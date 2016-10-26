Новые кинозалы: продолжение следует

Модернизированные кинозалы уже действуют в Верхней Салде (на фото), Камышлове, Богдановиче, посёлке Буланаш. Готовятся к открытию кинотеатры в Нижних Сергах, Верхотурье и Ивделе. Фото: premierzal.ru

Опубликовано в №201 от 27.10.2016

Фонд кино объявил новый конкурс по поддержке кинотеатров в стране. Теперь он распространяется уже на населённые пункты с количеством жителей до 500 тысяч человек.

По предыдущей программе в этом конкурсе могли принимать участие населённые пункты, в которых проживает не более 100 тысяч человек. От Свердловской области победителями стали семь территорий.

Сейчас этот список может расшириться, поскольку в борьбу за новые залы вступают более крупные города. Свыше 500 тысяч жителей в области имеет только Екатеринбург, а все остальные города вполне подходят для конкурса. Более того, в положении Фонда кино нет ограничений по минимальному количеству жителей — то есть населённые пункты, где живёт меньше 100 тысяч человек, по-прежнему могут претендовать на новые залы.

Условия конкурса — прежние. Город, посёлок или деревня должны собрать необходимый пакет документов, а также в своей заявке убедить московскую комиссию, что современный кинозал им действительно нужен.

В номере «ОГ» от 21 мая мы публиковали рейтинг кинотеатров области, где обратили внимание, что далеко не все кинотеатры устраивают зрителей. Например, были жалобы на кинотеатр «Восход» в Первоуральске, где всё в порядке с техническим оснащением, но очень холодно в зале в зимнее время года. По первому конкурсу (до 100 тысяч жителей) Первоуральск не проходил, но сейчас он вполне может подать заявку.

Свои заявки на модернизацию кинозалов в Свердловский областной фильмофонд можно отправить до 10 ноября.

— Нам ещё не прислали ни одной заявки, — рассказывает Татьяна Галенцова, пресс-секретарь Свердловского фильмофонда, — обычно пакеты документов на конкурс приходят к нам в последний момент, ведь подготовить их не так просто. Но нам уже звонили и консультировались, а значит в начале ноября мы узнаем, кто действительно сможет претендовать на новые залы. Также не всех желающих из нашей области Фонд кино занёс, в списки победителей в прошлый раз, так что теперь у них появится ещё один шанс.