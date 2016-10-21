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Татьяна Баганова стала учителем танцев для Анны Нетребко

21 октября 2016, 18:13 / Культура
настоящую любовную страсть, из-за которой Манон и де Грие забывают обо всём на свете, исполнители главных ролей Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов давно демонстрируют даже в концертных выступлениях. Фото: РИА Новости

настоящую любовную страсть, из-за которой Манон и де Грие забывают обо всём на свете, исполнители главных ролей Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов давно демонстрируют даже в концертных выступлениях. Фото: РИА Новости

  • Опубликовано в №198 от 22.10.2016

В Большом театре – премьера оперы «Манон Леско» Пуччини. Колоссальное зрительское внимание к ней приковано из-за того, что главные партии исполняют молодожёны Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Но уральцам «Манон Леско» интересна ещё и участием в постановке известного хореографа с Урала Татьяны Багановой.

Много чего тешит сердца меломанов в этой премьере. Впервые на сцене ГАБТа – шедевр Джакомо Пуччини, одновременно это и дебют на главной российской сцене оперной звезды Анны Нетребко. Более того, это первый случай в истории постимперского Большого театра, когда название выбрал не театр, а приглашённая артистка.

«Манон Леско» Пуччини – знаковая опера для блистательного творческого и семейного дуэта: знакомство Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко состоялось, когда несколько лет назад они участвовали в постановке «Манон Леско» в Риме.

Режиссёр Адольф Шапиро придал современного драйва сюжету о девочке-подростке, по малолетству падкой на роскошь и удовольствия. Авангардна и хореография Татьяны Багановой. Например, в одной из сцен Нетребко поёт, стоя на гигантском шаре. «Да, возможно, возникает аналогия с «Девочкой на шаре» Пикассо, – говорит Т. Баганова, – но самое главное – Анна, исполняющая труднейшую партию, охотно пошла на риск и эксперимент в пластике».

Ещё одна приятная неожиданность – вопреки существующей традиции, театр решил удовлетворить интерес публики и показать по ТВ саму премьеру: на спектакль не попасть, а дуэт Нетребко – Эйвазов будет представлен только в первых трёх премьерных показах. Именно это все телезрители и увидят на канале «Культура» 23 октября.

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