На Большом фестивале мультфильмов покажут картины Петрова и Айнутдинова

Мультфильм «Белка... и Стрелка» включён в фестивальную программу для взрослых, где собраны фильмы о российской жизни постперестроечных лет и не только

Опубликовано в №201 от 27.10.2016

Москва. Сегодня в столице открывается X Большой фестиваль мультфильмов. В течение 12 дней на 20 киноплощадках города будет представлено 50 уникальных программ российских и мировых анимационных фильмов.

В этом году свердловские мастера не представлены в конкурсе Большого фестиваля мультфильмов, но их работы будут показаны в основной программе смотра. Так, впервые за долгое время со зрителями встретится оскароносный режиссёр Александр Петров, автор мультфильма «Старик и море». Петров 10 лет проработал на Свердловской киностудии.На фестиваль он привезёт эскизы и фрагмент из несостоявшейся работы «Алые паруса» (о которой «ОГ», кстати, рассказывала в номере от 26 августа 2016 года).

Также в программе, посвящённой анимации 90-х годов, будет показана знаменитая картина «Белка… и Стрелка» художника и мультипликатора Сергея Айнутдинова.