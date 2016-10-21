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Милые грешники

21 октября 2016, 18:16 / Культура
«Интерьер церкви с двумя фигурами». Вильгельм Шуберт ван Эренберг, XVII век. Фламандская школа. Частная коллекция, Москва

«Интерьер церкви с двумя фигурами». Вильгельм Шуберт ван Эренберг, XVII век. Фламандская школа. Частная коллекция, Москва

  • Опубликовано в №198 от 21.10.2016

Вчера в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка «Зеркало жизни. Бытовой жанр в искусстве Голландии и Фландрии XVII века». Экспозиция из девятнадцати уникальных образцов живописи и графики в России показана впервые. Картины, которые увидят свердловчане, принадлежат частным коллекционерам, а хозяевами нескольких из этих полотен были Иосиф Бродский и князь Владимир Аргутинский-Долгорукий.

Произведения, о которых идёт речь, относятся к так называемой жанровой живописи, а попросту говоря, на этих полотнах изображены картины повседневной жизни. Несмотря на тяжёлые военно-политические события, семнадцатое столетие стало самым плодовитым временем в искусстве северных земель Европы. Отражения разных сторон жизни человека, как простолюдина, так и аристократа или бюргера, были тогда необыкновенно популярны.

«Шабаш». Франс Франкен Младший (1581–1642). Фламандская школа. Частная коллекция, Москва

На выставке в музее ИЗО представлен как раз быт крестьянского сословия. Причём крестьяне показаны со всеми их пороками по аналогии с семью грехами: чревоугодие, блуд, лень и далее по списку. К семи общепринятым голландские художники добавили пьянство, курение, азарт и другие. Но надо отметить, что в этих картинах – всё не так прямолинейно нравоучительно, как у того же Босха, а мягче.

Зритель увидит сюжеты эмоциональных драк, весёлых застолий в тавернах, демоническое естество женской натуры. Но морализаторское послание, которое было так популярно чуть раньше, в этих картинах отодвинуто на второй план. А всё потому, что и сами художники, среди которых Антонис Паламедес, Питер Кодде, Адриан ван Остаде, были далеко не святые. Так, Адриан Браувер – автор полотна под названием «Выпивохи» – и вовсе не представлял свою жизнь без постоянных кутежей: любил выпить, покурить… Впрочем, и умер от цирроза печени. Но как оказалось, на художественное качество эти пороки не повлияли, а может, и наоборот.

«Выпивохи». Адриан Браувер (1605–1638) и его ученики. Фламандская школа.Частная коллекция, Москва

– Работы уникальны тем, что в России они действительно ещё не выставлялись, – рассказала «ОГ» куратор проекта, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Екатерина Журбина. – Картины прошли лишь несколько европейских и американских выставок. Другие произведения представленных здесь художников находятся в самых известных музеях мира. Это имена первого жанрового эшелона – эталонные картины. Изначально наша экспозиция задумывалась отчасти как дополнение к эрмитажной выставке одного шедевра из музейного собрания – картины «Жатва» Давида Тенирса Младшего.

Безусловно, очень интересна судьба привезённых в Екатеринбург полотен, ведь все они принадлежат частным коллекционерам. Например, часть этих холстов в своё время находилась у мецената и общественного деятеля князя Владимира Аргутинского-Долгорукого. Позже его коллекцию продали за рубеж, и она была очень известна в Европе. Потом собрание выкупил уже московский коллекционер и вернул в Россию.

«Аллегория Запаха, или Неприятное исполнение отцовских обязанностей». Адриан ван Остаде (1610–1685). Голландская школа. Коллекция Татьяны и Сергея Литвиных, Москва. Именно это полотно некогда принадлежало собранию Иосифа Бродского

А вот полотно под названием «Аллегория запаха, или Неприятное исполнение отцовских обязанностей» была приобретена Иосифом Бродским, когда он ещё жил в России. Вообще, как говорят организаторы выставки, семья Бродского обладала многими вещами, которые потом остались в России.

«Элегантная компания, музицирующая в интерьере». Питер Кодде (1599–1678). Голландская школа. Частная коллекция, Москва

«Крестьяне, играющие в карты в таверне». Бартоломеус Моленар (ок.1618 –1650). Голландская школа.Частная коллекция, Москва

«Al-Arm» («Смятение»). Адриан ван де Венне (1589–1662). Голландская школа. Коллекция Татьяны и Сергея Литвиных, Москва

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