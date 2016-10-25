Есть контакт

Проблему отсутствия здания у театров области мы поднимали ещё в номере от 15 апреля. Теперь вопрос обсуждается на федеральном уровне. Так что есть надежда на положительное решение не только по театру в Каменске-Уральском, но и по серовскому.

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

В Москве завершился съезд союза театральных деятелей (СТД) России. На нём был единогласно переизбран председатель союза — народный артист РСФСР Александр Калягин. Помимо съезда в столице также состоялся Всероссийский театральный форум, на котором у представителей театрального сообщества всей страны была возможность открыто заявить о своих проблемах и обсудить пути их решения с коллегами. Одним из важнейших вопросов съезда и форума стали строительство и ремонт зданий театров.

Как не было, так и нет

Первым эту непростую тему затронул сам Александр Калягин.

— В Якутии для пяти театров из десяти главной проблемой является проблема здания, — отметил Александр Александрович. — Камчатский театр кукол располагается в двухэтажной постройке, возведённой в 1940-х годах, в которой сначала находилась казарма, потом конюшня… Ну это просто безобразие. Единственный детский театр на Камчатке! В Приморье ситуация не лучше. Краевой театр кукол нуждается в ремонте. Меня совершенно добивает ситуация в Новосибирске с театром под руководством Сергея Афанасьева. Я лично встречался с губернатором. Мне было обещано, что строительство скоро начнётся. Но одного губернатора сменил другой губернатор. А театра как не было, так и нет.

О пользе диалога с властями

Такая печальная ситуация стала тенденцией для многих регионов нашей страны. И на этом фоне Свердловская область выглядит довольно успешно. Это стало ясно после выступления министра культуры области Павла Крекова. Во многом успех региона в том, что представители СТД и театров области сумели наладить конструктивный диалог с властями, что в масштабах страны, как оказалось, большая редкость.

— Наш министр культуры Павел Владимирович на форуме говорил о том, что было построено и отремонтировано в нашей области с 2012 по 2016 год, — рассказывает Татьяна Стрежнева, заместитель председателя Свердловского отделения СТД России. — И представители других регионов были очень удивлены, потому что там, как выяснилось, власть не слышит театры. На нас сейчас равняются, и Александр Калягин ставил Свердловскую область в пример. Но это не значит, что мы должны успокоиться, у нас много проблем, которые требуют решения.

Новый дом в Год театра

Так, в Свердловской области есть два театра с богатой историей длиною в несколько десятков лет, тем не менее они до сих пор не имеют своего здания. Речь о каменск-уральском театре «Драма номер три» и Серовском театре драмы имени А.П. Чехова. На страницах нашей газеты мы неоднократно рассказывали об этой проблеме. На днях театр Каменска-Уральского прислал сообщение о том, что он объявил о сборе пожертвований на строительство здания.

Идея строительства специализированного театрального здания в городе поднималась неоднократно, но активное продвижение идеи началось в ноябре 2009 года. С того момента у театра появилась земля под новое здание и проект, прошедший государственную экспертизу.

— Сметная стоимость здания составляет 1 миллиард 150 миллионов рублей, — рассказывает Владимир Скрябин, руководитель отдела театра по связям с общественностью. — Пока история находится в подвешенном состоянии, ведь, чтобы войти в федеральную программу, нам нужно решение либо президента, либо правительства РФ. Нам сказали, что все необходимые документы от правительства Свердловской области уже отправлены в Москву. Также есть ходатайство Александра Калягина. Осталось дождаться решения сверху. Если оно будет, то 50 процентов суммы будут оплачивать федеральные власти, от 30 до 45 процентов — областные. И последнюю часть средств — около 57–60 миллионов рублей выделит муниципалитет. В мае этого года был открыт муниципальный счёт, на который те, кто тоже хочет, чтобы мы обрели своё здание, может сделать пожертвование. Сейчас мы собрали около 110 тысяч рублей.

Понятно, что желающих войти в федеральную программу по стране будет очень много, тем более что после съезда стало ясно, как много учреждений нуждаются в этой помощи. Но у Каменска-Уральского есть два очень весомых аргумента для положительного решения федеральных властей — готовый проект и выделенная земля. А значит, надежда есть.

Хуже обстоят дела с театром в Серове, потому что, как нам сказали в Свердловском отделении СТД, в планах на 2017 год Серовского театра нет. Напомним, в этом году театр отмечает 75-летие. Возможно, к 2018 году начнётся работа над проектом нового здания. Но пока это, к сожалению, лишь слова. А как было бы здорово, если бы к 2018 году, который, кстати, может стать Годом театра, в нашей области два достойнейших учреждения переехали бы в новые здания.