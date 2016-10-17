Автор

Театральный институт ждёт перемен

Впервые в истории последний звонок предстоящей весной даст другой ректор. Фото: Неизвестный фотограф

Впервые в истории последний звонок предстоящей весной даст другой ректор. Фото: Неизвестный фотограф

  • Опубликовано в №194 от 18.10.2016

В Екатеринбургском театральном институте скоро сменится ректор. Создателю и бессменному на протяжении трёх десятилетий руководителю ЕГТИ Владимиру Бабенко недавно исполнилось 70 лет, и по законодательству он больше не может занимать этот пост. Институт возглавит проректор по учебной работе Анна Глуханюк.

Эта новость в средствах массовой информации прошла как-то совсем скупо. Собственно, сообщил об этом другой

театрал и преподаватель ЕГТИ — Николай Коляда. «Сегодня в театральном институте был учёный совет по поводу выбора нового ректора. Минкультуры РФ утвердило кандидатуру Анны Аркадьевны Глуханюк, которая была проректором. В институте все немножко поднапряглись. Новый человек. Все годы существования института ректором был Бабенко и более никто», — написал он.

В институте кадровые перемены пока не комментируют. В разговоре с корреспондентом «ОГ» Анна Глуханюк тоже от каких-либо комментариев воздержалась.

Действительно, представить кого-то другого на месте Владимира Бабенко довольно трудно. Владимир Гаврилович занимал этот пост с момента основания вуза — августа 1985-го . Именно с ним вуз вышел на высокий уровень, и именно при нём выпустились известные на всю кино- и театральную Россию люди — Василий Сигарев, Олег Богаев, Ярослава Пулинович, Олег Ягодин, Ирина Ермолова, Яна Троянова и многие другие. С Бабенко вуз пережил и неприятную историю 2012 года. Тогда ЕГТИ попал в список «неэффективных» вузов и был на грани закрытия. В итоге институт удалось отстоять, и опять же не без усилий Владимира Гавриловича.

Но, согласно Трудовому кодексу РФ, с 10 октября Владимир Бабенко руководит вузом с приставкой и. о., а в скором времени ему на смену придёт уже другой человек. На заседании учёного совета была выдвинута кандидатура Анны Глуханюк — первого проректора ЕГТИ. Все члены учёного совета единогласно проголосовали за её поддержку.

— Да, я был на этом совете, — рассказал «ОГ» драматург, главный редактор журнала «Урал», выпускник и преподаватель ЕГТИ Олег Богаев. — Там прозвучало имя Анны Глуханюк. Очень жалко, что Владимир Гаврилович уходит. Он многие годы читал замечательные лекции по зарубежной литературе. Одно из самых ярких моих воспоминаний как студента — это именно его лекции. Помню, что в начале 90-х годов он читал курс о Гофмане и на лекции ходил в малиновом пиджаке. Все знали, что такие пиджаки носят «новые русские», и по-этому мы побаивались его. Но потом увидели в нём замечательного лектора и очень интересного человека. У нас, конечно, дорога молодым, но небольшая тревога есть, что будет с отделением «Литературное творчество». Я надеюсь, что новый ректор будет нас также любить и уважать, как Владимир Гаврилович.

Пока театральная общественность не спешит с категоричными суждениями. Ясно одно — будущему ректору придётся приложить немало усилий, чтобы стать достойной заменой отцу-основателю института.

Комментарий

Татьяна СТРЕЖНЕВА, заместитель председателя Свердловского отделения Союза театральных деятелей России:

— Владимир Бабенко сделал очень много для института. Он создал команду, которая много лет вела этот институт. Но всё равно когда-то приходит срок перемен, когда-то это необходимо делать, и нужно быть к этому готовым. Говорить о плюсах и минусах этих перемен мне сложно, поскольку я не работник института. Надеюсь, что с новым ректором вуз будет также процветать.

Досье "ОГ"

Анна Глуханюк родилась 15 октября 1980 года. В 2002 году окончила факультет искусствоведения и культурологии, затем аспирантуру по специальности «Теория и история культуры» Уральского государственного университета. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию «Традиции православной концепции воспитания в культуре современной российской молодёжи».

С сентября 2003 года Анна Глуханюк — доцент кафедры общих гуманитарных и специальных театроведческих дисциплин ЕГТИ, а с 2012 года — первый проректор. Фото: Vk.com

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

час назад

Театральный институт ждёт перемен
В Екатеринбургском театральном институте скоро сменится ректор. Создателю и бессменному на протяжении трёх десятилетий руководителю ЕГТИ Владимиру Бабенко недавно исполнилось 70 лет, и по законодательству он больше не может занимать этот пост. Институт возглавит проректор по учебной работе Анна Глуханюк.

2 часа назад

«Жизнь важнее кино»
На фестивале «Россия» победил фильм о возвращении военных лётчиков в Крым.

2 часа назад

Журналистов «ОГ» наградили за победу во всероссийском конкурсе
Журналисты «Областной газеты» стали победителями XII Всероссийского конкурса «Вызов-XXI век» для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы. Награждение прошло в минувшую пятницу в Москве, в Центральном Доме журналиста.

15 октября 2016

Вячеславу Бутусову — 55
Сегодня, 15 октября, отмечает свое 55-летие Вячеслав Бутусов —лидер легендарной свердловской рок-группы "Наутилус помпилиус".

14 октября 2016

Премия Крапивина: как хорошо уметь писать
Вчера в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества состоялось вручение Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина.

14 октября 2016

И именно в эту минуту раздалось: «...Ален Делон не пьёт одеколон»
Сегодня 55 лет исполняется одному из самых культовых музыкантов российского и свердловского рока – Вячеславу Бутусову.

14 октября 2016

Нобелевскую премию наградили Диланом
Ради «пиара» можно и рок-звезду признать лучшим литератором

13 октября 2016

Нобелевским лауреатом по литературе стал Боб Дилан
Вчера в Стокгольме назвали имя 113-го обладателя Нобелевской премии по литературе. Им стал Боб Дилан.

13 октября 2016

В Екатеринбурге, в частном собрании, хранятся реликвии Наума Коржавина
14 октября исполняется 91 год Науму Коржавину. И вот уже ровно 60 лет поэт, живущий сейчас в Америке, дружески связан с Уралом.

12 октября 2016

Свердловская казна выделила 5,6 млн рублей на обновление музеев и ДК
Правительство Свердловской области утвердило распределение между муниципалитетами субсидии на организацию досуга: решено разделить 5,6 млн рублей между четырьмя территориями.

Последние новости
Что было раньше