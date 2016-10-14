Премия Крапивина: как хорошо уметь писать

Лауреат этого года Ася Кравченко (в центре) получает приз от члена литсовета премии, детского писателя Ольги Колпаковой (слева). А памятную медаль ей уже вручила Лариса Крапивина. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №193 от 15.10.2016

Вчера в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества состоялось вручение Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина.

В литературной премии важны традиции. Вот и в «Крапивинке», как ласково называют её организаторы, есть несколько важных традиций. Она вручается в день рождения писателя – 14 октября, а также лауреаты получают не просто грамоту, а памятую медаль, которую прицепляют на лацкан. Премия была учреждена десять лет назад, и за это время «Крапивинка» стала престижным призом, и если в год основания заявок было 40, то в этом году их поступило уже 247 из десяти стран, в том числе из Великобритании, Латвии, Кипра, Киргизии, с Украины.

Жюри, в которое вошли Владислав Крапивин, Светлана Лаврова, Тамара Михеева, Татьяна Корниенко, Михаил Логинов, прочитало все произведения и отобрало в финал тринадцать из них, а уже на награждении были объявлены четыре победителя. Лауреатами стали: Ася Кравченко «Вселенная, какие планы?» (Москва), Анна Никольская «Я колбасника убил» (Великобритания), Кристина Стрельникова «Тётя Шляпа. Охота на Тамаранду» (Уфа) и Влада Харебова «Страница один» (Латвия). Также был вручён «Выбор Командора» – это специальный приз за произведение, которое лично отмечает Владислав Крапивин. Его получил москвич Пётр Власов за произведение «Драуген. История «звёздного» мальчика». Остальные участники награждены памятными дипломами.

– Я сидела и думала: как хорошо уметь читать, – отметила заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина. – Но когда я посмотрела на лауреатов, я подумала: как хорошо уметь писать. Это здорово! В течение десяти лет премия поддерживается очень сильными писателями.

Кроме того, в день рождения Владислава Петровича было объявлено и о другом подарке – с 1 января 2017 года Свердловская библиотека для детей и юношества будет пере­именована в Свердловскую областную библиотеку для детей и молодёжи имени Владислава Крапивина. С днём рождения, Командор!