Конструктивизм изнутри

Впервые все желающие могли побывать в настоящей операционной — в Уральском НИИ ОММ, который является памятником конструктивизма. Фото: Константин Бугров

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

В Екатеринбурге завершилась основная программа выставочно-просветительского проекта «Дни конструктивизма на Урале», посвящённого сохранению и популяризации архитектуры советского авангарда в городах Свердловской области.

Если в прошлом году организаторы только прощупывали почву, то нынешней осенью свердловчанам предложили беспрецедентную программу: десять экскурсий, пять лекций, два детских мастер-класса. Кроме того, в музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылись сразу три новые экспозиции, посвящённые конструктивизму.

Но, пожалуй, главной отличительной чертой прошедших «Дней» стали экскурсии по коридорам и кабинетам конструктивистских городков. Горожане смогли увидеть двухэтажные квартиры и жилые «ячейки». Ещё можно было заглянуть в Облисполком (ул. Ленина, 34), в здание Уралоблсовета (ул. Малышева, 21/1), Также впервые были организованы экскурсионные поездки в Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

— Наша главная задача — популяризация богатого культурного наследия, — рассказал «ОГ» один из кураторов проекта Никита Сучков. — Но через просвещение, через лекции и дискуссии мы поднимаем проблему сохранения памятников конструктивизма. Мы видим, что количество людей в этом году выросло, а значит, вырос интерес. Конечно, большее внимание было приковано к экскурсиям по зданиям. Внутренняя жизнь, повседневный быт — всё это можно было увидеть и прочувствовать. Были и настоящие аншлаги. Например, в воскресенье в здание Уралоблсовета пришло почти 60 человек — это говорит о большом интересе.