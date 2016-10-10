Человек. Исповедь. Истина

Сергей — герой картины «24 снега», коневод, большую часть года живёт в тундре. С каждым годом он больше и больше времени проводит вдали от деревни, встречаясь с семьёй лишь несколько раз в году на празднике коневодов... Кадр из фильма «24 снега»

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

Завтра, 11 октября, в Екатеринбурге стартует XXVII Открытый фестиваль документального кино «Россия». В конкурсной программе — 33 фильма из России, Литвы, Грузии и Армении. Некоторые члены отборочной комиссии считают, что нынешняя конкурсная программа — сильнейшая за пять последних лет. Что же, попробуем разобраться, чего нам ждать от нынешнего фестиваля, какие фильмы нельзя пропустить, а также в том, как изменилось документальное кино за последний год.

От селфи-фильма до исповеди

Жюри возглавил кинорежиссёр, лауреат премий «ТЭФИ», «Ника» и «Золотой орёл» Сергей Урсуляк Два года назад мы отмечали, что фестиваль документального кино существенно помолодел — впервые за долгое время треть программы состояла из работ дебютантов. Примерно та же ситуация сложилась и в прошлом году. На фестивале нынешнем нам предстоит увидеть семь дебютов, поэтому уже смело можно говорить, что одна из главных тенденций в документальном кино сегодня — смена поколений. Другое дело, что подарят зрителю эти перемены, ведь молодые режиссёры даже не пытаются обращаться к опыту предшественников. — Молодёжи, безусловно, свойственен поиск, — говорит программный директор фестиваля Инна Демежко, — и в своём поиске они не оборачиваются на историю. С негативными последствиями этого явления в общем-то всё понятно, но есть и положительные. Потому что человек никогда не создаст собственный язык, если не будет экспериментировать. Другое дело, что молодёжь ещё только в начале пути, поэтому удачных экспериментов в документальном кино пока совсем немного. К лучшим могу отнести жанровый эксперимент — то направление, которое два года назад мы с вами назвали «селфи-фильмами». За это время жанр развивался, и сегодня его называют «я-фильм» или «фильм-исповедь».

И в конкурсной программе есть пример этого жанра — сняла фильм-исповедь студентка ВГИКа Владлена Санду. Картина «Святые боже» — рассказ девушки о себе, своей жизни, своих воспоминаниях. Часто режиссёр снимает себя крупным планом, обращаясь к зрителям.

Прорыв якутского кинематографа

Ещё одна тенденция, которая оформилась за пару последних лет, — процесс регионализации в документальном кино. Это значит, что не только московские и питерские режиссёры будут удивлять нас своим творчеством — в программе снова студии Новосибирска, Перми, Краснодара и даже Якутска. О якутском кинематографе надо сказать подробнее. Уже довольно давно ходят разговоры о том, что в Якутии открывают большую государственную киностудию. Более того, на Уральском открытом фестивале российского кино фильм якутского режиссёра Татьяны Эверстовой был назван лучшим дебютом. Но пока прорыв якутского кинематографа относится только к игровым картинам, в документальном же кино громких успехов ещё нет, это направление в Якутии ещё только нарождается. А в конкурсной программе фильм о Якутии представит режиссёр из Москвы — Михаил Барынин. Картина «24 снега» уже на многих киносмотрах взяла всевозможные призы, теперь, наконец, оценить её представится возможность и свердловчанам.

Кроме того, именно эта картина — яркий пример ещё одной тенденции в документальном кино. В этом году публику фестиваля должна впечатлить не только картинка, то есть операторская работа, но и звук. Саундтрек придаёт фильму «24 снега» невероятную стильность, а в сочетании с кадрами якутской природы музыка производит потрясающее впечатление на зрителя.

— Не может не радовать, что многие режиссёры, особенно молодые, наконец-то вспомнили, что кино — это аудиовизуальное искусство, и стали хорошо работать со звуком, с ритмом, — отмечает Инна Демежко. — Они приглашают композиторов, которые пишут им оригинальную музыку. Раньше всё это делалось из подборок, особенно государственные студии были вынуждены обходиться лишь какими-то записями. Сейчас создатели документального кино идут на серьёзные траты — появляется очень интересная музыка. Режиссёры начали воспринимать образ своего фильма более выпуклым, рельефным. Теперь они заботятся о том, чтобы их кино было не только приятно слышать, но и слушать.

Человек — в первую очередь

Свердловское кино в этом году на фестивале представлено тремя авторами — Геннадием Шеваровым, Владимиром Головнёвым и Натальей Саврас. Особенно мы бы обратили внимание на фильм-дебют последнего режиссёра — картина о японке Юке Фукуде, которая приехала в Пермь, чтобы стать настоящей балериной. Это кино уже получило хорошие отзывы на пермском фестивале «Флаэртиана», теперь слово за земляками молодого режиссёра. И как отмечает отборочная комиссия, все свердловские режиссёры, может быть, и невольно, но всё-таки соблюдают лучшие традиции школы уральской документалистики.

— Если вспомнить о том, что уральской школе документалистики был присущ неповерхностный, углублённый, даже сострадательный взгляд на человека, то этот год нашей работы показал, что, к счастью, ничто не изменилось, — продолжает Инна Демежко. — Уральским режиссёрам по-прежнему в первую очередь интересен человек. Это искреннее отношение к своему герою — или искренняя любовь, или искренняя нелюбовь, или, возможно, искреннее сомнение в чём-то… А что такое документалистика вообще? Документалистика — это честность.

Несмотря на то, что Году отечественного кино тематически посвящены несколько показов фестиваля, вопрос — «чем будете удивлять в Год кино» организаторы фестиваля восприняли скептически…

— Мы удивим, как ни странно, тем, что будем показывать кино, — говорит Инна Демежко. — Сегодня мы видим сколько угодно ри-туальных плясок вокруг кино — красные дорожки, всевозможные новые фестивали, но почему-то при этом о зрителе думают и говорят всё реже. А между тем кино должно быть показано зрителям — и должно полюбиться им или нет. Поэтому в Год кино надо показывать кино. У нас очень серьёзная программа, в которой собраны фильмы разные — и последняя работа Герца Франка, которая закончена режиссёром Марией Кравченко, и фильмы Виктора Косаковского, Ивана Твердовского, Евгения Голынкина, Андрея Осипова, Валерия Тимощенко — разве не имена? Это цвет нашей документалистики, чего ж ещё желать?

На отбор для участия в конкурсе кинофестиваля в этом году поступило 350 заявок из 48 населённых пунктов России и 17 городов ближнего зарубежья. Всего — 12 стран, 65 городов, 328 студий-производителей.