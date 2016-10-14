И именно в эту минуту раздалось: «...Ален Делон не пьёт одеколон»

Вячеслав Бутусов на защите дипломного проекта в Свердловском архитектурном институте в 1984 году. Фото: blogspot.ru

Опубликовано в №193 от 15.10.2016

Сегодня 55 лет исполняется одному из самых культовых музыкантов российского и свердловского рока – Вячеславу Бутусову. Родился он в Красноярском крае, но, будучи школьником, переехал с семьёй в Свердловск. Именно тут он организовал группу «Наутилус Помпилиус», расцвёл как музыкант и записал свои лучшие песни. «ОГ» расспросила старых друзей Вячеслава Бутусова и собрала поздравления юбиляру.

Спартак ЗИГАНШИН, главный архитектор Уралгипротранса, архитектор проекта Свердловского метрополитена:

– Это очень известный факт, что Вячеслав Бутусов принимал участие в проектировании станций Свердловского метрополитена. Я тогда работал уже в Уралгипротрансе, а он пришёл по распределению после института и занимался вместе с коллективом проектированием первых двух станций. Общались мы достаточно плотно, и не только по работе. При том, что он был достаточно камерным человеком. Вообщем-то, мне кажется, что он таким и остался, и его творчество – подтверждение этому. Могу добавить, что как специалист он был очень талантливым. Хорошо рисовал, хорошо проектировал. Мало ему, конечно, удалось на этом поприще потрудиться, а если бы остался, то добился бы больших успехов. Он всегда пытается услышать человека и прислушивается к чужому мнению. Но всегда говорил, что его больше влечёт музыка. Когда он уходил от нас, я ему сказал: «Слава, может быть, когда-нибудь тебе в голову взбредёт такая дурная мысль, то ты сочини «Блюз Свердловского метро» (смеётся). Я хотел бы ему пожелать, чтобы он всегда был самим собой. Он имеет на это право.

Звёздный состав «Наутилуса»: слева направо Дмитрий Умецкий, Алексей Могилевский, Виктор Комаров, Вячеслав Бутусов, Владимир Назимов и Алексей Хоменко. Фото: Александр Шишкин

Алексей МОГИЛЕВСКИЙ, музыкант, композитор и аранжировщик, бывший участник группы «Наутилус Помпилиус»:

– Историей, к сожалению, делиться не буду. Я считаю, что это немножко некорректно рассказывать истории, которые ему как-то могут не понравиться. А со знаменательными двумя пятёрками я его с удовольствием поздравлю. Дорогой Слава! Очень приятно, что ты живёшь такой насыщенной творческой, семейной и духовной жизнью. И дай бог тебе оставаться таким, каким ты являешься сейчас!

Дмитрий КАРАСЮК, журналист, архивариус Свердловского рок-клуба, автор книги «История Свердловского рока»:

– Дорогой Слава, я поздравляю тебя со славным юбилеем, к которому ты уже достиг всего, чего только мог достичь. Я желаю тебе крепкого здоровья, новых творческих успехов и крепкого счастья. А ещё хочу вспомнить такую историю. В 1988 году «Наутилус» уже был популярен по стране, но глубина этой популярности и охват вызывали вопросы. Находились критики, которые в журналах и газетах писали, что группа эта сложная, она не для массовой аудитории, и на её концерты ходят только поклонники рока. Такие разногласия существовали и внутри группы: для кого этот коллектив? Для рокеров или широких слоёв советского народа? Один из таких споров, в группе, случился на гастролях в Сочи. После концерта музыканты шли по набережной, и кто-то сказал: «Эта музыка очень сложная, и её никогда не будут петь за столом под гитару». И именно в эту минуту из кустов, где сидела какая-то компания, раздалась музыка Бутусова и слова: «...Ален Делон не пьёт одеколон». Вот тогда все убедились в народности музыки Бутусова.