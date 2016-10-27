«Времена несут перемены...»
27 октября 2016, 18:33 / Культура
Боб Дилан – он же Роберт Аллен Циммерман родился 24 мая 1941 года в городке Дулуте (штат Миннесота) США. Фото: ndependent.co.uk
- Опубликовано в №202 от 28.10.2016
Пожалуй, самое яркое событие в мире литературы за прошедший месяц — присуждение Нобелевской премии Бобу Дилану, на которую он, кстати, пока никак не отреагировал. Все активно обсуждают сам факт, но на этом фоне совсем незамеченным осталось, пожалуй, главное — сами тексты, за которые лауреат был удостоен награды. «ОГ» предлагает ознакомиться с литературным творчеством самого обсуждаемого автора последнего месяца.
Боб Дилан – он же Роберт Аллен Циммерман родился 24 мая 1941 года в городке Дулуте (штат Миннесота) США. Дебютный альбом вышел в феврале 1962 года. Всего за свою карьеру Дилан выпустил более 30 студийных альбомов. Девятикратный обладатель премии «Грэмми». В 1988 году был включён в Зал славы рок-н-ролла. В 2008-м получил Пулитцеровскую премию, а в 2016-м стал Нобелевским лауреатом по литературе.
«Мистер – с – Тамбурином» (Mr. Tambourine Man — 1964 год)
- Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня –
- Сна ни капельки, и нет ногам покоя,
- Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня,
- И звени с утра, пойду я за тобою.
- И хоть знаю я, что рай вечерний стал уже песком,
- рассыпался, как ком,
- лишь обрывки сна кругом —
- или чего там?
- И что я здесь стою?
- Я как впечатан в этот миг,
- хоть бы кто-нибудь возник,
- не сорвётся даже крик — одна зевота.
- Спой, Мистер-с-Тамбурином,
- песню для меня –
- Сна ни капельки, и нет ногам покоя,
- Спой, Мистер-с-Тамбурином,
- песню для меня,
- И звени с утра, пойду я за тобою.
- Возьми меня с собой на корабль волшебный твой,
- я совсем как неживой,
- я стал опавшею листвой,
- ноги ноют подо мной,
- но шагают и меня с собою тянут.
- Хоть куда готов идти я, я готов пропасть совсем,
- стать пылинкой, стать ничем,
- Твой звон — как сон волшебных стен, я в нём останусь.
- И хоть слышишь, смех кружит
- на солнце с дикой быстротой,
- этот смех совсем пустой,
- он ни над кем, он ни про что,
- А для неба нет оград, как нет двух мнений.
- И если ты услышишь: подтянет кто – то наугад,
- будто с тамбурином в лад,
- только оглянись назад –
- он там бредёт и слушать рад,
- Бредёт и хочет быть твоей
- послушной тенью.
- Скажи – и в кольцах дыма
- я исчезну, растворюсь,
- с туманом времени сольюсь,
- от замёрзших листьев прочь,
- в деревьев вспуганную ночь,
- на пляж, открытый всем ветрам,
- но злая боль — она и там меня достанет.
- Да, плясать под этим небом,
- и одной рукой махать,
- на фоне моря, и пока
- я здесь стою в кольце песка,
- со всею памятью судьбы
- зарыться в синих волн горбы,
- Про этот день мне дай забыть,
- и пусть он канет.
- Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня –
- Сна ни капельки, и нет ногам покоя,
- Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня,
- И звени с утра, пойду я за тобою.
(пер. Михаил Файнерман)
Времена несут перемены (The Times They Are A – Changin’ – 1964 год)
- Эй, где бы вы ни были, куда бы ни шли
- Вдохните же воздух родимой земли
- Он свеж — это значит, уже не вдали
- Ураган, что трясёт континенты,
- Но уж лучше взлететь, чем зарыться в пыли!
- Эй, те, кто пророчат судьбу нам пером
- Цена на ошибку растёт с каждым днем
- Быть может, предстанете вы пред судом
- Тех, кому предсказали паденье
- Кто вчера глотал пыль, завтра двинет вперёд
- Времена несут перемены
- Эй, те, кто от жизни сбежал в Белый дом
- Взгляните хоть раз, что царит за окном
- Есть вещи, что не отложить на потом
- Ведь война сокрушит ваши стены
- Кто вчера промолчал, завтра крикнет «бойкот!»
- Времена несут перемены
- Эй, те, кто растили нас с малых ногтей
- Пора прекратить нас считать за детей
- Мы выросли из ваших «взрослых» идей
- Нам приелись уже ваши бредни
- Пусть свой голос внесёт, кто сильней и смелей
- Времена несут перемены
- Смотри, тот, кто был у руля, вдруг отстал
- А тот, кто последним был, вышел в финал
- Песчинки бегут, скоро грянет обвал
- И все правила скатятся в бездну
- Вот и завтрашний день наконец- то настал!
- Времена несут перемены.
(пер. Владимир Пуголовкин)
«На крыльях ветра» (Blowin’in the wind — 1963 год)
- Сколько дорог должен каждый пройти,
- Чтоб стать человеком он смог?
- Сколько морей облетит по пути
- К родным берегам голубок?
- Сколько снарядов на воздух взлетит,
- Пока войнам кончится срок?
- Ответ на вопрос мне ветер принёс,
- Мне ветер на крыльях принёс…
- Сколько веков могут скалы стоять,
- Пока не обрушатся вдруг?
- Сколько мы в силах терпеть и молчать,
- Пока не свободны мы, друг?
- Сколько мы будем глаза закрывать
- На то, что творится вокруг?
- Ответ на вопрос мне ветер принёс,
- Мне ветер на крыльях принёс…
- Сколько раз мы, обратясь к небесам,
- Не видели звёздных путей?
- Сколько раз, мимо спеша по делам,
- Не слышали плача детей?
- Сколько смертей увидать надо нам,
- Чтоб крикнуть: «Довольно смертей!»?
- Ответ на вопрос мне ветер принёс,
- Мне ветер на крыльях принёс…
(пер. Т.Болотин и Т.Сикорская)