«Тёплый» сезон. Уральский акцент

Главный тренд этой осени — стиль оверсайз.

Опубликовано в №201 от 27.10.2016

На Урале наступают холода, а значит, самое время достать из шкафов тёплые вещи или же обратиться к творениям местных модельеров, которые вовсю презентуют коллекции одежды осень/зима. «ОГ» разбирается в тенденциях этой осени, а также в новых коллекциях местных дизайнеров.

Пальто оверсайз

В женской верхней одежде в этом сезоне можно выделить несколько тенденций, которые прослеживаются в мировой моде. Частично эти тенденции подхватывают и уральские дизайнеры. Например, сейчас в тренде широкие, почти бесформенные пальто свободного кроя с большими воротниками, которые есть почти в каждой коллекции — от крупнейших мировых брендов до местных модельеров. Такое пальто может быть с укороченными или длинными рукавами, коротким по длине или вообще напоминать халат восточного мудреца.

— Называется этот стиль оверсайз (oversize), — рассказывает Лада Томилова, основатель и дизайнер бренда «SiammSiamm», а также создатель одноимённого бутика. — С одной стороны, это, конечно, дань моде, а с другой — женщинам это очень нравится. Возможно, мужчинам это сложно понять, но это так. В таких пальто в первую очередь ощущается свобода движения. У нас довольно широкая линейка таких пальто из кашемира. У нас в бутике представлено несколько дизайнеров, и можно сказать, что сейчас многие стараются упростить свои произведения. Отчасти это направлено на большие продажи. Тех, кто делает авангард, сейчас очень мало. А с другой стороны, это направлено и на комфорт и удобство.

А вот ещё одну тенденцию мировой моды уральские дизайнеры не поддержали. В нынешних коллекциях многих российских и зарубежных дизайнеров очень много красок, а вот уральцы предпочитают более сдержанные цвета.

— Осенью хочется красок, — добавляет Лада, — но мы ориентированы на большие продажи, и, изучив вкусы наших покупателей, мы поняли, что на Урале ярких цветов многие побаиваются. В фаворе — серый, чёрный, бежевый, серо-голубой, цвет пудры.

Об этой тенденции нам рассказала и другой уральский модельер — Нино Шаматава — один из основателей популярного бренда UShatаva.

— Я не думаю, что люди будут покупать вещи ярких цветов. Мы отказались от таких красок, но в конце зимы всё же хотим внести немного разнообразия и начинать добавлять алый цвет.

Хотя, например, модельер Мария Ярмышева продолжает радовать своих поклонников яркими вещами.

Рубашка в клетку, в полоску брюки

Все базовые предметы гардероба — платья, свитшоты, рубашки — в этом сезоне также довольно широкого кроя. В принципе, эта тенденция — довольно общая для всех новых коллекций. А вот ближе к Новому году нас, видимо, ждёт мода на более женственные вещи — по крайней мере, сразу у нескольких дизайнеров есть такие планы.

— Мы, например, предлагаем свободные платья из мягкого, струящегося трикотажа, — поясняет Лада Томилова. — Кроме того, у нас очень много клетки — это костюмы-двойки, платья свободного кроя, жакеты. Но ближе к Новому году будем отходить от больших размеров, бесформенности и добавлять больше женственности — оголённые участки тела, открытые плечи…

Если говорить о цвете, то платья уральских дизайнеров не отличаются яркостью. Из рисунков весьма популярны клетка и тонкая полоска.

Также в этом сезоне часто встречаются водолазки с удлинённым воротником-стойкой, они появляются сразу в нескольких коллекциях.

— Второй год в тренде семидесятые, а там были очень популярны водолазки с «горлом», — отмечает Нино Шаматава. — В ней осенью ты себя чувствуешь очень уютно. Она защищает горло, добавляет тепла. Здорово, когда ты можешь быть в тренде и при этом тепло одет.