Нобелевским лауреатом по литературе стал Боб Дилан

Боб Дилан — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Культовая фигура в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Ему 75 лет. Фото: peoples.ru

Опубликовано в №192 от 14.10.2016

Вчера в Стокгольме назвали имя 113-го обладателя Нобелевской премии по литературе. Им стал Боб Дилан.

Премия по литературе — одна из пяти, завещанных Альфредом Нобелем. Церемония вручения проходит в Стокгольмской филармонии 10 декабря — в день смерти Нобеля.

Размер премии в этом году, как и в предыдущие два, составил восемь миллионов шведских крон — это примерно 953 тысячи долларов или 60 миллионов рублей