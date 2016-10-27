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«ТрансЛит» едет по Транссибу

27 октября 2016, 18:29 / Культура
  • Опубликовано в №202 от 28.10.2016

Сегодня в Екатеринбург прибудут участники проекта «ТрансЛит» — российские и британские писатели, музыканты, художники, которые совершают большой тур по Транссибирской магистрали, приуроченный к Году языка и литературы Великобритании и России.

Проект «ТрансЛит» представляет собой передвижную арт-резиденцию, участники которой 14 дней будут ехать по Транссибу в поисках новых историй. Путешественники посетят пять городов — Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и закончат свой тур в Москве.

В составе команды — один из самых влиятельных шекспироведов Великобритании Эндрю Диксон (автор книги «Приключения Шекспирав мировой культуре»), поэт, автор бестселлера «Субмарина» Джо Данторн, певец и основатель британской рок-группы Super Furry Animals Граф Рис, медиахудожница Франческа Панетта, писатель и критик Алиса Ганиева, литературный критик и журналист Константин Мильчин, кинооператор Арсений Хачатурян, фотограф Максим Авдеев.

— Шекспир-Шапито подъезжает к Екатеринбургу и покажет всем удивительное представление, — рассказал «ОГ» Константин Мильчин. — На арене: шекспировед Эндрю Диксон расскажет про Шекспира то, что вы никогда бы о нём не узнали, но запомните навсегда. Алиса Ганиева, российский прозаик и лауреат премии «Дебют», прочтёт фрагменты из своего романа «Жених и невеста». Джо Данторн, писатель и поэт, в своих стихах заставляет модернистов танцевать и прыгать. Наконец, Граф Рис, валлийский музыкант, будет петь под аккомпанемент метронома, старого радиоприёмника и колокольчика из города Гусь-Хрустальный.

Участники проекта в каждом городе проведут творческие вечера с литературными чтениями, концертами и публичными дискуссиями. Также побывают в деревнях, посетят музеи и галереи и будут просто гулять по городу. Но безусловно главной целью проекта является знакомство с местной культурой и русских фольклором, поскольку итогом путешествия станет мультимедийный проект под названием «The storytellers» («Рассказчики»), где будут собраны литературные и музыкальные произведения, фотографии и аудиовизуальные материалы, созданные на протяжении всего маршрута.

Вход на все мероприятия бесплатный.

Кстати

2016 год — Год языка и литературы Великобритании и России. Программа года началась с запуска образовательного онлайн-курса, посвящённого драматургии Шекспира. Также можно вспомнить проект TheatreHD — трансляции в кинотеатрах постановок британского Королевского Национального театра, и проект «Shakespeare Live», а с ним и легендарный приезд в Екатеринбург Иэна МакКеллена. А в конце октября в 30 городах России (и на Урале в том числе) пройдёт фестиваль «Новое британское кино».

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