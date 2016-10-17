Театральный институт ждёт перемен

Впервые в истории последний звонок предстоящей весной даст другой ректор. Фото: Неизвестный фотограф

Опубликовано в №194 от 18.10.2016

В Екатеринбургском театральном институте скоро сменится ректор. Создателю и бессменному на протяжении трёх десятилетий руководителю ЕГТИ Владимиру Бабенко недавно исполнилось 70 лет, и по законодательству он больше не может занимать этот пост. Институт возглавит проректор по учебной работе Анна Глуханюк.

Эта новость в средствах массовой информации прошла как-то совсем скупо. Собственно, сообщил об этом другой

театрал и преподаватель ЕГТИ — Николай Коляда. «Сегодня в театральном институте был учёный совет по поводу выбора нового ректора. Минкультуры РФ утвердило кандидатуру Анны Аркадьевны Глуханюк, которая была проректором. В институте все немножко поднапряглись. Новый человек. Все годы существования института ректором был Бабенко и более никто», — написал он.

В институте кадровые перемены пока не комментируют. В разговоре с корреспондентом «ОГ» Анна Глуханюк тоже от каких-либо комментариев воздержалась.

Действительно, представить кого-то другого на месте Владимира Бабенко довольно трудно. Владимир Гаврилович занимал этот пост с момента основания вуза — августа 1985-го . Именно с ним вуз вышел на высокий уровень, и именно при нём выпустились известные на всю кино- и театральную Россию люди — Василий Сигарев, Олег Богаев, Ярослава Пулинович, Олег Ягодин, Ирина Ермолова, Яна Троянова и многие другие. С Бабенко вуз пережил и неприятную историю 2012 года. Тогда ЕГТИ попал в список «неэффективных» вузов и был на грани закрытия. В итоге институт удалось отстоять, и опять же не без усилий Владимира Гавриловича.

Но, согласно Трудовому кодексу РФ, с 10 октября Владимир Бабенко руководит вузом с приставкой и. о., а в скором времени ему на смену придёт уже другой человек. На заседании учёного совета была выдвинута кандидатура Анны Глуханюк — первого проректора ЕГТИ. Все члены учёного совета единогласно проголосовали за её поддержку.

— Да, я был на этом совете, — рассказал «ОГ» драматург, главный редактор журнала «Урал», выпускник и преподаватель ЕГТИ Олег Богаев. — Там прозвучало имя Анны Глуханюк. Очень жалко, что Владимир Гаврилович уходит. Он многие годы читал замечательные лекции по зарубежной литературе. Одно из самых ярких моих воспоминаний как студента — это именно его лекции. Помню, что в начале 90-х годов он читал курс о Гофмане и на лекции ходил в малиновом пиджаке. Все знали, что такие пиджаки носят «новые русские», и по-этому мы побаивались его. Но потом увидели в нём замечательного лектора и очень интересного человека. У нас, конечно, дорога молодым, но небольшая тревога есть, что будет с отделением «Литературное творчество». Я надеюсь, что новый ректор будет нас также любить и уважать, как Владимир Гаврилович.

Пока театральная общественность не спешит с категоричными суждениями. Ясно одно — будущему ректору придётся приложить немало усилий, чтобы стать достойной заменой отцу-основателю института.

Комментарий Татьяна СТРЕЖНЕВА, заместитель председателя Свердловского отделения Союза театральных деятелей России: — Владимир Бабенко сделал очень много для института. Он создал команду, которая много лет вела этот институт. Но всё равно когда-то приходит срок перемен, когда-то это необходимо делать, и нужно быть к этому готовым. Говорить о плюсах и минусах этих перемен мне сложно, поскольку я не работник института. Надеюсь, что с новым ректором вуз будет также процветать. Досье "ОГ" Анна Глуханюк родилась 15 октября 1980 года. В 2002 году окончила факультет искусствоведения и культурологии, затем аспирантуру по специальности «Теория и история культуры» Уральского государственного университета. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию «Традиции православной концепции воспитания в культуре современной российской молодёжи».

С сентября 2003 года Анна Глуханюк — доцент кафедры общих гуманитарных и специальных театроведческих дисциплин ЕГТИ, а с 2012 года — первый проректор. Фото: Vk.com