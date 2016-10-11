Стартует триеннале декоративно-прикладного искусства

Гобелен «Ашина». Работа казахского автора Малика Муканова. Ашина – это знатный род правителей тюркских каганатов

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

первые в Екатеринбурге с 13 октября по 6 ноября состоится триеннале современного декоративно-прикладного искусства «Урал-ДИ». В рамках масштабного проекта зрители увидят около 800 работ российских и зарубежных мастеров. Организаторами триеннале выступили Свердловское региональное отделение Союза художников России и Уральский государственный архитектурно-художественный университет.

О пока необычном для региона мероприятии мы поговорили с председателем местного отделения Союза художников Сергеем АЙНУТДИНОВЫМ.

– Сергей Сагитович, почему выбрали такую непривычную форму – триеннале?

– Мы сделали это абсолютно сознательно, поскольку у нас уже есть региональная выставка прикладного искусства, в которой мы участвуем раз в пять лет, есть биеннале графического искусства «Уралграфо». Мы посчитали, что триеннале в данном случае – самая оптимальная форма, чтобы просто не пересекаться с другими выставками.

– Сегодня складывается впечатление, что прикладное искусство находится в тени...

– Я бы не сказал, что оно в тени. Другое дело, что отношение к нему на всех уровнях – как к чему-то совсем утилитарному. Многие думают: «Вот навесили там половиков, да и всё». И это не только в народе такое мнение, и в разговоре с чиновниками я с этим сталкивался… Обычно думают как? Холст маслом – это серьёзно, скульптура – тоже, графика – ещё может быть, а вот прикладное искусство как-то не котируется. Да, сейчас многие увлекаются разного рода поделками, но мы представим самый высокий профессиональный художественный уровень, это уже не поделки, а искусство, причём лучшие его образцы.

– Впечатляет география триеннале. К нам приедут мастера из самых разных уголков мира…

– О подготовке этого мероприятия широко мы объявили полгода назад – мастеров искали через друзей, знакомых, сарафанное радио сработало. На площадке Союза художников пройдёт выставка казахских художников – к нам приехали мужчины, которые плетут гобелены. Так это суперкачество – я был потрясён, когда увидел! Конечно же, в выставках примут участие и все ведущие уральские мастера – из Нижнего Тагила привезут знаменитые подносы, особого внимания заслуживает тагильский мастер по бересте Сергей Коротченя. Так что нас ждёт очень насыщенное мероприятие.