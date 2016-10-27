«Времена несут перемены...»

27 октября 2016, 18:33 / Культура
Боб Дилан – он же Роберт Аллен Циммерман родился 24 мая 1941 года в городке Дулуте (штат Миннесота) США. Фото: ndependent.co.uk

Боб Дилан – он же Роберт Аллен Циммерман родился 24 мая 1941 года в городке Дулуте (штат Миннесота) США. Фото: ndependent.co.uk

  • Опубликовано в №202 от 28.10.2016 

Пожалуй, самое яркое событие в мире литературы за прошедший месяц — присуждение Нобелевской премии Бобу Дилану, на которую он, кстати, пока никак не отреагировал. Все активно обсуждают сам факт, но на этом фоне совсем незамеченным осталось, пожалуй, главное — сами тексты, за которые лауреат был удостоен награды. «ОГ» предлагает ознакомиться с литературным творчеством самого обсуждаемого автора последнего месяца.

Боб Дилан – он же Роберт Аллен Циммерман родился 24 мая 1941 года в городке Дулуте (штат Миннесота) США. Дебютный альбом вышел в феврале 1962 года. Всего за свою карьеру Дилан выпустил более 30 студийных альбомов. Девятикратный обладатель премии «Грэмми». В 1988 году был включён в Зал славы рок-н-ролла. В 2008-м получил Пулитцеровскую премию, а в 2016-м стал Нобелевским лауреатом по литературе.

«Мистер – с – Тамбурином» (Mr. Tambourine Man — 1964 год)

  • Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня –
  • Сна ни капельки, и нет ногам покоя,
  • Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня,
  • И звени с утра, пойду я за тобою.
  • И хоть знаю я, что рай вечерний стал уже песком,
  • рассыпался, как ком,
  • лишь обрывки сна кругом —
  • или чего там?
  • И что я здесь стою?
  • Я как впечатан в этот миг,
  • хоть бы кто-нибудь возник,
  • не сорвётся даже крик — одна зевота.
  • Спой, Мистер-с-Тамбурином,
  • песню для меня –
  • Сна ни капельки, и нет ногам покоя,
  • Спой, Мистер-с-Тамбурином, 
  • песню для меня,
  • И звени с утра, пойду я за тобою.
  • Возьми меня с собой на корабль волшебный твой,
  • я совсем как неживой,
  • я стал опавшею листвой,
  • ноги ноют подо мной,
  • но шагают и меня с собою тянут.
  • Хоть куда готов идти я, я готов пропасть совсем,
  • стать пылинкой, стать ничем,
  • Твой звон — как сон волшебных стен, я в нём останусь.
  • И хоть слышишь, смех кружит
  • на солнце с дикой быстротой,
  • этот смех совсем пустой,
  • он ни над кем, он ни про что,
  • А для неба нет оград, как нет двух мнений.
  • И если ты услышишь: подтянет кто – то наугад,
  • будто с тамбурином в лад,
  • только оглянись назад –
  • он там бредёт и слушать рад,
  • Бредёт и хочет быть твоей
  • послушной тенью.
  • Скажи – и в кольцах дыма
  • я исчезну, растворюсь,
  • с туманом времени сольюсь,
  • от замёрзших листьев прочь,
  • в деревьев вспуганную ночь,
  • на пляж, открытый всем ветрам,
  • но злая боль — она и там меня достанет.
  • Да, плясать под этим небом,
  • и одной рукой махать,
  • на фоне моря, и пока
  • я здесь стою в кольце песка,
  • со всею памятью судьбы
  • зарыться в синих волн горбы,
  • Про этот день мне дай забыть,
  • и пусть он канет.
  • Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня –
  • Сна ни капельки, и нет ногам покоя,
  • Спой, Мистер-с-Тамбурином, песню для меня,
  • И звени с утра, пойду я за тобою.

(пер. Михаил Файнерман)

 

Времена несут перемены (The Times They Are A – Changin’ – 1964 год)

  • Эй, где бы вы ни были, куда бы ни шли
  • Вдохните же воздух родимой земли
  • Он свеж — это значит, уже не вдали
  • Ураган, что трясёт континенты,
  • Но уж лучше взлететь, чем зарыться в пыли!
  • Эй, те, кто пророчат судьбу нам пером
  • Цена на ошибку растёт с каждым днем
  • Быть может, предстанете вы пред судом
  • Тех, кому предсказали паденье
  • Кто вчера глотал пыль, завтра двинет вперёд
  • Времена несут перемены
  • Эй, те, кто от жизни сбежал в Белый дом
  • Взгляните хоть раз, что царит за окном
  • Есть вещи, что не отложить на потом
  • Ведь война сокрушит ваши стены
  • Кто вчера промолчал, завтра крикнет «бойкот!»
  • Времена несут перемены
  • Эй, те, кто растили нас с малых ногтей
  • Пора прекратить нас считать за детей
  • Мы выросли из ваших «взрослых» идей
  • Нам приелись уже ваши бредни
  • Пусть свой голос внесёт, кто сильней и смелей
  • Времена несут перемены
  • Смотри, тот, кто был у руля, вдруг отстал
  • А тот, кто последним был, вышел в финал
  • Песчинки бегут, скоро грянет обвал
  • И все правила скатятся в бездну
  • Вот и завтрашний день наконец- то настал!
  • Времена несут перемены.

(пер. Владимир Пуголовкин)

 

«На крыльях ветра» (Blowin’in the wind — 1963 год)

  • Сколько дорог должен каждый пройти,
  • Чтоб стать человеком он смог?
  • Сколько морей облетит по пути
  • К родным берегам голубок?
  • Сколько снарядов на воздух взлетит,
  • Пока войнам кончится срок?
  • Ответ на вопрос мне ветер принёс,
  • Мне ветер на крыльях принёс…
  • Сколько веков могут скалы стоять,
  • Пока не обрушатся вдруг?
  • Сколько мы в силах терпеть и молчать,
  • Пока не свободны мы, друг?
  • Сколько мы будем глаза закрывать
  • На то, что творится вокруг?
  • Ответ на вопрос мне ветер принёс,
  • Мне ветер на крыльях принёс…
  • Сколько раз мы, обратясь к небесам,
  • Не видели звёздных путей?
  • Сколько раз, мимо спеша по делам,
  • Не слышали плача детей?
  • Сколько смертей увидать надо нам,
  • Чтоб крикнуть: «Довольно смертей!»?
  • Ответ на вопрос мне ветер принёс,
  • Мне ветер на крыльях принёс…

(пер. Т.Болотин и Т.Сикорская)

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