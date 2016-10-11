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Гастроли «луначарцев». Послевкусие

Cпектакль оформлен очень атмосферно, сценография продумана до мелочей. Фото: Севастопольский драмтеатр

Cпектакль оформлен очень атмосферно, сценография продумана до мелочей. Фото: Севастопольский драмтеатр

  • Опубликовано в №190 от 12.10.2016

В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа прошли большие гастроли Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского. Это первые гастроли «луначарцев» в столице Урала. Гастроли прошли, осталось послевкусие – как от хорошего южного вина.

Спектакль «Осторожно, дети» – визитная карточка театра. Спектакль поставил главный режиссёр «луначарцев» Григорий Лифанов по пьесе Горького «Встреча». Спектакль-шутка, лёгкий, светлый – о «жизни и нравах русской олигархии. Век ХХ» – так говорится в подзаголовке к спектаклю. О смешных, нелепых, несуразных, но обаятельных предпринимателях прошлого столетия. Но речь даже не о сюжете, а скорее о том, какими средствами выразительности Лифанов и его театр рассказывает этот сюжет. Cпектакль запоминается звуком: на протяжении всего действа звучат традиционные русские и казачьи распевы.

Вот один фрагмент – не кульминационная сцена, но остающаяся в памяти. Сторож чинит лампу. За кулисами невидимый зрителю хор затягивает песню. Готово: лампа отремонтирована. Но стоит ей вспыхнуть, как свет тут же гаснет. Несколько манипуляций – свет опять горит, но стоит отойти на некоторое расстояние, и сцена снова погружается в темноту. Эта игра со светом была бы ничем не примечательна, если бы не сопровождалась то заунывными, то лиричными, то радостными напевами. И зритель готов бесконечно долго следить за этим действом, погружаясь в него, подпевая.

Или – финальная сцена. Ра­зумеется, тоже одна песня сменяет другую, актёры прямо на сцене играют – кто на ложках, кто на балалайке, кто на бубне. Поклон. Аплодисменты. Но актёры снова затягивают песню, отбивая ритм, и всё поют, поют… И зрители, уходя, уносят с собой эту песню, подхватывая заданный ритм и отбивая его, стоя в очереди за пальто.

Конечно, чтобы говорить о специфике Севастопольского театра, мало одной «визитной карточки», и даже почти недельных гастролей мало. Но такой тонкой, глубокой работы с весьма непростым репертуаром редко в каком драматическом театре встретишь. И эта музыкальность драмы – действительно сильная сторона «луначарцев». А «Шёл бы я вечером поздним…» всё ещё звучит в памяти.

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