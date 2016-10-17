Журналистов «ОГ» наградили за победу во всероссийском конкурсе

Яна Белоцерковская и Наталья Шадрина с дипломами и призами фестиваля. Фото: Пётр Кабанов

Опубликовано в №194 от 18.10.2016

Журналисты «Областной газеты» стали победителями XII Всероссийского конкурса «Вызов-XXI век» для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы. Награждение прошло в минувшую пятницу в Москве, в Центральном Доме журналиста.

Редактор отдела «Культура и спорт» Яна Белоцерковская заняла первое место в номинации «Кино и книги. Интервью». Она была отмечена сразу за несколько публикаций — жюри особенно выделило её интервью с режиссёром Гарри Бардиным — автором мультфильмов «Летучий корабль», «Приключения Хомы», обладателем пяти «Ник» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Также она была отмечена за интервью с писателем Арсеном Титовым «Язык как оружие и хлеб».

Обозреватель отдела «Культура и спорт» Наталья Шадрина заняла первое место в номинации «Портрет современника. Интервью». Её также отметили за несколько публикаций — цикл об уральской росписи, интервью с режиссёрами Ираклием Квирикадзе и Сергеем Мирошниченко.

Также дипломантом конкурса стала журналист отдела «Земства» Елизавета Мурашова за текст «Так мэры становятся министрами». Диплом ей вручат в торжественной обстановке в редакции.

— Последнее время очень сильные тексты идут из Свердловской области, — сказал секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный на творческом семинаре, подводя итоги конкурса. — Мне кажется, что там сложилась сильная журналистская школа.

На церемонии награждения было отмечено, что название «Областная газета» ежегодно звучит на сцене ЦДЖ — авторы нашего издания регулярно присылают свои работы и становятся победителями, лауреатами и дипломантами конкурса. Поэтому редакция газеты была награждена почётным дипломом за активную работу с молодыми авторами.