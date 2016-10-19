Стартуют гастроли одного из лучших региональных театров

Спектакль «Трамвай «Желание» в прошлом году стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска». Фото: m24.ru

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

В Екатеринбурге стартуют большие гастроли в честь юбилейного 75-го сезона Серовского театра драмы им. А.П. Чехова. На сцене Екатеринбургского театра кукол труппа представит шесть спектаклей, среди которых постановки и для детей, и для взрослых.

Жемчужиной гастролей станет работа немецкого режиссёра Андреаса Мерц-Райкова — спектакль «Трамвай «Желание», который в прошлом году стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска».

Конечно, постановки этого театра екатеринбургская публика видит очень нечасто — возможность приезжать с гастролями выпадает лишь по исключительным случаям, а добраться до Серова ради искусства рискнёт далеко не каждый. И очень жаль, потому что Серовский театр драмы давно и прочно удерживает репутацию одного из лучших театров нашей области. В последние годы чеховцы то и дело попадают в афиши крупнейших российских театральных конкурсов и фестивалей, а для постановки спектаклей привлекаются лучшие мастера драматургии, режиссуры, сценографии.

Самым громким успехом театра, безусловно, стал спектакль «Трамвай «Желание». В мае 2016 года на фестивале-конкурсе театров Урала, Сибири и Дальнего Востока — «Ново-Сибирском транзите» коллектив из Серова одержал сразу две победы. В этом же году «Трамвай «Желание» был представлен в трёх главных номинациях национальной премии «Золотая маска».

Гастроли Серовского театра драмы продлятся до 23 октября. Билеты на некоторые спектакли ещё можно приобрести.