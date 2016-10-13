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Нобелевским лауреатом по литературе стал Боб Дилан
13 октября 2016, 18:31
Боб Дилан — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Культовая фигура в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Ему 75 лет. Фото: peoples.ru
- Опубликовано в №192 от 14.10.2016
Вчера в Стокгольме назвали имя 113-го обладателя Нобелевской премии по литературе. Им стал Боб Дилан.
Премия по литературе — одна из пяти, завещанных Альфредом Нобелем. Церемония вручения проходит в Стокгольмской филармонии 10 декабря — в день смерти Нобеля.
Размер премии в этом году, как и в предыдущие два, составил восемь миллионов шведских крон — это примерно 953 тысячи долларов или 60 миллионов рублей
Справка «ОГ»
Русскоязычные авторы шесть раз получали Нобелевскую премию: Иван Бунин (1933), Борис Пастернак(1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987), Светлана Алексиевич (2015).