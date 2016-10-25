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Боб Дилан умнее Нобелевского комитета

25 октября 2016, 18:10 / Культура
Нобелевский комитет, как уже писала «ОГ», хотел выиграть за счёт популярности нынешнего лауреата. Только вот сам Боб Дилан, видимо, в эти игры не играет. Фото: i.huffpost.com

Нобелевский комитет, как уже писала «ОГ», хотел выиграть за счёт популярности нынешнего лауреата. Только вот сам Боб Дилан, видимо, в эти игры не играет. Фото: i.huffpost.com

  • Опубликовано в №200 от 26.10.2016 

Боб Дилан, удостоенный Нобелевской премии по литературе за 2016 год, до сих пор никак не отреагировал на присуждение ему награды. На его официальном сайте нет об этом ни строчки.

Хотя изначально упоминание о награде появилось в аннотации к сборнику стихов Дилана. Но буквально на днях информация о Нобелевской премии пропала даже оттуда…

С момента присуждения Дилану премии прошло уже больше недели, и за это время новоиспечённый нобелиант успел дать несколько концертов. Но ни на одном из них не обмолвился ни словом — ни о награде, ни хотя бы о своём желании отказаться от неё, раз уж она явно оставила его равнодушным. На связь с Нобелевским комитетом он тоже до сих пор не вышел и не общается с прессой.

Получить комментарии от самого Дилана пока никому не удалось. Сразу же после присуждения знаменитому музыканту Нобелевской премии корреспондент «ОГ» заполнил форму обратной связи на официальном сайте и получил ответ: «Спасибо за письмо, отправленное нам. Сейчас действительно большое внимание приковано к персоне Боба Дилана. К сожалению, мы не можем ответить на вопрос, но благодарим за внимание». Стандартное письмо, которое, видимо, сейчас рассылается всем желающим узнать ответ на главный вопрос: явится ли Боб Дилан на церемонию награждения, которая состоится 10 декабря?

Похоже, Дилан раскусил замысел членов Нобелевского комитета искупаться в лучах его славы, но решил не опускаться до того, чтобы предоставить им такое удовольствие. Бывали, конечно, и прежде проблемы с вручением, но больше с лауреатами премии мира. За невыездного из СССР создателя водородной бомбы Андрея Сахаровав 1975 году и находящуюся под домашним арестом в Мьянме Аун Сан Су Чжи в 1991 году награду получали родственники. Сложнее было в 2010 году с китайским правозащитником Лю Сяобо, отбывавшем длительное тюремное заключение. Диплом тогда на церемонии положили на предназначенный лауреату пустой стул.

Судя по гастрольному графику 75-летнего Боба Дилана, он сейчас в отличие от Лю Сяобо на свободе и в добром здравии. Но не исключено, что трюк с пустым стулом придётся повторить. Шесть лет назад были овации в честь отсутствующего лауреата, сейчас куда уместнее будет гробовая тишина.

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