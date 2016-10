«Времена несут перемены...»

Боб Дилан – он же Роберт Аллен Циммерман родился 24 мая 1941 года в городке Дулуте (штат Миннесота) США. Фото: ndependent.co.uk

Опубликовано в №202 от 28.10.2016

Пожалуй, самое яркое событие в мире литературы за прошедший месяц — присуждение Нобелевской премии Бобу Дилану, на которую он, кстати, пока никак не отреагировал. Все активно обсуждают сам факт, но на этом фоне совсем незамеченным осталось, пожалуй, главное — сами тексты, за которые лауреат был удостоен награды. «ОГ» предлагает ознакомиться с литературным творчеством самого обсуждаемого автора последнего месяца.

Боб Дилан – он же Роберт Аллен Циммерман родился 24 мая 1941 года в городке Дулуте (штат Миннесота) США. Дебютный альбом вышел в феврале 1962 года. Всего за свою карьеру Дилан выпустил более 30 студийных альбомов. Девятикратный обладатель премии «Грэмми». В 1988 году был включён в Зал славы рок-н-ролла. В 2008-м получил Пулитцеровскую премию, а в 2016-м стал Нобелевским лауреатом по литературе.

«Мистер – с – Тамбурином» (Mr. Tambourine Man — 1964 год)

Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня –

Сна ни капельки, и нет ногам покоя,

Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня,

И звени с утра, пойду я за тобою.

И хоть знаю я, что рай вечерний стал уже песком,

рассыпался, как ком,

лишь обрывки сна кругом —

или чего там?

И что я здесь стою?

Я как впечатан в этот миг,

хоть бы кто-нибудь возник,

не сорвётся даже крик — одна зевота.

Спой, Мистер-с-Тамбурином,

песню для меня –

Сна ни капельки, и нет ногам покоя,

Спой, Мистер-с-Тамбурином,

песню для меня,

И звени с утра, пойду я за тобою.

Возьми меня с собой на корабль волшебный твой,

я совсем как неживой,

я стал опавшею листвой,

ноги ноют подо мной,

но шагают и меня с собою тянут.

Хоть куда готов идти я, я готов пропасть совсем,

стать пылинкой, стать ничем,

Твой звон — как сон волшебных стен, я в нём останусь.

И хоть слышишь, смех кружит

на солнце с дикой быстротой,

этот смех совсем пустой,

он ни над кем, он ни про что,

А для неба нет оград, как нет двух мнений.

И если ты услышишь: подтянет кто – то наугад,

будто с тамбурином в лад,

только оглянись назад –

он там бредёт и слушать рад,

Бредёт и хочет быть твоей

послушной тенью.

Скажи – и в кольцах дыма

я исчезну, растворюсь,

с туманом времени сольюсь,

от замёрзших листьев прочь,

в деревьев вспуганную ночь,

на пляж, открытый всем ветрам,

но злая боль — она и там меня достанет.

Да, плясать под этим небом,

и одной рукой махать,

на фоне моря, и пока

я здесь стою в кольце песка,

со всею памятью судьбы

зарыться в синих волн горбы,

Про этот день мне дай забыть,

и пусть он канет.

Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня –

Сна ни капельки, и нет ногам покоя,

Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня,

И звени с утра, пойду я за тобою.

(пер. Михаил Файнерман)

Времена несут перемены (The Times They Are A – Changin’ – 1964 год)

Эй, где бы вы ни были, куда бы ни шли

Вдохните же воздух родимой земли

Он свеж — это значит, уже не вдали

Ураган, что трясёт континенты,

Но уж лучше взлететь, чем зарыться в пыли!

Эй, те, кто пророчат судьбу нам пером

Цена на ошибку растёт с каждым днем

Быть может, предстанете вы пред судом

Тех, кому предсказали паденье

Кто вчера глотал пыль, завтра двинет вперёд

Времена несут перемены

Эй, те, кто от жизни сбежал в Белый дом

Взгляните хоть раз, что царит за окном

Есть вещи, что не отложить на потом

Ведь война сокрушит ваши стены

Кто вчера промолчал, завтра крикнет «бойкот!»

Времена несут перемены

Эй, те, кто растили нас с малых ногтей

Пора прекратить нас считать за детей

Мы выросли из ваших «взрослых» идей

Нам приелись уже ваши бредни

Пусть свой голос внесёт, кто сильней и смелей

Времена несут перемены

Смотри, тот, кто был у руля, вдруг отстал

А тот, кто последним был, вышел в финал

Песчинки бегут, скоро грянет обвал

И все правила скатятся в бездну

Вот и завтрашний день наконец- то настал!

Времена несут перемены.

(пер. Владимир Пуголовкин)

«На крыльях ветра» (Blowin’in the wind — 1963 год)

Сколько дорог должен каждый пройти,

Чтоб стать человеком он смог?

Сколько морей облетит по пути

К родным берегам голубок?

Сколько снарядов на воздух взлетит,

Пока войнам кончится срок?

Ответ на вопрос мне ветер принёс,

Мне ветер на крыльях принёс…

Сколько веков могут скалы стоять,

Пока не обрушатся вдруг?

Сколько мы в силах терпеть и молчать,

Пока не свободны мы, друг?

Сколько мы будем глаза закрывать

На то, что творится вокруг?

Ответ на вопрос мне ветер принёс,

Мне ветер на крыльях принёс…

Сколько раз мы, обратясь к небесам,

Не видели звёздных путей?

Сколько раз, мимо спеша по делам,

Не слышали плача детей?

Сколько смертей увидать надо нам,

Чтоб крикнуть: «Довольно смертей!»?

Ответ на вопрос мне ветер принёс,

Мне ветер на крыльях принёс…

(пер. Т.Болотин и Т.Сикорская)