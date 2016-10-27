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Владислав Крапивин номинирован на премию памяти Астрид Линдгрен

27 октября 2016, 18:26 / Культура
  • Опубликовано в №202 от 28.10.2016 

Швеция. Стали известны кандидаты на Международную литературную премию памяти Астрид Линдгрен за 2017 год. Среди претендентов — пять россиян, один их которых — уральский писатель Владислав Крапивин. Эту награду присуждают за вклад в развитие детской и юношеской литературы. Победителей объявят 4 апреля 2017 года. Призовой фонд премии составляет 5 миллионов шведских крон.

Премия памяти Астрид Линдгрен за достижения в детской литературе основана правительством Швеции в 2002 году, после кончины писательницы. Претендовать на эту награду могут писатели, иллюстраторы, чьи работы отражают дух Астрид Линдгрен, и вручается она не за отдельное произведение, а за всё творчество человека. Главная цель премии — усиление интереса к детской и юношеской литературе, увеличение доступа к ней детям во всём мире.

Победителей определяют 12 почётных граждан Швеции, также в жюри состоит один из членов семьи Астрид Линдгрен. Как правило, награду лауреатам вручает лично королева Швеции.

Пока россияне ещё не оказывались в числе обладателей этой премии. В 2009 году номинантом был поэт Сергей Михалков. На премию 2017 года от нашей страны выдвинуто пять кандидатов, где помимо Владислава Крапивина — писатели и иллюстраторы: Артур Гиваргизов, Сергей Любаев, Нина Дашевская и Александр Траугот.

Всего номинировано 226 детских писателей, иллюстраторов и организаций, работающих с детьми из 60 стран мира. В пересчёте на рубли призовой фонд премии составляет примерно 35 миллионов.

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