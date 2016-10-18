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Министерство культуры будет защищать сказку

18 октября 2016, 18:57
А так на новость о создании Общества защиты русской сказки отреагировал художник «Красной бурды» Максим Смагин

А так на новость о создании Общества защиты русской сказки отреагировал художник «Красной бурды» Максим Смагин

  • Опубликовано в №195 от 19.10.2016

Стало известно, что при Министерстве культуры РФ появится общество сказочников и защиты русской сказки.

Об этом сообщил писатель, автор исторических романов для детей Владимир Бахревский. Так, на Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь», который в эти дни проходит в Ставрополе, Бахревский заявил:

– Детская литература – это передовой край борьбы. Что в детстве получит человек, тем он и станет. Мы создали и сейчас окончательно оформляем этот процесс – Общество сказочников и защиты русской сказки. Мы будем приписаны к одному из подразделений института Министерства культуры РФ.

– Наши сказки – это мудрость, если человек получит такие знания в детстве – это его обогатит, без таких основ русской сути мы теряем своих людей и становимся другим народом, – добавил Бахревский.

– Чем больше детской литературе будут уделять внимание, в том числе и сказкам, тем здоровее вырастут наши дети, – рассказывает Надежда Колтышева, заместитель главного редактора по вопросам развития журнала «Урал». – Поддерживать хороших писателей, издавать хорошие книги. Сейчас очень много детской литературы, и порой разбегаются глаза. Читателей нужно ещё и ориентировать. Отчасти мы пытаемся это делать и в разделе детской литературы журнала «Урал». А если говорить про сказку, то наши сказки – это вечное, их нужно читать. Наши сказки – это наше всё.

Сейчас решается вопрос финансирования, а также прорабатываются все функции нового общества. Форум искусств «Золотой Витязь», объединяющий славянских писателей, проходит в Ставрополе с 17 по 19 октября.

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