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Программа фестиваля документального кино «Россия»
7 октября 2016, 13:01
С 11 по 15 октября 2016 года в Екатеринбурге состоится XXVII Открытый фестиваль документального кино «Россия». Главной площадкой киносмотра по традиции станет Дом кино, где будут показаны конкурсные фильмы фестиваля и большинство информационных программ. Также площадкой фестиваля в Екатеринбурге станут Библиотека им. В. Г. Белинского и Коляда-Театр и Духовно-просветительский центр «Царский» (рядом с Храмом-на-Крови). Кроме того, работе киносмотра примут участие два крупных города — Нижний Тагил и Новоуральск.
Публикуем подробную программу фестиваля.
ЗАЛЫ ФЕСТИВАЛЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ:
1. Кинотеатр «Салют», Большой зал — ул. Толмачёва, 12
2. Дом кино — Большой и Малый залы — ул. Луначарского, 137
3. Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г.Белинского — ул. Белинского, 15
новое здание, конференц-зал (2 этаж), арт-гостиная (4 этаж)
4. Коляда-Театр — пр. Ленина, 97
5. Духовно-просветительский центр «Царский» при Храме-Памятнике на Крови — ул. Царская, 8
конференц-зал
НИЖНИЙ ТАГИЛ:
Кинотеатр «Красногвардеец» — ул. Победы, 26
НОВОУРАЛЬСК:
Киноцентр «Нейва» — ул. Ленина,
Публичная библиотека (филиал «Детская библиотека») -
ул. Первомайская, 11
11 октября
Дом кино — Большой зал
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
10.00. Катастрофа (12+) Режиссёр А.Рудницкая. ООО «
11.05. Я — Катя Голубева (12+). Режиссёр Н.Ю. ООО «ВИБ-Фильм» (Москва), 52 мин.
12.30. 24 снега (12+). Режиссёр М.Барынин. Кинокомпания «Муус Хайа» (Якутск), 90 мин.
Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г.Белинского (конференц-зал)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЛИТЕРАТУРА — ЖИЗНЬ И СУДЬБЫ»
13.00. Евгений Чириков. Изгнанник земли русской (12+). Режиссёр А.Судиловский. Киностудия «Русский путь», студия социального кино «Вифсаида», 41 мин.
Игра воображения. Гайто Газданов (12+). Режиссёр Р.Гаспарянц. ООО «Кинематографист», 60 мин.
15.00 Человек Великой Смуты. Михаил Пришвин (12+). Режиссёр Г.Щерба. ООО «Краеведофф», 41 мин.
Дорога к дому. Разговор Василия Белова с земляками (12+). Режиссёр Е.Богдань. Издательство «Река Лена», 59 мин.
Коляда-Театр
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«ГОД РОССИЙСКОГО КИНО»
11.30 Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере кино (12+). Режиссёр В.Потёмкин. Международный дом «КИНО ПЛЮС» (Санкт-Петербург), 52 мин.
История голографического кино (12+). Режиссёр С.Тютин. Творческое объединение «Мир искусства» (Москва), 52 мин.
Духовно-просветительский центр «Царский»
при Храме-Памятнике на Крови
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»
13.30 Александровы камни (12+). Режиссёр А.Гребенникова. Производство А.Гребенниковой (Москва), 30 мин.
Двадцать судеб и одна жизнь (12+). Режиссёр Г.Илугдин. ООО «Фортис-Про» (Москва), 39 мин.
15.00 Сёстры (12+). Режиссёр Н.Аниськин. Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург), 17 мин.
Оглашённая (12+). Режиссёр В.Судейко. Производство В.Судейко (Москва), 56 мин.
Кинотеатр «Салют»
19.00 Торжественная церемония открытия XXVII Открытого фестиваля документального кино «РОССИЯ»
Посвящается Году российского кино Упрямец Хуциев (12+). Режиссёр А.Осипов. ООО «Студия 217» (Москва), 53 мин.
12 октября
Дом кино — Большой зал
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
10.00 Путь Нико (12+). Режиссёр Г.Цхведиани. Студия документальных фильмов Общественного Вещателя Грузии (Тбилиси), 37 мин.
Святый Боже (12+). Режиссёр В.Санду. Творческо-производственное объединение «РОК» (Санкт-Петербург), 25 мин.
Мелодия (12+). Режиссёр Ю.Шиллер. Исследовательский центр «Культура народов Сибири» (Новосибирск), 44 мин.
12.00 Дневник училки (18+). Режиссёр Д.Абатурова. Пермская государственная академия искусства и культуры (Пермь), 27 мин.
Собиратели морской травы (18+). Режиссёр М.Мурашова. Фонд этногеографических исследований (Москва), компания «Macalube Films» (Париж), 70 мин.
15.00 Когда тебе горько… (12+). Режиссёр Г.Шеваров. Студия «Урал-Синема» (Екатеринбург), 26 мин.
Потерянный мир (12+). Режиссёр В.Тимощенко. Краснодарская киностудия им. Н.Минервина (Краснодар), 39 мин.
Холодные уши (12+). Режиссёр Л.Микута. Студия «Monoklis» (Вильнюс), 42 мин.
17.10 Донна Лючия (12+). Режиссёр О.Хороших. Производство О.Хороших (Москва), 33 мин.
Забытые полёты (12+). Режиссёр А.Осипов. ООО «Точка зрения» (Москва), 47 мин.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«ТЕЛЕКАНАЛ 24_DOC ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
19.30 Завтра (12+). Режиссёры Мелани ЛОРАН, Сирил ДИОН. Франция, 118 мин., 2015. Фильм представляет главный режиссёр телеканала 24_DOC Елена Смирнова
Дом кино — Малый зал
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
(повтор от 11 октября)
10.00. Катастрофа (12+). Режиссёр А.Рудницкая. ООО «
Я — Катя Голубева (12+). Режиссёр Н.Ю. ООО «ВИБ-Фильм» (Москва), 52 мин.
24 снега (12+). Режиссёр М.Барынин. Кинокомпания «Муус Хайа» (Якутск), 90 мин.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«КИНОЛЕТОПИСЬ РОССИИ. 25 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
15.30 (
Встречный иск. Наблюдение (фрагмент) (12+). Режиссёры А.Рудерман, Ю.Хащеватский. Ленинградская студия документальных фильмов, 52 мин., 1987
Тот, кто с песней… (12+). Режиссёр В.Тарик. Свердловская киностудия, 26 мин., 1988
Четвёртый сон Анны Андреевны (фрагмент) (12+). Режиссёр Н.Обухович. Ленинградская студия документальных фильмов, 5 мин., 1988
Новые времена (12+). Режиссёр Г.Негашев. Свердловский телерадиокомитет, 60 мин.
Новые сведения о конце света (12+). Режиссёр Б.Кустов. Студия «Уралфильм», 80 мин., 1988
Революция на Урале (12+). Режиссёр А.Анчугов. Свердловская киностудия, 10 мин., 1999
Программу представляет Андрей Шемякин
ПРЕСС-КЛУБ
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского (арт-гостиная)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЛИТЕРАТУРА — ЖИЗНЬ И СУДЬБЫ»
13.00 На дне города (18+). Режиссёр А.Тремазова. Производство А.Тремазовой, 30 мин.
Пять углов Довлатова (12+). Режиссёры А.Бабаян, В.Дубнов. Производство А.Бабаян и В.Дубнова, 52 мин.
14.50 Земля Иосифа (12+). Режиссёр П.Медведев. ООО «МЕДВЕДЬ-ФИЛЬМ», 115 мин.
Коляда-Театр
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ГОД РОССИЙСКОГО КИНО»
11.30 Массовка (12+). Режиссёр А.Зубовленко. Производство А.Зубовленко (Москва), 20 мин.
Гиперборея (12+). Режиссёр Т.Дубро. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, агентство «Медиа-Фокус» (Санкт-Петербург), 20 мин.
Я — Катя Голубева (12+). Режиссёр Н.Ю. ООО «ВИБ-Фильм» (Москва), 52 мин.
Духовно-просветительский центр «Царский» при Храме-Памятнике на Крови
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»
17.30 Маленькие мамы (12+). Режиссёр Е.Лобачёва-Дворецкая. Продюсерский центр «Кинодвор» (Ярославль), 39 мин.
Сделать влажную уборку (12+). Режиссёр Ю.Дёмин. Кинокомпания «Екатеринбург-фильм» (Екатеринбург), 27 мин.
18.30 Дом (12+). Режиссёр П.Фаттахутдинов. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 31 мин.
Над степью (12+). Режиссёры А.Тимощенко, С.Ставинов. Киностудия им. Николая Минервина (Краснодар), 52 мин.
13 октября
Дом кино — Большой зал
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
10.00 Открытые двери (12+). Режиссёр А.Гаспарян. ООО «Armen Film» (Гюмри), 35 мин.
Конкурс (12+). Режиссёр Е.Ховаев. Студия «Остров» (Москва), 43 мин.
11.35 Корабль дураков (12+). Режиссёр М.М.Мельник. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 22 мин.
Форсаж. Возвращение (12+). Режиссёр Н.Гугуева. Студия «Встреча» (Москва), 96 мин.
15.00 Созвучие (12+). Режиссёр Н.КононенкоСтудия «Фишка-фильм» (Москва), 40 мин.
Маринин хоровод (12+). Режиссёр Г.Леонтьева. ООО «Сибирская кинолетопись» (Новосибирск), 52 мин.
16.45 Счастье не за горами (12+) Режиссёр Н.Саврас. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 26 мин.
Чистый лист (12+). Режиссёр А.Мередова. Производство А.Мередовой (Москва), 29 мин.
На пороге страха (12+). Режиссёры М.Кравченко, Г.Франк. «Ego Media» (Рига), ООО «ВЕРТОВ. Реальное кино» (Москва), 80 мин.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «ДОКЕР»
19.30 ВОСТОЧНАЯ ОДИССЕЯ (12+). Режиссёр С.Каас. 30 мин., Голландия-Южная Корея
МОЛОКО И МЁД (12+). Режиссёр С.Милбергс. 22 мин., Бельгия
ОМНИЯ (12+). Режиссёр А. эль Новайс. 9 мин., Объединённые Арабские Эмираты
СЕРЕБРЯНАЯ ГОРА (12+). Режиссёр А.Талхаммер. 32 мин., Австрия-Боливия
РУЧ И НОРИ (12+). Режиссёр И.Колмане. 65 мин., Латвия
Программу представляет куратор проекта «ДОКЕР» Ирина Шаталова
Дом кино — Малый зал
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
(повтор от 12 октября)
10.00 Путь Нико (12+). Режиссёр Г.Цхведиани. Студия документальных фильмов Общественного Вещателя Грузии (Тбилиси), 37 мин.
Святый Боже (12+). Режиссёр В.Санду. Творческо-производственное объединение «РОК» (Санкт-Петербург), 25 мин.
Мелодия (12+). Режиссёр Ю.Шиллер. Исследовательский центр «Культура народов Сибири» (Новосибирск), 44 мин.
Дневник училки (18+). Режиссёр Д.Абатурова. Пермская государственная академия искусства и культуры (Пермь), 27 мин.
Собиратели морской травы (18+). Режиссёр М.Мурашова. Фонд этногеографических исследований (Москва), компания «Macalube Films» (Париж), 70 мин.
Когда тебе горько… (12+). Режиссёр Г.Шеваров. Студия «Урал-Синема» (Екатеринбург), 26 мин.
Потерянный мир (12+). Режиссёр В.Тимощенко. Краснодарская киностудия им. Н.Минервина (Краснодар), 39 мин.
Холодные уши (12+). Режиссёр Л.Микута. Студия «Monoklis» (Вильнюс), 42 мин.
Донна Лючия (12+). Режиссёр О.Хороших. Производство О.Хороших (Москва), 33 мин.
Забытые полёты (12+). Режиссёр А.Осипов. ООО «Точка зрения» (Москва), 47 мин.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
17.00 Герой Франции (12+). Режиссёр Х.Мурадов. Киностудия «Азербайджанфильм», 19 мин., 1975
Диссонанс (12+). Режиссёр Т.Бекирзаде. Киностудия «Азербайджанфильм», 10 мин., 1978
Кочевье (12+). Режиссёр З.Магеррамов. Киностудия «Азербайджанфильм», 10 мин., 1983
Стальные острова (12+). Режиссёр Н.Бекирзаде. Киностудия «Азербайджанфильм», 10 мин., 1985
Свет глаз моих, или Удивительная судьба скульптора (12+). Режиссёр Я.Рзаев. Киностудия «Азанфильм», 27 мин., 2014
Лагич (12+). Режиссёр Т.Шахвердиев. Киностудия «Азанфильм», 23 мин., 2014
Программу представляет Заведующий сектором Отдела кинематографии Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики Юсиф Шейхов
ПРЕСС-КЛУБ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
19.15 «А СУДЬИ КТО?..»
Кинорежиссёр Игорь Григорьев. Илья Гутман. Человек войны и мира (12+). Киновидеостудия «Риск» (Москва), 26 мин., 2008
Война на территории кино (Семён Школьников) (12+). ООО «Фест-фильм» (Москва), 60 мин., 2012.
Судьба на киноплёнке капитана Посельского (12+)Продюсерский центр «Кинофест» (Москва), 63 мин., 2015
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского (конференц-зал)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЛИТЕРАТУРА — ЖИЗНЬ И СУДЬБЫ»
13.00 Корабль дураков (12+). Режиссёр М.М.Мельник. ВГИК им. С.А.Герасимова, 22 мин.
Наум Коржавин. Время дано… (12+). Режиссёр П.Мирзоев. «Pangloss Studio», 70 мин.
14.45 Перецу Маркишу — неугасимый светильник (12+). Режиссёр М.Ибрагимбеков. «CPI Films», «Brocard», 15 мин.
Иркутская стенка (12+). Режиссёр А.Косенков. Киностудия «Азия-фильм», 26 мин.
Миры Мориса Симашко (12+). Режиссёр А.Головинский. Киностудия «Казахфильм имени Шакена Айманова», 60 мин.
Коляда-Театр
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«ГОД РОССИЙСКОГО КИНО»
11.30 Потерянный мир (12+). Режиссёр В.Тимощенко. Краснодарская киностудия им. Н.Минервина (Краснодар), 39 мин.
От парада до Оскара (12+). Режиссёр Е.Демидова. Киностудия им. М.Горького (Москва), 52 мин.
Духовно-просветительский центр «Царский» при Храме-Памятнике на Крови
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»
13.30. Чемпион и Балерина (12+). Режиссёр Е.Тимошенко. Студия «Урал-Синема» (Екатеринбург), 26 мин.
Лади мари. Напевы (12+). Режиссёр А.Русских. Производство Т.Денисовой и А.Русских (Ижевск), 26 мин.
15.00. Брат твой Каин (12+). Режиссёр И.Васильева. Студия «Фишка-фильм» (Москва), 77 мин.
14 октября
Дом кино — Большой зал
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
10.00 Американская мечта (12+). Режиссёр А.Ананин. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 16 мин.
Старухи (12+). Режиссёр Г.Красноборова. Киностудия «Новый курс» (Пермь), 26 мин.
Прогноз погоды (12+). Режиссёр И.Твердовский. Продюсерский центр «Кинофест» (Москва), 63 мин.
12.05 Два детства (12+). Режиссёр В.Головнёв. Кинокомпания «Игра» (Екатеринбург), 26 мин.
Ветрянка (12+). Режиссёр В. Косаковский. Компания «Sant&Usant» (Норвегия), 26 мин.
Алхимия Арктики (12+). Режиссёр Н.Тарасова. Проект «ДОКЕР» (Москва), «Hummersmith ventures» (США)
15.00 Звёздная пыль (12+). Режиссёр В.Эйснер. Киностудия «Азия-фильм» (Новосибирск), 34 мин.
ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция (12+). Режиссёр В.Непевный. АНО «СевЗапКино» (Санкт-Петербург), 60 мин.
16.45 Человек (12+). Режиссёр М.Ибрагимбеков. Компания «CPI Films», студия «Brocard» (Москва), 8 мин.
Переведи меня через майдан (12+). Режиссёр В.Филипчук. Производство В.Филипчук (Москва), 22 мин.
«Сердце» сорок лет спустя (12+). Режиссёр Е.Голынкин. Киностудия «КЛИО» (Москва), 65 мин.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
К
19.00 Юбилейная ретроспектива
Скамейка Силуана (12+). Студия «Человек и время», 26 мин., 1991
Исчезнувшие без следа (12+). Студия «Человек и время», 26 мин., 1994
Великая Отечественная (Неизвестная война). Серия
Дом кино — Малый зал
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
(повтор от 13 октября)
10.00. Открытые двери (12+). Режиссёр А.Гаспарян. ООО «Armen Film» (Гюмри), 35 мин.
Конкурс (12+). Режиссёр Е.Ховаев. Студия «Остров» (Москва), 43 мин.
Корабль дураков (12+). Режиссёр М.М.Мельник. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 22 мин.
Форсаж. Возвращение (12+). Режиссёр Н.Гугуева. Студия «Встреча» (Москва), 96 мин.
Созвучие (12+). Режиссёр Н.Кононенко. Студия «Фишка-фильм» (Москва), 40 мин.
Маринин хоровод (12+). Режиссёр Г.Леонтьева. ООО «Сибирская кинолетопись» (Новосибирск), 52 мин.
Счастье не за горами (12+). Режиссёр Н.Саврас. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 26 мин.
Чистый лист (12+). Режиссёр А.Мередова. Производство А.Мередовой (Москва), 29 мин.
На пороге страха (12+). Режиссёры М.Кравченко, Г.Франк. «Ego Media» (Рига), ООО «ВЕРТОВ. Реальное кино» (Москва), 80 мин.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
17.15 «В ОБЪЕКТИВЕ — БЕЛАРУСЬ»
Алмаз (12+). Режиссёр В.Аслюк. Студия «Ku Teatrowi», 13 мин.
На грани (12+). Режиссёр А.Жигалкович. Белорусская государственная академия культуры, 16 мин.
Маэстро Анисимов (12+). Режиссёр Н.Ждановский. Производство М.Ждановского, 13 мин.
Тишина (12+). Режиссёр Е.Бяков. Белорусская государственная академия культуры, 11 мин.
Два Андрея (12+). Режиссёр Г.Адамович. Студия во имя святого Иоанна Воина Свято-Елисаветинского женского монастыря, 55 мин.
Программу представляет председатель Союза кинематографистов Беларуси Виктор Васильев
19.15 ПРЕСС-КЛУБ
Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г.Белинского (арт-гостиная)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЛИТЕРАТУРА — ЖИЗНЬ И СУДЬБЫ»
13.00 Репортаж из рая (12+). Режиссёр А.Самойлова. Дальневосточная киностудия, 26 мин.
Одухотворенные люди (12+). Режиссёр И.Бессарабова. НП «КиТ», 52 мин.
14.20 Забытые полёты (12+).Режиссёр А.Осипов. ООО «Точка зрения», 47 мин.
Лев Толстой и Махатма Ганди: двойной портрет в интерьере эпохи (12+). Режиссёр А.Евтушенко, Г.Евтушенко. Киностудия «РОЗА», 54 мин.
Коляда-Театр
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. МОЛОДОЙ ВЗГЛЯД НА СТРАНУ»
Программа Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ
11.30 В круге четвёртом (18+). Режиссёр Е.Стыценко. Производство Е.Стыценко (Москва), 45 мин.
Дело жизни. Люди Севера (12+). Режиссёры Н.Тихонов-Рау, О.Арлаускас. Студия документального кино «АРТВИДЕО» (Москва), 23 мин.
Детский мат (12+). Режиссёр О.Аверкиева. Киностудия «Новый курс» (Пермь), 34 мин.
Христя (12+). Режиссёр А.Брынцев. ООО «ДИВО-МЕДИА» (Москва), 26 мин.
Человеку для жизни нужна башня (12+). Режиссёр Г.Сушко. НП «КиТ» (Москва), 49 мин.
Программу представляет пресс-секретарь Молодёжного центра Союза кинематографистов России Наталия Егорова
Духовно-просветительский центр «Царский» при Храме-Памятнике на Крови
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»
13.30 Маленький (12+). Режиссёр И.Андилевко. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (Санкт-Петербург), 15 мин.
Из другой жизни (12+). Режиссёр В.Соловьёва. Киностудия «КЛИО» (Москва), 40 мин.
15.00.Орешек: 500 дней в атаке (12+). Режиссёры А.Вдовиченко, Е.Бычков. Студия «Кинопром-СПб» (Санкт-Петербург), 27 мин.
Апраксин. Дорога к храму (12+). Режиссёры Н.Абрамова, В.Гуров. Студия Надежды Абрамовой (Санкт-Петербург), 45 мин.
15 октября
Дом кино — Большой зал
11.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ:
1. Утраченное время (Проблема возрождения отечественной кинолетописи)
2. Телевидение и мы (Проблема взаимоотношения кинодокументалистики и телевидения)
Дом кино — Малый зал
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
(повтор от 14 октября)
10.00 Американская мечта (12+). Режиссёр А.Ананин. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 16 мин.
Старухи (12+). Режиссёр Г.Красноборова. Киностудия «Новый курс» (Пермь), 26 мин.
Прогноз погоды (12+). Режиссёр И.Твердовский. Продюсерский центр «Кинофест» (Москва), 63 мин.
Два детства (12+). Режиссёр В.Головнёв. Кинокомпания «Игра» (Екатеринбург), 26 мин.
Ветрянка (12+). Режиссёр В. Косаковский. Компания «Sant&Usant» (Норвегия), 26 мин.
Алхимия Арктики (12+). Режиссёр Н.Тарасова. Проект «ДОКЕР» (Москва), «Hummersmith ventures» (США)
Звёздная пыль (12+). Режиссёр В.Эйснер. Киностудия «Азия-фильм» (Новосибирск), 34 мин.
ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция (12+). Режиссёр В.Непевный. АНО «СевЗапКино» (Санкт-Петербург), 60 мин.
Человек (12+). Режиссёр М.Ибрагимбеков. Компания «CPI Films», студия «Brocard» (Москва), 8 мин.
Переведи меня через майдан (12+). Режиссёр В.Филипчук. Производство В.Филипчук (Москва), 22 мин.
«Сердце» сорок лет спустя (12+). Режиссёр Е.Голынкин. Киностудия «КЛИО» (Москва), 65 мин.
Духовно-просветительский центр «Царский» при Храме-Памятнике на Крови
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»
13.30 Охраняется народом (12+). Режиссёр Е.Коломойцева. «Новая студия кинодебютов» (Москва), 52 мин.
Забайкальская Одиссея (12+). Режиссёр С.Головецкий. ООО «Вифсаида» (Москва), 93 мин.
19.00 Кинотеатр «Салют»
Торжественная церемония награждения лауреатов
Показ фильмов-победителей.
Кинотеатр «Красногвардеец» г. Нижний Тагил
11 октября
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
11.00 Старухи (12+). Режиссёр Г.Красноборова. Киностудия «Новый курс» (Пермь), 26 мин.
Два детства (12+). Режиссёр В.Головнёв
Кинокомпания «Игра» (Екатеринбург), 26 мин.
12.20. Когда тебе горько… (12+). Режиссёр Г.Шеваров. Студия «Урал-Синема» (Екатеринбург), 26 мин.
Человек (12+). Режиссёр М.Ибрагимбеков. Компания «CPI Films», студия «Brocard» (Москва), 8 мин.
Открытые двери (12+). Режиссёр А.Гаспарян. ООО «Armen Film» (Гюмри), 35 мин.
13.40. «Сердце» сорок лет спустя (12+). Режиссёр Е.Голынкин. Киностудия «КЛИО» (Москва), 65 мин.
Ветрянка (12+). Режиссёр В. Косаковский. Компания «Sant&Usant» (Норвегия), 26 мин.
ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция (12+). Режиссёр В.Непевный. АНО «СевЗапКино» (Санкт-Петербург), 60 мин.
16.30. Прогноз погоды (12+). Режиссёр И.Твердовский. Продюсерский центр «Кинофест» (Москва), 63 мин.
18.00 Официальное открытие демонстрации фестивальных программ в кинотеатре «Красногвардеец» города Нижнего Тагила
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Забытые полёты (12+). Режиссёр А.Осипов. ООО «Точка зрения» (Москва), 47 мин. Фильм представляет продюсер Иван Твердовский
12 октября
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
11.00 На пороге страха (12+). Режиссёр М.Кравченко. «Ego Media» (Рига), ООО «ВЕРТОВ. Реальное кино» (Москва), 60 мин.
12.30. Чистый лист (12+). Режиссёр А.Мередова. Производство А.Мередовой (Москва), 29 мин.
Счастье не за горами (12+). Режиссёр Н.Саврас. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 26 мин.
Маринин хоровод (12+). Режиссёр Г.Леонтьева. ООО «Сибирская кинолетопись» (Новосибирск), 52 мин.
15.00 Созвучие (12+). Режиссёр Н.Кононенко. Студия «Фишка-фильм» (Москва), 40 мин.
Конкурс (12+). Режиссёр Е.Ховаев. Студия «Остров» (Москва), 43 мин.
Корабль дураков (12+). Режиссёр М.М.Мельник. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 22 мин.
ИНФОРМАЦИОНАЯ ПРОГРАММА
18.00 «В ОБЪЕКТИВЕ — БЕЛАРУСЬ»
Алмаз (12+). Режиссёр В.Аслюк. Студия «Ku Teatrowi», 13 мин.
На грани (12+). Режиссёр А.Жигалкович. Белорусская государственная академия культуры, 16 мин.
Маэстро Анисимов (12+). Режиссёр Н.Ждановский. Производство М.Ждановского, 13 мин.
Тишина (12+). Режиссёр Е.Бяков. Белорусская государственная академия культуры, 11 мин.
Программу представляет председатель СК Беларуси Виктор Васильев
19.00 Форсаж. Возвращение (12+). Режиссёр Н.Гугуева. Студия «Встреча» (Москва), 96 мин.
Фильм представляет Наталия Гугуева
13 октября
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
12.00. 24 снега (12+). Режиссёр М.Барынин. Кинокомпания «Муус Хайа» (Якутск), 90 мин.
14.00. Катастрофа (12+). Режиссёр А.Рудницкая. ООО «
15.10. Американская мечта (12+). Режиссёр А.Ананин. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 16 мин.
Алхимия Арктики (12+). Режиссёр Н.Тарасова. Проект «ДОКЕР» (Москва), «Hummersmith ventures» (США)
ИНФОРМАЦИОНАЯ ПРОГРАММА
17.00 «КИНОЛЕТОПИСЬ РОССИИ. 25 ЛЕТ ПОСТСОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ (
Программу представляет автор Андрей Шемякин
19.00 Я — Катя Голубева (12+). Режиссёр Н.Ю. ООО «ВИБ-Фильм» (Москва), 52 мин.
Фильм представляет режиссёр Наталия Ю
Переведи меня через майдан (12+). Режиссёр В.Филипчук. Производство В.Филипчук (Москва), 22 мин.
14 октября
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
13.00. Путь Нико (12+). Режиссёр Г.Цхведиани. Студия документальных фильмов Общественного Вещателя Грузии (Тбилиси), 37 мин.
Дневник училки (18+). Режиссёр Д.Абатурова. Пермская государственная академия искусства и культуры (Пермь), 27 мин.
14.20 Холодные уши (12+). Режиссёр Л.Микута. Студия «Monoklis» (Вильнюс), 42 мин.
Звёздная пыль (12+). Режиссёр В.Эйснер. Киностудия «Азия-фильм» (Новосибирск), 34 мин.
16.00 Святый Боже (12+). Режиссёр В.Санду. Творческо-производственное объединение «РОК» (Санкт-Петербург), 25 мин.
Мелодия (12+). Режиссёр Ю.Шиллер. Исследовательский центр «Культура народов Сибири» (Новосибирск), 44 мин.
Донна Лючия (12+). Режиссёр О.Хороших. Производство О.Хороших (Москва), 33 мин.
18.00 Потерянный мир (12+). Режиссёр В.Тимощенко. Краснодарская киностудия им. Н.Минервина (Краснодар), 39 мин.
Фильм представляет Валерий Тимощенко
19.00 Собиратели морской травы (18+). Режиссёр М.Мурашова. Фонд этногеографических исследований (Москва), компания «Macalube Films» (Париж), 70 мин.
Фильм представляет Мария Мурашова
г. Новоуральск. Кинотеатр «Нейва»
11 октября
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
10.00 Дневник училки (18+). Режиссёр Д.Абатурова. Пермская государственная академия искусства и культуры (Пермь), 27 мин.
Когда тебе горько… (12+). Режиссёр Г.Шеваров. Студия «Урал-Синема» (Екатеринбург), 26 мин.
Холодные уши (12+). Режиссёр Л.Микута. Студия «Monoklis» (Вильнюс), 42 мин.
Собиратели морской травы (18+). Режиссёр М.Мурашова. Фонд этногеографических исследований (Москва), компания «Macalube Films» (Париж), 70 мин.
Святый Боже (12+). Режиссёр В.Санду. Творческо-производственное объединение «РОК» (Санкт-Петербург), 25 мин.
Потерянный мир (12+). Режиссёр В.Тимощенко. Краснодарская киностудия им. Н.Минервина (Краснодар), 39 мин.
Мелодия (12+). Режиссёр Ю.Шиллер. Исследовательский центр «Культура народов Сибири» (Новосибирск), 44 мин.
Забытые полёты (12+). Режиссёр А.Осипов. ООО «Точка зрения» (Москва), 47 мин.
«Сердце» сорок лет спустя (12+). Режиссёр Е.Голынкин. Киностудия «КЛИО» (Москва), 65 мин.
12 октября
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
10.00 Переведи меня через майдан (12+). Режиссёр В.Филипчук. Производство В.Филипчук (Москва), 22 мин.
Катастрофа (12+). Режиссёр А.Рудницкая. ООО «
Я — Катя Голубева (12+). Режиссёр Н.Ю. ООО «ВИБ-Фильм» (Москва), 52 мин.
Старухи (12+). Режиссёр Г.Красноборова. Киностудия «Новый курс» (Пермь), 26 мин.
ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция (12+). Режиссёр В.Непевный. АНО «СевЗапКино» (Санкт-Петербург), 60 мин.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОКАЗ
14.00 Равная величайшим битвам (сериал) (12+). Режиссёры Г.Негашев, П.Фаттахутдинов, А.Титов. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 48+48+47+51 мин.
Фильм представляет автор сценария Валентин Лукьянин
13 октября
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
24 снега (12+). Режиссёр М.Барынин. Кинокомпания «Муус Хайа» (Якутск), 90 мин.
Ветрянка (12+). Режиссёр В. Косаковский. Компания «Sant&Usant» (Норвегия), 26 мин.
Прогноз погоды (12+). Режиссёр И.Твердовский. Продюсерский центр «Кинофест» (Москва), 63 мин.
Звёздная пыль (12+). Режиссёр В.Эйснер. Киностудия «Азия-фильм» (Новосибирск), 34 мин.
Американская мечта (12+). Режиссёр А.Ананин. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 16 мин.
Два детства (12+). Режиссёр В.Головнёв. Кинокомпания «Игра» (Екатеринбург), 26 мин.
Донна Лючия (12+). Режиссёр О.Хороших. Производство О.Хороших (Москва), 33 мин.
Человек (12+). Режиссёр М.Ибрагимбеков. Компания «CPI Films», студия «Brocard» (Москва), 8 мин.
Алхимия Арктики (12+). Режиссёр Н.Тарасова.Проект «ДОКЕР» (Москва), «Hummersmith ventures» (США)
19.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
кинорежиссёра, актёра и телеведущего, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства, обладателя премий «НИКА», «ТЭФИ», «Золотой орёл» Сергея Урсуляка
14 октября
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
10.00 Форсаж. Возвращение (12+). Режиссёр Н.Гугуева. Студия «Встреча» (Москва), 96 мин.
Открытые двери (12+). Режиссёр А.Гаспарян. ООО «Armen Film» (Гюмри), 35 мин.
Маринин хоровод (12+). Режиссёр Г.Леонтьева. ООО «Сибирская кинолетопись» (Новосибирск), 52 мин.
Конкурс (12+). Режиссёр Е.Ховаев. Студия «Остров» (Москва), 43 мин.
На пороге страха (12+). Режиссёр М.Кравченко. «Ego Media» (Рига), ООО «ВЕРТОВ. Реальное кино» (Москва), 60 мин.
Корабль дураков (12+). Режиссёр М.М.Мельник. ВГИК им. С.А.Герасимова (Москва), 22 мин.
Счастье не за горами (12+)Режиссёр Н.Саврас. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 26 мин.
Чистый лист (12+). Режиссёр А.Мередова. Производство А.Мередовой (Москва), 29 мин.
Созвучие (12+). Режиссёр Н.Кононенко. Студия «Фишка-фильм» (Москва), 40 мин. Публичная библиотека НГО (филиал «Детская библиотека»)
12 октября
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
17.00 От края до края. Молодой взгляд на страну
Программа Молодёжного центра Союза кинематографистов России
Программу представляет пресс-секретарь Молодёжного центра Союза кинематографистов России Наталия Егорова
14 октября
17.00 РЕЖИССУРА ЗРИТЕЛЬСКИХ ЭМОЦИЙ.
Мастер-класс
Главного режиссёра Дирекции документального кино «Первого канала», призёра отечественных и международных кинофестивалей Наталии Гугуевой