Франк. «Ego Media» (Рига), ООО «ВЕРТОВ. Реальное кино» (Москва), 80 мин.

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

17.15 «В ОБЪЕКТИВЕ — БЕЛАРУСЬ»

Алмаз (12+). Режиссёр В.Аслюк. Студия «Ku Teatrowi», 13 мин.

На грани (12+). Режиссёр А.Жигалкович. Белорусская государственная академия культуры, 16 мин.

Маэстро Анисимов (12+). Режиссёр Н.Ждановский. Производство М.Ждановского, 13 мин.

Тишина (12+). Режиссёр Е.Бяков. Белорусская государственная академия культуры, 11 мин.

Два Андрея (12+). Режиссёр Г.Адамович. Студия во имя святого Иоанна Воина Свято-Елисаветинского женского монастыря, 55 мин.

Программу представляет председатель Союза кинематографистов Беларуси Виктор Васильев

19.15 ПРЕСС-КЛУБ

 

Свердловская областная универсальная научная библиотека

им. В.Г.Белинского (арт-гостиная)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЛИТЕРАТУРА — ЖИЗНЬ И СУДЬБЫ»

13.00 Репортаж из рая (12+). Режиссёр А.Самойлова. Дальневосточная киностудия, 26 мин.

Одухотворенные люди (12+). Режиссёр И.Бессарабова. НП «КиТ», 52 мин.

14.20 Забытые полёты (12+).Режиссёр А.Осипов. ООО «Точка зрения», 47 мин.

Лев Толстой и Махатма Ганди: двойной портрет в интерьере эпохи (12+). Режиссёр А.Евтушенко, Г.Евтушенко. Киностудия «РОЗА», 54 мин.

Коляда-Театр

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. МОЛОДОЙ ВЗГЛЯД НА СТРАНУ»

Программа Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ

11.30 В круге четвёртом (18+). Режиссёр Е.Стыценко. Производство Е.Стыценко (Москва), 45 мин.

Дело жизни. Люди Севера (12+). Режиссёры Н.Тихонов-Рау, О.Арлаускас. Студия документального кино «АРТВИДЕО» (Москва), 23 мин.

Детский мат (12+). Режиссёр О.Аверкиева. Киностудия «Новый курс» (Пермь), 34 мин.

Христя (12+). Режиссёр А.Брынцев. ООО «ДИВО-МЕДИА» (Москва), 26 мин.

Человеку для жизни нужна башня (12+). Режиссёр Г.Сушко. НП «КиТ» (Москва), 49 мин.

Программу представляет пресс-секретарь Молодёжного центра Союза кинематографистов России Наталия Егорова

Духовно-просветительский центр «Царский» при Храме-Памятнике на Крови

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»

13.30 Маленький (12+). Режиссёр И.Андилевко. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (Санкт-Петербург), 15 мин.

Из другой жизни (12+). Режиссёр В.Соловьёва. Киностудия «КЛИО» (Москва), 40 мин.

15.00.Орешек: 500 дней в атаке (12+). Режиссёры А.Вдовиченко, Е.Бычков. Студия «Кинопром-СПб» (Санкт-Петербург), 27 мин.

Апраксин. Дорога к храму (12+). Режиссёры Н.Абрамова, В.Гуров. Студия Надежды Абрамовой (Санкт-Петербург), 45 мин.

15 октября

Дом кино — Большой зал

11.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ:

1. Утраченное время (Проблема возрождения отечественной кинолетописи)

2. Телевидение и мы (Проблема взаимоотношения кинодокументалистики и телевидения)

Дом кино — Малый зал

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

(повтор от 14 октября)

10.00 Американская мечта (12+). Режиссёр А.Ананин. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 16 мин.

Старухи (12+). Режиссёр Г.Красноборова. Киностудия «Новый курс» (Пермь), 26 мин.

Прогноз погоды (12+). Режиссёр И.Твердовский. Продюсерский центр «Кинофест» (Москва), 63 мин.

Два детства (12+). Режиссёр В.Головнёв. Кинокомпания «Игра» (Екатеринбург), 26 мин.

Ветрянка (12+). Режиссёр В. Косаковский. Компания «Sant&Usant» (Норвегия), 26 мин.

Алхимия Арктики (12+). Режиссёр Н.Тарасова. Проект «ДОКЕР» (Москва), «Hummersmith ventures» (США)

Звёздная пыль (12+). Режиссёр В.Эйснер. Киностудия «Азия-фильм» (Новосибирск), 34 мин.

ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция (12+). Режиссёр В.Непевный. АНО «СевЗапКино» (Санкт-Петербург), 60 мин.

Человек (12+). Режиссёр М.Ибрагимбеков. Компания «CPI Films», студия «Brocard» (Москва), 8 мин.

Переведи меня через майдан (12+). Режиссёр В.Филипчук. Производство В.Филипчук (Москва), 22 мин.

«Сердце» сорок лет спустя (12+). Режиссёр Е.Голынкин. Киностудия «КЛИО» (Москва), 65 мин.

Духовно-просветительский центр «Царский» при Храме-Памятнике на Крови

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»

13.30 Охраняется народом (12+). Режиссёр Е.Коломойцева. «Новая студия кинодебютов» (Москва), 52 мин.

Забайкальская Одиссея (12+). Режиссёр С.Головецкий. ООО «Вифсаида» (Москва), 93 мин.

19.00 Кинотеатр «Салют»

Торжественная церемония награждения лауреатов

Показ фильмов-победителей.

 

 

Кинотеатр «Красногвардеец» г. Нижний Тагил

11 октября

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

11.00 Старухи (12+). Режиссёр Г.Красноборова. Киностудия «Новый курс» (Пермь), 26 мин.

Два детства (12+). Режиссёр В.Головнёв

Кинокомпания «Игра» (Екатеринбург), 26 мин.

12.20. Когда тебе горько… (12+). Режиссёр Г.Шеваров. Студия «Урал-Синема» (Екатеринбург), 26 мин.

Человек (12+). Режиссёр М.Ибрагимбеков. Компания «CPI Films», студия «Brocard» (Москва), 8 мин.

Открытые двери (12+). Режиссёр А.Гаспарян. ООО «Armen Film» (Гюмри), 35 мин.

13.40. «Сердце» сорок лет спустя (12+). Режиссёр Е.Голынкин. Киностудия «КЛИО» (Москва), 65 мин.

Ветрянка (12+). Режиссёр В. Косаковский. Компания «Sant&Usant» (Норвегия), 26 мин.

ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция (12+). Режиссёр В.Непевный. АНО «СевЗапКино» (Санкт-Петербург), 60 мин.

16.30. Прогноз погоды (12+). Режиссёр И.Твердовский. Продюсерский центр «Кинофест» (Москва), 63 мин.

18.00 Официальное открытие демонстрации фестивальных программ в кинотеатре «Красногвардеец» города Нижнего Тагила

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Забытые полёты (12+). Режиссёр А.Осипов. ООО «Точка зрения» (Москва), 47 мин. Фильм представляет продюсер Иван Твердовский

12 октября

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

11.00 На пороге страха (12+). Режиссёр М.Кравченко. «Ego Media» (Рига), ООО «ВЕРТОВ. Реальное кино» (Москва), 60 мин.

12.30. Чистый лист (12+). Режиссёр А.Мередова. Производство А.Мередовой (Москва), 29 мин.

Счастье не за горами (12+). Режиссёр Н.Саврас. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 26 мин.

Маринин хоровод (12+). Режиссёр Г.Леонтьева. ООО «Сибирская кинолетопись» (Новосибирск), 52 мин.

15.00 Созвучие (12+). Режиссёр Н.Кононенко. Студия «Фишка-фильм» (Москва), 40 мин.

Конкурс (12+). Режиссёр Е.Ховаев. Студия «Остров» (Москва), 43 мин.

Корабль дураков (12+). Режиссёр М.М.Мельник. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 22 мин.

 ИНФОРМАЦИОНАЯ ПРОГРАММА

18.00 «В ОБЪЕКТИВЕ — БЕЛАРУСЬ»

Алмаз (12+). Режиссёр В.Аслюк. Студия «Ku Teatrowi», 13 мин.

На грани (12+). Режиссёр А.Жигалкович. Белорусская государственная академия культуры, 16 мин.

Маэстро Анисимов (12+). Режиссёр Н.Ждановский. Производство М.Ждановского, 13 мин.

Тишина (12+). Режиссёр Е.Бяков. Белорусская государственная академия культуры, 11 мин.

Программу представляет председатель СК Беларуси Виктор Васильев

19.00 Форсаж. Возвращение (12+). Режиссёр Н.Гугуева. Студия «Встреча» (Москва), 96 мин.

Фильм представляет Наталия Гугуева

13 октября

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

12.00. 24 снега (12+). Режиссёр М.Барынин. Кинокомпания «Муус Хайа» (Якутск), 90 мин.

14.00. Катастрофа (12+). Режиссёр А.Рудницкая. ООО «317-Фильм» (Санкт-Петербург), ООО «Фишка-фильм» (Москва), 55 мин.

15.10. Американская мечта (12+). Режиссёр А.Ананин. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 16 мин.

Алхимия Арктики (12+). Режиссёр Н.Тарасова. Проект «ДОКЕР» (Москва), «Hummersmith ventures» (США)

ИНФОРМАЦИОНАЯ ПРОГРАММА

17.00 «КИНОЛЕТОПИСЬ РОССИИ. 25 ЛЕТ ПОСТСОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ (1991–2016): ПРОЛОГ, КУЛЬМИНАЦИЯ, ВЫВОДЫ»

Программу представляет автор Андрей Шемякин

19.00 Я — Катя Голубева (12+). Режиссёр Н.Ю. ООО «ВИБ-Фильм» (Москва), 52 мин.

Фильм представляет режиссёр Наталия Ю

Переведи меня через майдан (12+). Режиссёр В.Филипчук. Производство В.Филипчук (Москва), 22 мин.

14 октября

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

13.00. Путь Нико (12+). Режиссёр Г.Цхведиани. Студия документальных фильмов Общественного Вещателя Грузии (Тбилиси), 37 мин.

Дневник училки (18+). Режиссёр Д.Абатурова. Пермская государственная академия искусства и культуры (Пермь), 27 мин.

14.20 Холодные уши (12+). Режиссёр Л.Микута. Студия «Monoklis» (Вильнюс), 42 мин.

Звёздная пыль (12+). Режиссёр В.Эйснер. Киностудия «Азия-фильм» (Новосибирск), 34 мин.

16.00 Святый Боже (12+). Режиссёр В.Санду. Творческо-производственное объединение «РОК» (Санкт-Петербург), 25 мин.

Мелодия (12+). Режиссёр Ю.Шиллер. Исследовательский центр «Культура народов Сибири» (Новосибирск), 44 мин.

Донна Лючия (12+). Режиссёр О.Хороших. Производство О.Хороших (Москва), 33 мин.

18.00 Потерянный мир (12+). Режиссёр В.Тимощенко. Краснодарская киностудия им. Н.Минервина (Краснодар), 39 мин.

Фильм представляет Валерий Тимощенко

19.00 Собиратели морской травы (18+). Режиссёр М.Мурашова. Фонд этногеографических исследований (Москва), компания «Macalube Films» (Париж), 70 мин.

Фильм представляет Мария Мурашова

г. Новоуральск. Кинотеатр «Нейва»

11 октября

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

10.00 Дневник училки (18+). Режиссёр Д.Абатурова. Пермская государственная академия искусства и культуры (Пермь), 27 мин.

Когда тебе горько… (12+). Режиссёр Г.Шеваров. Студия «Урал-Синема» (Екатеринбург), 26 мин.

Холодные уши (12+). Режиссёр Л.Микута. Студия «Monoklis» (Вильнюс), 42 мин.

Собиратели морской травы (18+). Режиссёр М.Мурашова. Фонд этногеографических исследований (Москва), компания «Macalube Films» (Париж), 70 мин.

Святый Боже (12+). Режиссёр В.Санду. Творческо-производственное объединение «РОК» (Санкт-Петербург), 25 мин.

Потерянный мир (12+). Режиссёр В.Тимощенко. Краснодарская киностудия им. Н.Минервина (Краснодар), 39 мин.

Мелодия (12+). Режиссёр Ю.Шиллер. Исследовательский центр «Культура народов Сибири» (Новосибирск), 44 мин.

Забытые полёты (12+). Режиссёр А.Осипов. ООО «Точка зрения» (Москва), 47 мин.

«Сердце» сорок лет спустя (12+). Режиссёр Е.Голынкин. Киностудия «КЛИО» (Москва), 65 мин.

12 октября

 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

10.00 Переведи меня через майдан (12+). Режиссёр В.Филипчук. Производство В.Филипчук (Москва), 22 мин.

Катастрофа (12+). Режиссёр А.Рудницкая. ООО «317-Фильм» (Санкт-Петербург), ООО «Фишка-фильм» (Москва), 55 мин.

Я — Катя Голубева (12+). Режиссёр Н.Ю. ООО «ВИБ-Фильм» (Москва), 52 мин.

Старухи (12+). Режиссёр Г.Красноборова. Киностудия «Новый курс» (Пермь), 26 мин.

ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция (12+). Режиссёр В.Непевный. АНО «СевЗапКино» (Санкт-Петербург), 60 мин.

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОКАЗ

14.00 Равная величайшим битвам (сериал) (12+). Режиссёры Г.Негашев, П.Фаттахутдинов, А.Титов. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 48+48+47+51 мин.

Фильм представляет автор сценария Валентин Лукьянин

13 октября

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

24 снега (12+). Режиссёр М.Барынин. Кинокомпания «Муус Хайа» (Якутск), 90 мин.

Ветрянка (12+). Режиссёр В. Косаковский. Компания «Sant&Usant» (Норвегия), 26 мин.

Прогноз погоды (12+). Режиссёр И.Твердовский. Продюсерский центр «Кинофест» (Москва), 63 мин.

Звёздная пыль (12+). Режиссёр В.Эйснер. Киностудия «Азия-фильм» (Новосибирск), 34 мин.

Американская мечта (12+). Режиссёр А.Ананин. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 16 мин.

Два детства (12+). Режиссёр В.Головнёв. Кинокомпания «Игра» (Екатеринбург), 26 мин.

Донна Лючия (12+). Режиссёр О.Хороших. Производство О.Хороших (Москва), 33 мин.

Человек (12+). Режиссёр М.Ибрагимбеков. Компания «CPI Films», студия «Brocard» (Москва), 8 мин.

Алхимия Арктики (12+). Режиссёр Н.Тарасова.Проект «ДОКЕР» (Москва), «Hummersmith ventures» (США)

19.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

кинорежиссёра, актёра и телеведущего, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства, обладателя премий «НИКА», «ТЭФИ», «Золотой орёл» Сергея Урсуляка

14 октября

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

10.00 Форсаж. Возвращение (12+). Режиссёр Н.Гугуева. Студия «Встреча» (Москва), 96 мин.

Открытые двери (12+). Режиссёр А.Гаспарян. ООО «Armen Film» (Гюмри), 35 мин.

Маринин хоровод (12+). Режиссёр Г.Леонтьева. ООО «Сибирская кинолетопись» (Новосибирск), 52 мин.

Конкурс (12+). Режиссёр Е.Ховаев. Студия «Остров» (Москва), 43 мин.

На пороге страха (12+). Режиссёр М.Кравченко. «Ego Media» (Рига), ООО «ВЕРТОВ. Реальное кино» (Москва), 60 мин.

Корабль дураков (12+). Режиссёр М.М.Мельник. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 22 мин.

Счастье не за горами (12+)Режиссёр Н.Саврас. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 26 мин.

Чистый лист (12+). Режиссёр А.Мередова. Производство А.Мередовой (Москва), 29 мин.

Созвучие (12+). Режиссёр Н.Кононенко. Студия «Фишка-фильм» (Москва), 40 мин. Публичная библиотека НГО (филиал «Детская библиотека»)

12 октября

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

17.00 От края до края. Молодой взгляд на страну

Программа Молодёжного центра Союза кинематографистов России

Программу представляет пресс-секретарь Молодёжного центра Союза кинематографистов России Наталия Егорова

14 октября

17.00 РЕЖИССУРА ЗРИТЕЛЬСКИХ ЭМОЦИЙ.

Мастер-класс

Главного режиссёра Дирекции документального кино «Первого канала», призёра отечественных и международных кинофестивалей Наталии Гугуевой

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