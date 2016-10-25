Второй год подряд на «Золотой маске» не будет свердловских экспертов

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

МОСКВА. Объявлен список членов Экспертного совета на сезон 2016/2017 национального театрального фестиваля «Золотая маска». Как и в прошлом сезоне, среди экспертов, увы, мы не увидели представителей Свердловской области.

В этот раз Экспертный совет «Золотой маски» формировался по системе, предложенной Союзом театральных деятелей. То есть кандидаты выдвигались не только творческими комиссиями СТД и Минкультом России, но и профессиональными театральными гильдиями и ассоциациями. Тем не менее среди членов Экспертного совета вновь очень мало специалистов не из Москвы и Санкт-Петербурга. Их всего трое — это представители Перми, Новосибирска и один театральный критик заявлен и от Москвы, и от Кирова. Примерно такая же ситуация была и год назад. Как отмечают в Свердловском отделении СТД, они со своей стороны кандидатуры от области заявляли.

Такое скупое представительство нестоличных регионов объясняется тем, что членам экспертного совета нужно ездить по всей стране, а далеко не у всех по разным причинам есть эта возможность. Хотя, как известно, именно критики из регионов лучше знают спе­цифику, сложности и тенденции региональных театров.