«Ледокол» прорубает путь российскому кино

Съёмки проходили в тяжёлых погодных условиях в Мурманске, Санкт-Петербурге, Севастополе и на Кольском полуострове. Кадры из фильма

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

Вчера в прокат вышел фильм Николая Хомерики «Ледокол». История о затерянных во льдах полярниках стала одной из самых ожидаемых на российских киноэкранах. Кроме того, режиссёр арт-хауса и авторского кино Николай Хомерики дебютирует с большим кассовым фильмом.

Затянувшийся дрейф

Антарктида, как и космос, вещь для многих недостижимая и, следовательно, фантазийная. Кроме того, и космос, и далёкий континент объединяет полная изоляция от цивилизации, а значит, эмоции и внутренний мир человека выходят на первый план.

В основе сюжета «Ледокола» лежит реальная история. 1985 год: вдоль берегов Антарктиды идёт ледокол «Михаил Сомов», который в фильме превращается в «Михаила Громова». Команда во главе с капитаном Андреем Петровым (Пётр Фёдоров) только что забрала полярников и движется в сторону Австралии, но тут на пути судна возникает огромный айсберг. Пытаясь избежать прямого столкновения, Петров уводит судно в сторону, но всё же «чиркает» правым бортом. Падает лёд, погибает человек, сломан локатор. Об этой ситуации за спиной командира в Ленинград докладывает старпом Еремеев (Алексей Барабаш). Спасать ситуацию на вертолёте летит новый капитан Валентин Севченко (Сергей Пускепалис). Однако с его прилётом ситуация становится совсем катастрофической – «Громов» застревает во льдах, и команду ждёт затянувшийся антарктический дрейф длиной в 133 дня.

В «консервной банке»

И вот на этом моменте Хомерики перестают интересовать спецэффекты и природные красоты – на первое место он выдвигает человеческие отношения в «консервной банке», как называют судно сами члены команды. На корабле, как известно, не может быть двух капитанов и нескольких мнений, следовательно, кто-то должен уступить. И если ледокол борется со стихией, то между людьми разворачивается настоящая битва характеров, которая в такой ситуации может привести к ещё большей катастрофе. Тут некуда уйти, не с кем посоветоваться, некого позвать на помощь.

Стоит заметить, что режиссёр не гонится за документализмом подачи. Хомерики рисует нам настоящую мужскую историю – с серьёзными разговорами, волевыми решениями и даже масштабной дракой, с помощью которой герои словно пытаются снять нависшее над ними напряжение. Кстати, Хомерики идеально удаётся погрузить зрителя в это белое безмолвие и накалить обстановку до предела. Его герои даже не кричат друг на друга, жизнь, кажется, мирно течёт, но уже к середине фильма этот крик рождается в зрителе.

«Ледокол» хоть и фильм-катастрофа, но порой напоминает если не притчу, то небольшой эпос о людях, застрявших во льдах. Да и сам айсберг то появляется, то исчезает, как белый кит в «Моби Дике». Это такой же образ-символ – огромный, зловещий, неуправляемый.

Но, как говорится, не хлебом единым сыт человек. Хомерики нравится не только показывать эмоции героев и при этом ненавязчиво демонстрировать «метки» советского времени. Тут вам и календарь с Аллой Пугачёвой, и бесконечный показ в кают-компании «Бриллиантовой руки», песни Виктора Цоя, сотрудники КГБ, цветные свитера, кубик Рубика и даже радио BBC с Севой Новгородцевым. А музыка Цоя в фильме играет особую роль. Она идеально дополняет картину, а когда молодой лётчик Кукушкин (Александр Паль) перед всеми исполняет «Время есть, а денег нет», то кажется, что строчки «Некуда пойти…» эхом разносятся над антарктическими «прериями». Или, например, Хомерики активно цитирует ту же «Бриллиантовую руку». Спасая в начале фильма собаку из воды, герои словно повторяют фразу «Собака – друг человека», а сам айсберг команда ласково называет Семёном Семёновичем.

«И я вернусь домой»

Бюджет фильма составил 10 миллионов долларов. Это самый большой бюджет, с которым режиссёру приходилось работать. В одном из интервью он сказал: «Большой бюджет – большая ответственность». Хомерики работает не только с большими бюджетами, но и с большими актёрами – Пускепалис, Фёдоров, Хаев, Барабаш, Паль. Всех их режиссёр заставил верить с свою историю, в своих героев. И если не выбил «почву из под ног», как говорил Бертолуччи, то заставил выложиться по полной, доработал и раскрыл. Кстати, за лирическую линию в фильме отвечают две актрисы – Ольга Филимонова и Анна Михалкова. Они играют жён капитанов, которые на большой земле искренне переживают за своих мужей.

Историю «Михаила Сомова» знают многие. Для тех, кто не знает, чем она закончилась, будет крайне невежливо рассказывать о финале. Скажу только, что в конце звучит песня всё того же Виктора Цоя, но уже «Красно-жёлтые дни», где есть такие строчки: «И я вернусь домой. Со щитом, а может быть, на щите, в серебре, а может быть, в нищете, но как можно скорей».

Блокбастерам наперерез

«Ледокол» можно назвать фильмом-катастрофой, а можно и современным российским блокбастером. Или просто сказать, что это достойное русское кино. И, что немаловажно, «Ледокол» – это не исключение из правил. Картину смело можно поставить в один ряд и с недавним «Дуэлянтом», «Экипажем», «Метро». Российские режиссёры перестали испытывать трепет перед громкими американскими блокбастерами.

Интересна и другая тенденция. Сейчас за масштабные картины берутся те режиссёры, которые ещё вчера снимали либо арт-хаус, либо малобюджетное кино. Тот же Николай Хомерики был едва ли не самым главным создателем арт-хауса в «нулевых» годах, наряду с Алексеем Мизгирёвым («Дуэлянт»), а создатель картины-катастрофы «Землетрясение» (в прокате с 1-го декабря) Сарик Андреасян вообще начал с провальной комедии «ЛОпуХИ: Эпизод первый». Конечно, время покажет, насколько наше кино конкурентоспособно, но сейчас ясно одно – зрители наконец-то получили качественную альтернативу, которой так не хватало.