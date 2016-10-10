Автор


Человек. Исповедь. Истина

10 октября 2016, 18:12
Сергей — герой картины «24 снега», коневод, большую часть года живёт в тундре. С каждым годом он больше и больше времени проводит вдали от деревни, встречаясь с семьёй лишь несколько раз в году на празднике коневодов... Кадр из фильма «24 снега»

Сергей — герой картины «24 снега», коневод, большую часть года живёт в тундре. С каждым годом он больше и больше времени проводит вдали от деревни, встречаясь с семьёй лишь несколько раз в году на празднике коневодов... Кадр из фильма «24 снега»

  • Опубликовано в №189 от 11.10.2016

Завтра, 11 октября, в Екатеринбурге стартует XXVII Открытый фестиваль документального кино «Россия». В конкурсной программе — 33 фильма из России, Литвы, Грузии и Армении. Некоторые члены отборочной комиссии считают, что нынешняя конкурсная программа — сильнейшая за пять последних лет. Что же, попробуем разобраться, чего нам ждать от нынешнего фестиваля, какие фильмы нельзя пропустить, а также в том, как изменилось документальное кино за последний год.

От селфи-фильма до исповеди

Жюри возглавил кинорежиссёр, лауреат премий «ТЭФИ», «Ника» и «Золотой орёл» Сергей Урсуляк

 

Два года назад мы отмечали, что фестиваль документального кино существенно помолодел — впервые за долгое время треть программы состояла из работ дебютантов. Примерно та же ситуация сложилась и в прошлом году. На фестивале нынешнем нам предстоит увидеть семь дебютов, поэтому уже смело можно говорить, что одна из главных тенденций в документальном кино сегодня — смена поколений. Другое дело, что подарят зрителю эти перемены, ведь молодые режиссёры даже не пытаются обращаться к опыту предшественников.

— Молодёжи, безусловно, свойственен поиск, — говорит программный директор фестиваля Инна Демежко, — и в своём поиске они не оборачиваются на историю. С негативными последствиями этого явления в общем-то всё понятно, но есть и положительные. Потому что человек никогда не создаст собственный язык, если не будет экспериментировать. Другое дело, что молодёжь ещё только в начале пути, поэтому удачных экспериментов в документальном кино пока совсем немного. К лучшим могу отнести жанровый эксперимент — то направление, которое два года назад мы с вами назвали «селфи-фильмами». За это время жанр развивался, и сегодня его называют «я-фильм» или «фильм-исповедь».

И в конкурсной программе есть пример этого жанра — сняла фильм-исповедь студентка ВГИКа Владлена Санду. Картина «Святые боже» — рассказ девушки о себе, своей жизни, своих воспоминаниях. Часто режиссёр снимает себя крупным планом, обращаясь к зрителям.

Прорыв якутского кинематографа

Ещё одна тенденция, которая оформилась за пару последних лет, — процесс регионализации в документальном кино. Это значит, что не только московские и питерские режиссёры будут удивлять нас своим творчеством — в программе снова студии Новосибирска, Перми, Краснодара и даже Якутска. О якутском кинематографе надо сказать подробнее. Уже довольно давно ходят разговоры о том, что в Якутии открывают большую государственную киностудию. Более того, на Уральском открытом фестивале российского кино фильм якутского режиссёра Татьяны Эверстовой был назван лучшим дебютом. Но пока прорыв якутского кинематографа относится только к игровым картинам, в документальном же кино громких успехов ещё нет, это направление в Якутии ещё только нарождается. А в конкурсной программе фильм о Якутии представит режиссёр из Москвы — Михаил Барынин. Картина «24 снега» уже на многих киносмотрах взяла всевозможные призы, теперь, наконец, оценить её представится возможность и свердловчанам.

Кроме того, именно эта картина — яркий пример ещё одной тенденции в документальном кино. В этом году публику фестиваля должна впечатлить не только картинка, то есть операторская работа, но и звук. Саундтрек придаёт фильму «24 снега» невероятную стильность, а в сочетании с кадрами якутской природы музыка производит потрясающее впечатление на зрителя.

— Не может не радовать, что многие режиссёры, особенно молодые, наконец-то вспомнили, что кино — это аудиовизуальное искусство, и стали хорошо работать со звуком, с ритмом, — отмечает Инна Демежко. — Они приглашают композиторов, которые пишут им оригинальную музыку. Раньше всё это делалось из подборок, особенно государственные студии были вынуждены обходиться лишь какими-то записями. Сейчас создатели документального кино идут на серьёзные траты — появляется очень интересная музыка. Режиссёры начали воспринимать образ своего фильма более выпуклым, рельефным. Теперь они заботятся о том, чтобы их кино было не только приятно слышать, но и слушать.

Человек — в первую очередь

Свердловское кино в этом году на фестивале представлено тремя авторами — Геннадием Шеваровым, Владимиром Головнёвым и Натальей Саврас. Особенно мы бы обратили внимание на фильм-дебют последнего режиссёра — картина о японке Юке Фукуде, которая приехала в Пермь, чтобы стать настоящей балериной. Это кино уже получило хорошие отзывы на пермском фестивале «Флаэртиана», теперь слово за земляками молодого режиссёра. И как отмечает отборочная комиссия, все свердловские режиссёры, может быть, и невольно, но всё-таки соблюдают лучшие традиции школы уральской документалистики.

— Если вспомнить о том, что уральской школе документалистики был присущ неповерхностный, углублённый, даже сострадательный взгляд на человека, то этот год нашей работы показал, что, к счастью, ничто не изменилось, — продолжает Инна Демежко. — Уральским режиссёрам по-прежнему в первую очередь интересен человек. Это искреннее отношение к своему герою — или искренняя любовь, или искренняя нелюбовь, или, возможно, искреннее сомнение в чём-то… А что такое документалистика вообще? Документалистика — это честность.

Несмотря на то, что Году отечественного кино тематически посвящены несколько показов фестиваля, вопрос — «чем будете удивлять в Год кино» организаторы фестиваля восприняли скептически…

— Мы удивим, как ни странно, тем, что будем показывать кино, — говорит Инна Демежко. — Сегодня мы видим сколько угодно ри-туальных плясок вокруг кино — красные дорожки, всевозможные новые фестивали, но почему-то при этом о зрителе думают и говорят всё реже. А между тем кино должно быть показано зрителям — и должно полюбиться им или нет. Поэтому в Год кино надо показывать кино. У нас очень серьёзная программа, в которой собраны фильмы разные — и последняя работа Герца Франка, которая закончена режиссёром Марией Кравченко, и фильмы Виктора Косаковского, Ивана Твердовского, Евгения Голынкина, Андрея Осипова, Валерия Тимощенко — разве не имена? Это цвет нашей документалистики, чего ж ещё желать?

На отбор для участия в конкурсе кинофестиваля в этом году поступило 350 заявок из 48 населённых пунктов России и 17 городов ближнего зарубежья. Всего — 12 стран, 65 городов, 328 студий-производителей.

Год кино

На что ещё нужно обязательно обратить внимание зрителям фестиваля?

В этом году квотой дирекции воспользовался Георгий Негашев, директор фестиваля «Россия». Уже после работы отборочной комиссии он добавил фильм режиссёра Натальи Гугуевой — «Форсаж. Возвращение». Первая картина Гугуевой на эту тему под названием «Форсаж» — о создании отечественной палубной авиации и лётчике-снайпере, Герое России, генерал-майоре Тимуре Апакидзе. Тогда на «России» эта картина была удостоена трёх призов, были и премии «Ника», «Золотой орёл» и другие. Тем интереснее увидеть продолжение истории, да и критики дают этой работе большие авансы.

Познакомятся зрители и с фильмом студии Сергея Мирошниченко «Остров» — режиссёра Евгения Ховаева — под названием «Конкурс». В этой картине речь пойдёт о Международном конкурсе имени П.И.Чайковского.

Как всегда очень насыщенными получились информационные программы — впервые площадкой кинофестиваля станет Духовно-просветительский центр «Царский» (рядом с Храмом-на-Крови). Здесь зрители увидят специальную программу фильмов духовного осмысления «Вечные ценности». Лучший документальный фильм о литературе определят в Библиотеке им. В.Г. Белинского. Для Коляда-Театра дирекция фестиваля совместно с Молодёжным центром Союза кинематографистов России подготовила две спецпрограммы — «Год российского кино» и «От края до края. Молодой взгляд на страну».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Культура

час назад

Человек. Исповедь. Истина
Об основных тенденциях в документалистике — через призму фестиваля «Россия»

час назад

Конструктивизм изнутри
В Екатеринбурге завершилась основная программа выставочно-просветительского проекта «Дни конструктивизма на Урале», посвящённого сохранению и популяризации архитектуры советского авангарда в городах Свердловской области

7 октября 2016

Программа фестиваля документального кино «Россия»
С 11 по 15 октября 2016 года в Екатеринбурге состоится XXVII Открытый фестиваль документального кино «Россия».

6 октября 2016  Реклама

Спектакль "Близкие люди" в Екатеринбурге
Во Дворце молодёжи 28 октября в 19.00 впервые состоится показ спектакля "Близкие люди".

6 октября 2016

Зеркало для наследников
Владимир Хотиненко представил в Екатеринбурге новый фильм

6 октября 2016

Владимир Мединский лично приедет на диссовет в УрФУ
Министр культуры РФ Владимир Мединский лично прибудет на заседание диссертационного совета по историческим наукам Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина

6 октября 2016

«Мечтаем снять клип в Новой Зеландии»
Группа «Время и стекло» больше всего известна песней «Имя 505», клип на которую только на YouTube набрал 113 миллионов просмотров. Солисты группы Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева дали эксклюзивное интервью «ОГ».

5 октября 2016

Василий Сигарев получил премию от киножурналистов
Премию Ассоциации независимых киножурналистов при Союзе кинематографистов РФ — «Резонанс» впервые вручили на Ялтинском международном фестивале «Евразийский мост». Победителей путём голосования выбирали киножурналисты со всей страны. В главной номинации — «Лучший фильм» — была выбрана комедия свердловского режиссёра Василия Сигарева «Страна Оз».

4 октября 2016

Что в этой музыке ещё?
Главный дирижёр Госкапеллы России – о главной миссии современного российского музыканта.

4 октября 2016

Косолапая любовь
Уральский фотограф Вадим Балакин вернулся из экспедиции на Камчатку – практически весь сентябрь он снимал там медведей и привёз богатую «добычу» – несколько уникальных кадров.

Последние новости
Что было раньше