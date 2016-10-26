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На Большом фестивале мультфильмов покажут картины Петрова и Айнутдинова
26 октября 2016, 18:25 / Культура
Мультфильм «Белка... и Стрелка» включён в фестивальную программу для взрослых, где собраны фильмы о российской жизни постперестроечных лет и не только
- Опубликовано в №201 от 27.10.2016
Москва. Сегодня в столице открывается X Большой фестиваль мультфильмов. В течение 12 дней на 20 киноплощадках города будет представлено 50 уникальных программ российских и мировых анимационных фильмов.
В этом году свердловские мастера не представлены в конкурсе Большого фестиваля мультфильмов, но их работы будут показаны в основной программе смотра. Так, впервые за долгое время со зрителями встретится оскароносный режиссёр Александр Петров, автор мультфильма «Старик и море». Петров 10 лет проработал на Свердловской киностудии.На фестиваль он привезёт эскизы и фрагмент из несостоявшейся работы «Алые паруса» (о которой «ОГ», кстати, рассказывала в номере от 26 августа 2016 года).
Также в программе, посвящённой анимации 90-х годов, будет показана знаменитая картина «Белка… и Стрелка» художника и мультипликатора Сергея Айнутдинова.